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Непряева — о бронзе в командном спринте: пытались скидывать соперниц, и всё получилось

Непряева — о бронзе в командном спринте: пытались скидывать соперниц, и всё получилось
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Чемпионка мира среди юниоров, российская лыжница Дарья Непряева прокомментировала результаты командного спринта, который проходил сегодня, 20 марта, в рамках Альфа-Банк чемпионата России — 2024 в Малиновке (Архангельская область). Напомним, команда Республики Татарстан — 1, которую представляли Лидия Горбунова и Дарья Непряева, заняла третье место с отставанием в 4,5 секунды от лидеров.

«Очень тяжёлая гонка. У нас с Лидой была одна стратегия – брать темпом с первых метров, как можно больше скидывать соперниц. У нас, кажется, всё получилось сегодня, мы большие молодцы. Круг по сравнению с личным спринтом сильно поменялся. Когда я бежала квалификацию, то не успела ничего понять – скошенный круг какой-то. Стартанула и финишировала», — сказала Непряева в эфире «Матч ТВ».

«Когда мы первый этап пошли, я очень удивилась, поскольку была не готова к такому быстрому старту. Но потом разогналась и на своём третьем круге достаточно хорошо себя чувствовала. Гонка очень тяжёлая, я практически «на бровях» ехала. Сказываются и предыдущие гонки, и рельеф сложный», — добавила Горбунова.

Лыжные гонки. Чемпионат России-2024. Малиновка
Женщины. Командный спринт. Классический стиль. Финал
20 марта 2024, среда. 11:30 МСК
Окончено
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