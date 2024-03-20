Непряева — о бронзе в командном спринте: пытались скидывать соперниц, и всё получилось

Чемпионка мира среди юниоров, российская лыжница Дарья Непряева прокомментировала результаты командного спринта, который проходил сегодня, 20 марта, в рамках Альфа-Банк чемпионата России — 2024 в Малиновке (Архангельская область). Напомним, команда Республики Татарстан — 1, которую представляли Лидия Горбунова и Дарья Непряева, заняла третье место с отставанием в 4,5 секунды от лидеров.

«Очень тяжёлая гонка. У нас с Лидой была одна стратегия – брать темпом с первых метров, как можно больше скидывать соперниц. У нас, кажется, всё получилось сегодня, мы большие молодцы. Круг по сравнению с личным спринтом сильно поменялся. Когда я бежала квалификацию, то не успела ничего понять – скошенный круг какой-то. Стартанула и финишировала», — сказала Непряева в эфире «Матч ТВ».

«Когда мы первый этап пошли, я очень удивилась, поскольку была не готова к такому быстрому старту. Но потом разогналась и на своём третьем круге достаточно хорошо себя чувствовала. Гонка очень тяжёлая, я практически «на бровях» ехала. Сказываются и предыдущие гонки, и рельеф сложный», — добавила Горбунова.