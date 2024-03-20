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Коростелёв ответил, будет ли считать себя чемпионом России без индивидуального золота

Коростелёв ответил, будет ли считать себя чемпионом России без индивидуального золота
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Российский лыжник Савелий Коростелёв заявил, что для него личное золото на чемпионате России — это следующая ступень.

«Личные гонки — это следующая ступень. Командное золото… Есть титул и есть. Но всё равно, у меня ведь есть и статус в личных гонках летнего чемпионата России.

Не кажется ли, что мне, что это «не то»? Это было бы не то, если бы это было в дисциплине лыжероллеры, а по факту же у меня это в дисциплине лыжи! Есть отдельный чемпионат России для лыжероллеров, есть отдельный для лыж. Поэтому по сути считаю это равноценным. Только летом», — приводит слова лыжника «Матч ТВ».

Напомним, 20-летний Коростелёв и ещё один российский лыжник Александр Большунов в командном спринте классическим стилем заняли первое место, придя к финишу с результатом 18.10,5.

Чемпионат России по лыжным гонкам проходит в Архангельской области в центре лыжного спорта «Малиновка» и будет длиться до 24 марта.

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