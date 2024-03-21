Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Вяльбе: не сомневаюсь, что Коростелёв выиграет ещё много медалей на взрослом уровне

Вяльбе: не сомневаюсь, что Коростелёв выиграет ещё много медалей на взрослом уровне
Аудио-версия:
Комментарии

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала выступление лыжника Савелия Коростелёва в командном спринте в паре с Александром Большуновым на Альфа-Банк чемпионате России — 2024 в Малиновке, а также отметила перспективность 20-летнего российского спортсмена. Коростелёв и Большунов заняли первое место в гонке.

«Я очень рада за Савелия, он заслужил стать чемпионом России. Я не сомневаюсь в том, что он выиграет ещё много медалей на взрослом уровне. Думаю, скоро он будет выигрывать не только в командных гонках, но и в личных тоже», — приводит слова Вяльбе ТАСС.

Это золото стало для Коростелёва первым на чемпионате России. Ранее спортсмен заявил, что личная золотая медаль — это следующая цель для него.

Чемпионат России по лыжным гонкам в Малиновке (Архангельская область) завершится 24 марта.

Материалы по теме
Коростелёв ответил, будет ли считать себя чемпионом России без индивидуального золота
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android