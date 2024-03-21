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Михаил Пуртов — лучший на этапе Кубка России по прыжкам на лыжах с трамплина

Сегодня, 21 марта, в Нижнем Тагиле (Свердловская область) соостоялся 11-й, предпоследний этап Кубка России по прыжкам на лыжах с трамплина.

В соревнованиях мужчин на малом трамплине К-90 победу одержал Михаил Пуртов. По сумме двух попыток он показал результат 237,8 балла.

Отметим, что серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 в миксте Данил Садреев был дисквалифицирован за несоответствие правилам комбинезона.

На женском трамплине лучшей стала Кристина Прокопьева, по итогам двух прыжков набравшая 200,1 балла.

Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок России, 11-й этап.

Нижний Тагил, 21 марта.

Мужчины.

1. Михаил Пуртов (Свердловская обл.) – 237,8;

2. Евгений Климов (Московская обл.) – 235,6;

3. Денис Корнилов (Нижегородская обл.) – 235,5.

Женщины.

1. Кристина Прокопьева (Свердловская обл.) – 200,1 балла;

2. Кристина Кручинина (Санкт-Петербург) – 196,3;

3. Валерия Римденок (Санкт-Петербург) – 194,8.