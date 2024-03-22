Мария Истомина: очень тяжёлое состояние. В эстафете отдала всё, на что была готова

Российская лыжница Мария Истомина, представляющая команду Архангельской области, прокомментировала своё выступление на втором этапе женской эстафеты на Альфа-Банк чемпионате России — 2024 в Малиновке. Спортсменка передала эстафету второй.

«Очень тяжёлое состояние, отдала всё, на что была готова. Не очень хорошо удалось провести свой этап. Я изначально на чемпионате России чувствовала, что состояние не то, спринт ещё могу пробежать, но на гонках не то», — сказала Истомина в эфире «Матч ТВ».

Напомним, ранее Истомина выиграла командный спринт классическим стилем на чемпионате России в паре с лыжницей Вероникой Степановой. В составе сборной Архангельской области в эстафете выступают Алина Пеклецова, Мария Истомина, Светлана Заборская и Вероника Степанова.