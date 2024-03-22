Дарья Непряева: с Пантриной кое-как сделали разножку, фотофиниш в её пользу

Российская лыжница Дарья Непряева, представляющая команду Республики Татарстан, прокомментировала выступление в женской эстафете на Альфа-Банк чемпионате России — 2024 в Малиновке. Сборная Республики Татарстан заняла третье место.

«Мы рады любому призовому месту. Конечно, посолили трассу – на таком бетоне ноги разъезжаются. Мы с Лизой кое-как сделали разножку, фотофиниш в её пользу. Когда образовалось небольшое отставание, сначала подумала – всё, а потом начала приближаться к Лизе и сумела её догнать.

Сегодня мы экспериментировали с составом, и для такого эксперимента результат хороший. Но нужно чуть-чуть доработать. Я впервые бежала последний коньковый этап. Думаю, у меня нормально получилось», — сказала Непряева в эфире «Матч ТВ».