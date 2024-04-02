Анастасия Фалеева стала обладательницей Кубка России в спринтерском зачёте

Сегодня, 2 апреля, в Кировске (Мурманская область) состоялись последние спринтерские гонки на заключительном этапе Альфа-Банк Кубка России по лыжным гонкам. В женском спринте выиграла Вероника Степанова, а победительницей в спринтерском зачёте стала Анастасия Фалеева.

Кубок России. Женщины. Итоговый зачёт в спринте.

1. Анастасия Фалеева (Санкт-Петербург) — 300 очков;

2. Алёна Баранова (Москва) — 280;

3. Елизавета Пантрина (Тюменская область) — 245;

4. Дарья Непряева (Республика Татарстан) — 192;

5. Наталья Евтягина (Москва) — 169;

6. Вероника Степанова (Архангельская область) — 157.

В среду, 3 апреля, в Кировске состоятся гонки преследования на 10 километров у женщин (начало — в 11.30 по московскому времени) и на 15 км у мужчин (начало — в 13.00 мск).