Вероника Степанова уверенно выиграла общий зачёт мини-тура в Кировске

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Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, российская лыжница Вероника Степанова стала победительницей общего зачёта мини-тура, прошедшего в рамках финала Кубка России – 2023/2024.

Напомним, в мини-тур вошли личный спринт свободным стилем, гонка преследования на 10 км коньком, классическая гонка с раздельным стартом на 10 км и масс-старт в гору на 10 км.

Лыжные гонки. Финал Кубка России – 2023/2024, Кировск. Общий зачёт мини-тура, женщины. Итоговое положение:

1. Вероника Степанова – 1:27.23,0.

2. Анастасия Кулешова – отставание 44,9 секунды.

3. Алина Пеклецова +1.30,6.

4. Татьяна Сорина +2.16,4.

5. Лидия Горбунова +2.19,4.

6. Екатерина Смирнова +2.27,2.

7. Елизавета Пантрина +2.49,6.

8. Дарья Непряева +3.51,8.

9. Анна Суркова +4.08,0.

10. Арина Каличева +4.54,2.

11. Евгения Крупицкая +4.59,3.

12. Елизавета Маслакова +5.01,0.