Большунов опередил Коростелёва в борьбе за победу в общем зачёте мини-тура в Кировске

Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира российский лыжник Александр Большунов стал победителем общего зачёта мини-тура, прошедшего в рамках финала Кубка России – 2023/2024.
Напомним, в мини-тур вошли личный спринт свободным стилем, гонка преследования на 15 км коньком, классическая гонка с раздельным стартом на 15 км и масс-старт в гору на 10 км.
Лыжные гонки. Финал Кубка России – 2023/2024, Кировск. Общий зачёт мини-тура, мужчины. Итоговое положение:
1. Александр Большунов – 1:41.29,6.
2. Савелий Коростелёв – отставание 22,1 секунды.
3. Алексей Червоткин + 52,2.
4. Илья Семиков + 1.44,0.
5. Иван Горбунов + 1.55,1.
6. Сергей Ардашев + 2.24,1.
7. Илья Порошкин + 3.22,3.
8. Артём Мальцев + 3.54,1.
9. Сергей Волков + 3.54,6.
10. Егор Митрошин + 3.58,7.