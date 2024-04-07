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Большунов опередил Коростелёва в борьбе за победу в общем зачёте мини-тура в Кировске

Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира российский лыжник Александр Большунов стал победителем общего зачёта мини-тура, прошедшего в рамках финала Кубка России – 2023/2024.

Напомним, в мини-тур вошли личный спринт свободным стилем, гонка преследования на 15 км коньком, классическая гонка с раздельным стартом на 15 км и масс-старт в гору на 10 км.

Лыжные гонки. Финал Кубка России – 2023/2024, Кировск. Общий зачёт мини-тура, мужчины. Итоговое положение:

1. Александр Большунов – 1:41.29,6.

2. Савелий Коростелёв – отставание 22,1 секунды.

3. Алексей Червоткин + 52,2.

4. Илья Семиков + 1.44,0.

5. Иван Горбунов + 1.55,1.

6. Сергей Ардашев + 2.24,1.

7. Илья Порошкин + 3.22,3.

8. Артём Мальцев + 3.54,1.

9. Сергей Волков + 3.54,6.

10. Егор Митрошин + 3.58,7.