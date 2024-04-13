Дарья Канева прокомментировала свою победу в масс-старте на 50 км на ЧР в Апатитах

Российская лыжница Дарья Канева, представляющая республику Коми, прокомментировала свою победу в масс-старте на 50 км классическим стилем, проходившем в рамках чемпионата России — 2024 в Апатитах.

«Ужасно тяжёлая гонка, никак этого не ожидала. Первые 30 км просто терпела, я бежала на мази, а потом она уже набрала воду и начала сильно протирать. Я даже подотстала, отпустила группу, потом сменила лыжи, догнала. И на последних 10 км меня отпустило, а на последних 5 км я поняла, что могу бороться даже за тройку.

Отрыв? Я села первой на последний спуск, начала уже работать на последнем подъёме. И, наверное, на его середине мне стали кричать, что я начала уходить в отрыв. Тогда я начала наращивать скорость», — приводит слова Каневой «Лыжная классика».