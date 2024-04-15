Вяльбе: уверена, раньше 2028 года российские лыжники не вернутся на международные турниры

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о возможном возвращении российских лыжников на международные соревнования.

«На каких условиях мы можем вернуться? Только на равных, как у других команд. Не думаю, что мы сможем вернуться в ближайшие два-три года. Восстановление будет долгим и тяжёлыми. Нас и видеть не везде хотят. Мэр Тронхейма однозначно об этом сказала.

Спортсменам может быть обидно ещё больше, чем мне. Но нужно понимать, что унижаться перед ними не нужно. Когда на кону твоя страна или поездка на Кубок мира – о чём тут говорить? Мы, федерация, и организаторы в регионах делают всё возможное для спортсменов и болельщиков. Возможно, некоторые лидеры в деньгах теряют, но в основном зарабатывают. Время тяжёлое. Бог сейчас проверяет нас на вшивость.

ЧМ-2025 и Олимпиаду-2026 мы точно пропустим. Томас Бах сделал всё, чтобы нас нигде не было. Я уверена, что раньше 2028-го мы никуда не вернёмся, и то, если мир поменяется», — передаёт слова Вяльбе корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.