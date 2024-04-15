Вяльбе: Большунов, Коростелёв и Терентьевы, скорее всего, перейдут в Татарстан

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, в какой команде лыжники Александр Большунов, Савелий Коростелёв, Наталья Терентьева и Александр Терентьев с большой долей вероятности будут выступать.

«Большунов, Коростелёв и Терентьевы, скорее всего, перейдут из Архангельской области в Татарстан», — передаёт слова Вяльбе корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, ранее группа компаний «УЛК» (крупнейший лесопромышленный холдинг России) объявила, что больше не будет спонсировать лыжные гонки в Архангельской области. Ранее активы компании привлекли в область таких российских спортсменов, как Александр Большунов, Вероника Степанова, Александр Терентьев, Савелий Коростелёв, Алексей Червоткин и других.