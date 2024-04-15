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Наталья Терентьева: в следующем году ждут перемены по всем фронтам

Наталья Терентьева: в следующем году ждут перемены по всем фронтам
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Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, обладательница Кубка мира сезона-2021/2022 Наталья Терентьева (Непряева) высказалась о переходе в новую команду.

«На протяжении последних пяти лет группа компаний «УЛК» поддерживала сильнейших лыжников нашей страны. Хочу выразить личную благодарность Владимиру Фёдоровичу Буторину за его огромный вклад в развитие и мотивацию спортсменов! Уверена, он и дальше продолжит развивать детский и профессиональный спорт в своём регионе. Ну а меня в следующем году ждут перемены, так сказать, по всем фронтам, к ним теперь добавится и новый регион, с которым нас ожидает не менее интересное и яркое сотрудничество», — написала Терентьева в своём телеграм-канале.

Напомним, ранее группа компаний «УЛК» (крупнейший лесопромышленный холдинг России) объявила, что больше не будет спонсировать лыжные гонки в Архангельской области. Позже глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что лыжники Александр Большунов, Савелий Коростелёв, Наталья Терентьева и Александр Терентьев с большой долей вероятности перейдут из команды Архангельской области в Татарстан.

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