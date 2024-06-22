«Я не готова была остановиться». Пярмякоски — о продолжении карьеры

Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 33-летняя финская лыжница Криста Пярмякоски заявила, что продолжит лыжную карьеру в течение следующих двух лет.

«Была середина лета, и я обещала принять решение к тому времени. Я просто хотела потратить немного времени, чтобы прочувствовать это. Тренировки приносят радость, и я достаточно мотивирована, чтобы зарабатывать этим на жизнь.

Весной у меня был более длительный перерыв в тренировках, и физическая форма «резко упала», да, значительно,

так что тогда мне действительно нужна была мотивация, чтобы встать с дивана и заняться спортом. Это был бы настоящий кайф. Однако, это гораздо более простой вариант для неподготовленных. Практика привнесла в жизнь столь необходимый ритм, и я люблю ставить себя в трудное положение и бросать вызов. Поэтому я не была готова остановиться.

Кроме того, темой для размышлений стало продление карьеры на два года, потому что Олимпийские игры не за горами. В Валь-ди-Фьемме, Италия, проходят соревнования по лыжным гонкам, в которых я участвую несколько раз, и я также высказывалась за продолжение. Даже после последней гонки в Пекине я говорила, что моей величайшей мечте как спортсмена, возможно, не суждено сбыться, так что путь к ней многое дал и, безусловно, даст в течение следующих двух сезонов. Самое приятное, что я могу еще раз осуществить величайшую мечту спортсмена», — написала Пярмякоски в социальных сетях.

Напомним, Криста Пярмякоски высказывалась о возможном завершении карьеры. На прошедшем чемпионате Финляндии спортсменка дважды поднималась на подиум и стала четвёртой в гонке на 30 км классическим стилем.