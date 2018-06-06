Жёсткая посадка. Шарапову разгромили в четвертьфинале «Ролан Гаррос»

Главный четвертьфинал «Ролан Гаррос» не оправдал ожидания. Болельщики не без основания рассчитывали, что игра Гарбинье Мугурусы и Марии Шараповой станет украшением турнира. На деле же россиянка потерпела одно из самых крупных поражений в Париже.

Три матча — три победы Марии

По личным встречам россиянка была впереди 3-0, но все три встречи прошли достаточно давно, в 2013-2014 годах. За это время Мугуруса объективно выросла как теннисистка и выиграла два «Шлема», а Мария за эти четыре года прошла через множество взлётов и падений, в том числе 15-месячное отлучение от игры. Тем не менее, счет 3-0 показывал, что Шарапова умеет играть против Мугурусы. Две победы из трёх были волевыми, при этом девушки играли на победном для россиянки «Ролан Гаррос»-2014. Шарапова крайне неудачно начала встречу, но добилась победы — 1:6, 7:5, 6:1. Интересно, что четыре года назад теннисистки тоже встретились на четвертьфинальной стадии.

Три дня отдыха

К очному матчу Шарапова и Мугуруса подошли примерно в одинаковых условиях. Мария провела на один сет больше, но он был в самом начале турнира. Затем девушки одержали двухсетовые победы, а в четвёртом круге обе теннисистки фактически не играли. Серена Уильямс, которая должна была играть с Шараповой, снялась до матча, а Леся Цуренко вышла на корт, но на первых минутах получила травму и снялась при счёте 0:2 в первом сете. Таким образом, и Мария, и Гарбинье, если взять за скобки эти два гейма, не играли со 2 июня.

Полный разгром

Букмекеры называли фавориткой Мугурусу. Небольшое преимущество отдавали ей и Линсдей Дэвенпорт с Мартиной Навратиловой, но мало кто ждал разгрома. Шарапова сразу начала с подарков, допустила в стартовом гейме три двойные и отдала подачу. Брейк в самом дебюте — это не беда, но довольно быстро стало видно, что Мария в принципе не очень готова. Она торопилась в игре на задней линии, не хотела вступать в длинные перекидки и допускала много ошибок. На первой подаче Шарапова играла весьма неплохо, вот только эта подача проходила очень редко, а на втором мяче Мугуруса очень легко сразу переходила в атаку.

Удивительно, но во второй партии россиянка не выиграла ни одного очка на второй подаче — 0 из 9, а процент по всему матчу составил катастрофические 19. Гарбинье действовала неплохо, но по-настоящему её проверить и заставить понервничать Шарапова 6 июня была не в состоянии. За час с небольшим Мугуруса победила 6:2, 6:1 и во второй раз в карьере вышла в полуфинал в Париже. В первый раз, когда Гарбинье оказалась в полуфинале (2016 год), она завоевала титул. Мария же поднимется на пять строчек в рейтинге и станет 23-й ракеткой мира.

Вновь три сета, вновь Халеп

Соперницей Мугурусы станет Симона Халеп. На Australian Open румынка и Анжелика Кербер устроили невероятный триллер, и Симона, отыграв два матчбола, победила 9:7 в третьем сете. На сей раз всё было чуть полегче. Румынка отдала первый сет, но затем перехватила инициативу, стала лучше действовать в обменах на задней линии, а у Кербер ухудшилось передвижение по корту. Наверняка это в какой-то степени связано с болевыми ощущениями в правой ноге. Именно по этой причине немка вызывала врача на корт. Так или иначе, Симона выиграла 6:7 (2:7), 6:3, 6:2.

Мугуруса — Халеп: матч за финал и за первое место

Главной претенденткой на звание первой ракетки мира после «Ролан Гаррос» была Каролина Возняцки, но она уступила в четвёртом круге и потеряла возможность возглавить рейтинг. А полторы недели назад на первую строчку претендовали сразу шесть девушек. Сейчас же ситуация очень простая: у Возняцки 6745 очков, у Халеп после выхода в полуфинал стало 6750, а у Мугурусы — 6550. В очном матче Симоны и Гарбинье определится новая первая ракетка, любой из девушек достаточно выхода в финал.

Веснина и Макарова — лучшая пара мира!

И ещё пару слов о рейтинге, теперь парном. Здесь уже всё определилось. Елена Веснина и Екатерина Макарова, которые на «Ролан Гаррос» играли с разными напарницами, впервые в своих карьерах поднимутся на первую строчку. Это стало известно после того, как японки Эри Ходзума и Макото Ниномия в четвертьфинале «Ролан Гаррос» выиграли у лидеров посева, венгерки Тими Бабош и француженки Кристины Младенович — 7:6 (7:4), 6:3. Ранее единственной представительницей России в списке первых ракеток мира в паре была Анна Курникова (2000 год). Отметим, что Веснина и Макарова должны снова начать выступать вместе с травяного сезона.

«Шараповой нужно 10-15 матчей»

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, комментируя поражение Шараповой, отметил, что Марии пока не хватает игровой практики, чтобы действовать стабильно. «У неё в первом матче было 6:1, потом 5-6 геймов провалила и снова начала играть нормально. Как только она уберёт эти скачки в своей игре, добавит психологической уверенности и надёжности, то и играть станет гораздо легче. Матчей 10-15 ей нужно, чтобы заиграть». Говоря конкретно о встрече с Мугурусой, известный комментатор Анна Дмитриева отметила, что на данный момент испанка просто сильнее: «На мой взгляд, сегодня у Марии шансов не было. Большое преимущество Мугурусы и по скорости, и по стабильности». Коллега Дмитриевой Анна Чакветадзе сожалеет, что в матче не было борьбы, но отмечает важность выхода в четвертьфинал. «Шараповой нужен был этот четвертьфинал, чтобы почувствовать вновь, каково организму выходить на вторую неделю и поймать уверенность». Заслуженный тренер России Виктор Янчук считает, что на более быстрых покрытиях у Шараповой есть лучшие шансы на успех. «На траве и харде можем ждать от Шараповой больше, потому что её игра больше соответствует этим покрытиям. Шансы на победу у неё будут».

Мнение читателей: «Шарапову бросает то в жар, то в холод»

В заключение узнаем мнение читателей о поражении Шараповой и об оценке её выступления в Париже в целом.



Loki7711

Маша играла хуже… подача слабо шла и слишком много НО.



Veter49

Вот такая она, Мария! То в жар, то в холод! Сегодня вообще ледник получился. До лучших времен!



Tenn

Гарби впечатлила — уровень испанки действительно высок сейчас. Машу жаль, но никто ей не виноват — играть надо лучше. Конечно, можно говорить, что четвертьфинал — уже неплохо, но полуфинал был бы явно лучше.



Tolstaya-vichka

Это что было? Кошмар какой-то. Гарбинье была сегодня шикарна, конечно, но подачу-то хотя бы свою можно было постараться не сливать Маше. Гарби молодец, она как Квитова, когда в форме и настроена, ее не остановить. Желаю ей победы на турнире.



Prilenski

Просто не пошла игра. Небо и земля между матчами (Плишкова/Мугуруса)… объективно Испанка достойна победы на турнире!