«Старик Федерер нас заметил и… благословил». Как Циципас победил своего кумира

Стефанос Циципас одержал главную победу в жизни, сломив сопротивление Роджера Федерера в четвёртом круге AustralianOpen. До сей поры греческий вундеркинд никогда не проходил так далеко на турнирах «Большого шлема», да и одолел швейцарского рекордсмена впервые в карьере.

В какой-то степени становление Стефаноса можно сравнить с восхождением Александра Пушкина, который чуть более 200 лет назад был в похожей ситуации. Январь, лицейский экзамен в Царском селе, воодушевление, почётные гости. И главное – присутствие легендарного в то время поэта Гавриила Романовича Державина в качестве экзаменатора. Пушкин чудесно справился с испытанием. Циципас – тоже. Оба получили благословление от живых кумиров.

Циципас только в начале пути, но первую важную победу он уже одержал. Он был в непростом положении во втором сете, мог проиграть его и загнать себя в угол, но с честью вышел из трудной ситуации и пошёл в атаку. У Роджера не получалось активно атаковать с бэкхенда, и это привело к осторожным действиям на брейк-пойнтах. Циципас создавал меньше возможностей для брейков, но гораздо лучше их реализовывал. В этом ему помогла безупречная игра слёта. Федерер пытался нивелировать преимущество грека частыми выходами к сетке, но и этот манёвр Циципас со временем разгадал. «Роджер – легендарный игрок, и я безмерно уважаю его. Мечта сыграть с ним стала явью. Каково победить в этом матче? Не описать эти эмоции, думаю, что вы меня понимаете».

Тренировался в Дубае по приглашению Роджера

20-летний игрок прошёл два тренировочных лагеря перед началом сезона. Сначала он работал в академии Патрика Муратоглу в Софии-Антиполисе, а затем перебрался в Дубай, куда поехал по приглашению Федерера. У Стефаноса было не так много времени на отдых, потому что ещё в ноябре выступал на молодёжном итоговом турнире в Милане. После победы на турнире Next Gen ATP Finals молодой теннисист провёл отпуск на Кипре. На курорте Циципас катался на гидроцикле и снимал контент для своего видеоблога. Кроме того, грек пообщался с финалистом Australian Open-2006 Маркосом Багдатисом, который уже почти 15 лет является безальтернативно лучшим теннисистом Кипра.

После насыщенных каникул и усердной работы Циципас отправился в Перт для выступления на Кубке Хопмана. Для него это была редкая возможность сыграть за сборную страны в командном турнире. В паре с ним выступала Мария Саккари, которая уже не первый год прославляет Грецию в WTA-туре. Стефанос выиграл один из трёх матчей в одиночке, а также добавил в копилку сборной ещё две победы в миксте с Саккари. Мария при этом дважды победила в одиночке, но выйти из группы грекам не удалось. В одном из матчей Циципас встречался с Федерером, и победу в том матче на двух тай-брейках одержал швейцарец. Швейцарская команда в составе Роджера и Белинды Бенчич позднее стала чемпионом последнего в истории розыгрыша Кубка Хопмана.

Теннисная семья и русские корни

Всем известно, что у Стефаноса есть русские корни. Его мама Юлия Сальникова – дочь знаменитого советского футболиста Сергея Сальникова – выступала за сборную СССР в Кубке Федерации. На протяжении шести лет она входила в число 10 лучших теннисисток Союза, а затем вышла замуж и переехала в Грецию. Именно там 12 августа 1998 года появился на свет Стефанос – первый из четверых её детей. Отец игрока – Апостолос Циципас – теннисный тренер с большим опытом работы. Большой вклад в развитие теннисиста Циципаса также внесла тётя Алла – сестра-близнец мамы. Она помогала в финансовых вопросах в годы юниорской карьеры. Помимо Стефаноса в семье растёт ещё трое юных теннисистов – младшие братья Петрос и Павлос и сестричка Елизавета.

«Мы ожидали этот прорыв. Цель – попасть не только в Милан, но и в Лондон» Стефанос Циципас впервые в карьере пробился в финал турнира ATP. Его мама и тренер Юлия Сальникова рассказала «Чемпионату» об успехе сына.

Стефанос хорошо говорит по-русски и уже давал интервью на русском языке. С мамой он говорит исключительно на русском, и долгие разлуки с ней порой приводят к тому, что он забывает некоторые слова, но позже всё-таки вспоминает. И вообще, он жалеет, что не может больше времени уделять изучению великого и могучего, но пока теннис стоит у него на первом месте.

Федерер – ориентир в теннисе и легенда

Циципас всегда говорил, что его кумиром является Роджер Федерер. Он также не стал отрицать, что стал использовать одноручный бэкхенд во многом под влиянием швейцарского теннисиста. «Всегда трепетно относился к Федереру, он мой кумир с детских лет. Мне нравится стиль его игры, и я хотел играть так же. На Уимблдоне-2017 я слишком много думал о нашей потенциальной встрече, именно поэтому в итоге проиграл Лайовичу в первом круге. Я думал о будущем и не мог сконцентрироваться на настоящем». Об этом Стефанос говорил в начале прошлого года, а сейчас он стал более цельным теннисистом. И, как выяснилось, созрел для победы над идолом. Причём произошло это на одном из главных турниров в большом теннисе.

Мама Стефаноса Юлия Сальникова видит некоторые сходства между манерой игры сына и Роджера Федерера. Она выделяет у них эстетику: оба предпочитают играть не только результативно, но и красиво. Также Юлия Сергеевна отмечает бойцовские качества сына, который, равно как и Федерер, всегда ищет возможность выиграть матч.Это, по мнению мамы восходящей звезды, качество настоящих чемпионов.

Путь в Мельбурне и смена караула

До встречи с легендой Циципас одолел в Мельбурне Маттео Берреттини, Виктора Троицки и Николоза Басилашвили. В каждом из этих матчей соперники брали у него по сету, но в целом преимущество Стефаноса было очевидным. Перед AustralianOpen уроженец Афин играл в Сиднее, но там он включил энергосберегательный режим. В четвертьфинале грек проиграл итальянцу Андреасу Сеппи и в спокойном ритме начал готовиться к первому мэйджору сезона-2019. У Стефаноса есть пару дней для подготовки к четвертьфиналу с Роберто Баутиста-Агутом. Испанец тоже выдал впечатляющий отрезок, убрав с дороги Маррея, Миллмана, Хачанова и Чилича, но победа над Федерером может придать дополнительных сил фрешмену из Греции.



Заслуженный тренер России и Украины Владимир Камельзон увидел что-то божественное в этой победе и отметил русскую теннисную школу, которая только в последние годы подарила миру Медведева, Зверева и Циципаса. «Стефанос уникален по тому, что я увидел в игре с Федерером. Ребята играют абсолютно по-новому. Они сделали шаг вперёд с точки зрения скорости полёта мяча, розыгрышей. Каждый из них вносит что-то своё. То, что даётся от бога. Одних генов мало, нужно божественное прикосновение, чтобы человек провёл такой матч и на таком уровне. Сколько живу, такого матча, может, ещё и не видел».

Камельзон — о Циципасе: для таких великих побед нужно божественное прикосновение

Сам Федерер не стал долго горевать, приободрился и даже похвалил молодого соперника. «Последние полтора года он большой молодец. До этого тоже, но в Торонто он обыграл Джоковича, Андерсона, Зверева, теперь тут меня. Это и нужно, чтобы выйти на новый уровень». По самой игре он отметил, что проигрыш второго сета стоил ему победы, но при этом считает успех Циципаса заслуженным, потому что тот сыграл лучше. Федерер проиграл молодому сопернику и провалил защиту титула Australian Open. Уроженец Базеля выпадет из топ-5 мирового рейтинга впервые с марта 2017 года. Циципас одержал вторую победу над игроком из первой пятёрки, дебютирует в четвертьфинале «Шлема» и может войти в топ-10 уже по итогам Открытого чемпионата Австралии. Похоже, смена поколений в мужском теннисе происходит быстрее, чем многие ожидали.