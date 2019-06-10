«Настоящий отстой». «Ролан Гаррос» позорит теннис. Турнир пора закрывать?

«Ролан Гаррос» – это настоящий отстой по сравнению с Уимблдоном. Абсолютный отстой». Слова скандального австралийца Ника Кирьоса, произнесённые незадолго до старта парижского турнира «Большого шлема», были восприняты как очередная эпатажная выходка теннисного анфан террибль. Однако за две недели организаторы «Ролан Гаррос» сделали всё, чтобы жёсткая оценка Кирьоса соответствовала действительности.

Если Ник «плюнул в историю», то организаторы просто утопили легендарный «Ролан Гаррос» в море скандалов. Если за год ситуацию не удастся исправить, то турнир легче закрыть, чем дальше терпеть деградацию великого соревнования.

Рвота на корте

Первые дни турнира сопровождались отравлениями. Американцев Фрэнсиса Тиафо и Маккензи Макдональда в матчах первого круга рвало прямо на корте. А голландка Кики Бертенс, приехавшая на соревнования в статусе одной из фавориток и претенденток на первое место в рейтинге, в ночь перед матчем второго круга мучилась от диареи и рвоты. В итоге Кики смогла сыграть лишь четыре гейма и завершила выступление. К счастью, до конца турнира список отравленных теннисистов не пополнился, а потому слухи о возможных проблемах с организацией питания на «Ролан Гаррос» сошли на нет.

Теннисистов тошнит от «Ролан Гаррос». Даже большие деньги не помогают Плевок в историю, рвота на корте и массовые отказы. И всё это на фоне баснословных призовых даже за поражение.

Изгнание будущего финалиста

Как выяснилось, это были лишь цветочки. Ягодкой же стала американка Серена Уильямс, а точнее история с её пресс-конференцией после поражения в третьем круге от молодой соотечественницы Софьи Кенин. Серена отказалась ждать своей очереди и попросила организаторов предоставить ей для общения с журналистами любое свободное помещение. Однако сотрудники турнира, видимо, желая хоть как-то скрасить разочарование американки, пошли на нестандартный шаг. Они просто прервали пресс-конференцию австрийца Доминика Тима в главном зале, настойчиво попросив его перебраться в комнату поменьше.

Доминик имел наглость возмутиться: «Я действительно не понимаю. Какого чёрта? Это бред какой-то. Я должен уйти, потому что она не может подождать?». Позднее Тим выразил уверенность, что Надаль или Федерер так бы никогда не поступили, и отметил, что такое поведение характеризует Серену с не лучшей стороны. Специалисты из мира тенниса сошлись во мнении, что вина за инцидент целиком и полностью лежит на организаторах, а вот подруги и соратницы Серены Уильямс в один голос называли её королевой и советовали австрийцу «не быть дураком». Актрисе Вупи Голдберг и другим борцам за права темнокожих женщин абсолютно фиолетово, что их кумир бесславно проиграла, уж простите, ноунейму ещё на первой неделе, а униженный в угоду её эго парень второй год кряду дошёл до финала.

На «Ролан Гаррос» выгнали игрока. Потому что Серена не хотела ждать И не простого игрока, а «наследника» самого Надаля. Похоже, организаторы готовы на всё, лишь бы угодить проигравшей американке.

У американки отняли все деньги

Думаете, бесцеремонное вторжение на пресс-конференцию Тима – верх несправедливости со стороны организаторов? Американская теннисистка Анна Татишвили наверняка так не считает. Бывшая представительница Грузии занимает 741-е место в женской классификации и получила право сыграть на «Ролан Гаррос» только благодаря «замороженному» рейтингу. Вряд ли стоило ждать от теннисистки, перенёсшей три операции на голеностопе и почти не игравшей полтора года, что она сразу начнёт побеждать. Анна и не стала. Она за 55 минут проиграла гречанке Марии Саккари со счётом 0:6, 1:6.

На этот матч наверняка бы никто не обратил внимания, если бы не решение Международной федерации тенниса, под эгидой которой проходят турниры «Большого шлема». Организаторы пришли к выводу, что Татишвили не проявила должного стремления к победе, и оштрафовала её на всю сумму призовых — $ 51 520.

Кто и по каким критериям определил, что Анна не боролась изо всех сил, так и осталось тайной. Вся соль ситуации в том, что Татишвили вполне могла сняться до матча по медицинским показаниям и получить половину суммы. А так она вышла на корт, играла в меру возможностей, и уехала в прямом смысле слова ни с чем. В Интернете даже создали петицию с требованием вернуть спортсменке честно заработанные деньги, но вряд ли что-то изменится, ведь тогда организаторам придётся признать абсурдность самой идеи штрафов за безволие.

Отдавай все деньги, Анна! Исторический скандал на «Ролан Гаррос» У проигравшей девушки отобрали все призовые деньги. Так организаторы вынуждают слабых игроков отдавать свои места в турнире за полцены.

Неправы, даже когда правы

Досталось организаторам и за решение о переносе полуфинальных матчей женского одиночного турнира с центрального корта. Бывшая первая ракетка мира француженка Амели Моресмо назвала этот поступок позором, а глава WTA выразил разочарование и окрестил решение «несправедливым и неуместным». В данном случае организаторы как раз всё сделали правильно: отдали арену Филиппа Шатрье популярным и востребованным мужчинам, а малоизвестных женщин-полуфиналисток отправили на арены поменьше, где они не смогли собрать и половину аудитории.

Как бы то ни было, скандал омрачил и последние дни турнира, а ведь его вполне могло не быть, если боссы «Ролан Гаррос» набрались бы смелости решить системные проблемы. Традиции традициями, но в 21-м веке расписание турнира «Большого шлема» напрямую зависит от капризов природы. На «Ролан Гаррос» нет ни выдвигающейся крыши хотя бы над центральным кортом, ни даже элементарной системы освещения.

«Ролан Гаррос» из некогда передового турнира скатывается в самый проблемный и некомфортный для теннисистов чемпионат «Большого шлема». Лучше всего об этом свидетельствуют полупустые трибуны на большинстве матчей. Организаторам срочно надо что-то предпринимать, иначе «Ролан Гаррос» действительно превратится в то, чем его назвал Кирьос.