«Всё дело в медицине». Серена не стесняется говорить открыто

В полуфинале Уимблдона Серена Уильямс за час разгромила чешку Барбору Стрыцову. Обсуждать в этом матче было нечего, а потому общение с журналистами на пресс-конференции в основном касалось общих тем. Кто бы знал, что наибольший резонанс вызовет ответ Серены на безобидный вопрос о секретах спортивного долголетия.

«Думаю, медицинские технологии сильно изменились. Это единственная причина, по которой я до сих пор могу соревноваться», — этой фразы было достаточно, чтобы слова американки разлетелись по всему миру.

Неужели Серена призналась в том, в чём её долгие годы подозревают многие любители тенниса?

Теперь только чудо помешает Серене догнать Маргарет Корт. Мы же все этого ждали? Если Серена Уильямс установит рекорд, то можно будет перестать говорить об этом перед каждым турниром «Большого шлема».

«Единственная причина, по которой я всё ещё играю»

К Серене Уильямс можно относиться по-разному, но в упорстве ей точно не откажешь. Вернувшись на корт после рождения дочери, американка не скрывала, что её главная спортивная цель – догнать австралийку Маргарет Корт по количеству побед на турнирах серии «Большого шлема». Для этого ей остаётся выиграть всего один трофей. За первые пять турниров Уильямс-младшая уже дважды подбиралась к заветному 24-му титулу на расстояние одного выигранного матча. Третий финал Серены в статусе матери состоится на Уимблдоне-2019. И это в 37 лет!

Давно уже в женском теннисе спортсменкам в таком возрасте не удавалось добиваться больших побед. Исключение составляют только Серена и её старшая сестра Винус. Так что вопрос журналиста о том, что помогает американской звезде сохранять форму, выглядел вполне логичным. Собственно, как и ответ.

«Думаю, медицинские технологии сильно изменились. Это единственная причина, по которой я до сих пор могу соревноваться. Чувствую, если бы у нас были эти технологии 20 лет назад, Майкл Джордан, возможно, до сих пор бы играл в баскетбол. Сейчас мы знаем намного больше о собственном теле. В настоящее время я делаю совершенно другие вещи в сравнении с моим стартом в туре. Это удлиняет мою спортивную карьеру», — сказала Серена и привела в пример Роджера Федерера и Тайгера Вудса.

На Уимблдоне наказали саму Серену. Англичане совсем страх потеряли? Серене Уильямс впаяли штраф как простой смертной. Хоть где-то не готовы терпеть её выходки.

Нет дыма без огня?

Если абстрагироваться от личности спикера, то ответ покажется до предела банальным и скучным. Наверняка любой спортивный долгожитель когда-либо говорил что-то подобное. Если бы такие слова прозвучали на пресс-конференции Федерера, то вряд ли бы на них кто-то обратил внимание. Почему же тогда ответ Серены так взбудоражил даже далёких от тенниса людей?

Всё дело в репутации. С момента появления американки в WТА-туре многие ставили под сомнение природное происхождение её физической мощи, благодаря которой она и штамповала победы.

Не всё то золото, что блестит. Зачем Серена извинилась за свою истерику? Накануне решающих матчей американка демонстративно принесла извинения за прошлогодний срыв на US Open. Что это – совесть или пиар-ход?

«Удивительно честная спортсменка»

Официальное подтверждение того, что Серена на самом деле принимает сильнодействующие препараты, было получено в 2016 году. Хакеры из группы Fancy Bears взломали базу данных Всемирного антидопингового агентства и опубликовали список спортсменов, имеющих терапевтические исключения. Другими словами — легально принимающих то, что другим нельзя. Согласно этим данным, Серена Уильямс в 2010, 2014 и 2015 годах оформляла TUE на использование оксикодона, гидроморфона, преднизона, преднизолона и метипреднизолона. Первые два препарата – сильнейшие болеутоляющие, которые ВАДА относит к наркотикам. Остальные – противовоспалительные средства, запрещённые к приёму во время соревнований.

«Допингисты в законе». Серене, Винус, Надалю и Квитовой можно больше других Целый ряд зарубежных звёзд тенниса активно пользуются терапевтическими исключениями, чем очень расстраивают президента России.

Естественно, борцы с допингом и международные федерации были разочарованы утечкой «конфиденциальных медицинских сведений», но всё-таки были вынуждены признать подлинность слитых хакерами данных. Интересно, что старшая сестра Серены, Винус, сразу же отреагировала на обвинения постом в «Твиттере», в котором признала наличие у неё терапевтических исключений и подчеркнула, что всегда следовала правилам. А вот Серена выбрала другую тактику. Во время интервью для французского телевидения после неудобного вопроса она просто встала и ушла. Адекватное поведение человека, которому нечего скрывать.

Полтора года спустя на турнире в Индиан-Уэллсе Серену снова спросили про терапевтические исключения. На этот раз она решила принять вызов журналиста. Американка категорически опровергла подозрения в том, что принимала допинг на «Ролан Гаррос»-2015 без соответствующих документов. «У меня всегда были терапевтические исключения. Они были просрочены? Нет-нет-нет. Я бы не смогла играть на «Ролан Гаррос», если бы не получила TUE, потому что в том году я была невероятна больна. Я всегда была удивительно честной спортсменкой и всегда гордилась этим», — спокойно, но жёстко ответила Уильямс-младшая.

«Не сдавала положительных допинг-проб. У меня – терапевтические исключения» На турнире в Индиан-Уэллсе сёстры Уильямс сыграли отложенный на 17 лет матч и рассказали о важной роли терапевтических исключений (TUE).

Что будет дальше?

А ничего не будет. Слова Серены о медицинских технологиях возымели такой резонанс только потому, что легли на благодатную почву. Любая новость с её именем обрастает комментариями с недвусмысленными намёками. А тут она сама упомянула медицину. Речь наверняка шла о научном и фармакологическом прогрессе, новых восстановительных технологиях. Но слова «Серена» и «медицина» в одном предложении тут же вызвали понятные ассоциации. И от этого американской чемпионке уже никогда не избавиться. Даже если она догонит Маргарет Корт или перегонит её в два раза.