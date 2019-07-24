«Вкусно, как победа над Федерером с матчболов». Ресторан Джоковича нанёс удар

Возможно, сам серб здесь ни при чём, но этот троллинг поверженного соперника оценили не все.

«Хочу двигаться дальше, а не впадать в депрессию»

Новак Джокович и Роджер Федерер сыграли великолепный матч в финале Уимблдона-2019. Там был теннис высочайшего уровня, было нервное напряжение до последнего розыгрыша, приводившее в том числе к досадным ошибкам в самые неподходящие моменты. Там был побит рекорд продолжительности финальных матчей на Уимблдоне. И, конечно, там была драма. Федерер в третий раз в карьере проиграл Джоковичу поединок на турнире «Большого шлема» с двойного матчбола, и второй раз это был двойной матчбол на его подаче. Раньше такое происходило в полуфиналах US Open в 2010 и 2011 годах, а на матч Роджер подавал в 2011-м.

«Хотя бы могу стоять». Трагедия великого Федерера в финале Уимблдона Роджер был в шаге от того, чтобы стать самым возрастным чемпионом «Шлема», но в третий раз проиграл Новаку с двойного матчбола.

«В этом матче было много хорошего, не всё так плохо. Сейчас больно, но это бывает после любого поражения на Уимблдоне. Всё идёт от головы. Я хочу двигаться дальше, а не впадать в депрессию из-за потрясающего теннисного матча. Конечно, упущена невероятная возможность, не могу в это поверить», — сказал Федерер после финала.

Джокович рассказал о своём настрое на этот поединок. «Здесь стоит сказать о силе визуализации и подготовке себя к возможным сценариям. Я пытаюсь сыграть матч, прежде чем выйти на корт. Но всё же я не мог сыграть такой сценарий. Всегда стараюсь представить себя победителем. Думаю, в этом сила. Причём не только сила воли или физическая сила, но и эмоциональный, умственный настрой. Для меня постоянная борьба внутри даже сильнее, чем снаружи. На вас больше влияют не сами ситуации, а то, как вы их принимаете и переживаете».

5 самых обидных поражений Федерера в финалах «Шлемов». Что было до Уимблдона Проигрыш Джоковичу на Уимблдоне-2019 трагичен, но произошло такое не впервые. Вспомним другие тяжёлые поражения Федерера в финалах «Шлемов».

Сомнительная реклама десерта

Однако атмосферу взаимного уважения, вольно или невольно, испортили в белградском ресторане, открытом Новаком Джоковичем и принадлежащем ему. Вполне вероятно, что с сербом это согласовано не было, но в любом случае выглядит не слишком приятно. Рекламируя в интернете новый шоколадный десерт, там написали: «Вкусно, как победа после двух матчболов на подаче Федерера!». Да, конечно, это не верх неуважения, но сыпать соль на свежую рану – не лучшая идея после такой битвы в финале.

Здесь вспоминаются слова Ника Кирьоса, сказанные пару месяцев назад: «Я чувствую, что у Джоковича болезненная одержимость быть любимым. Он хочет быть таким же, как Федерер, чтобы его любили так же. Я просто не перевариваю Джоковича. А от его празднований может стошнить. Хотя что касается результатов, то Джокович невероятен, он один из величайших чемпионов. Я думаю, что он обгонит Федерера по «Большим шлемам», выиграет больше, чем он».

Чего добивается Кирьос? Теннисный клоун устроил дебош и был изгнан из Рима Австралиец в очередной раз оказался в центре скандала. Он пнул бутылку, швырнул стул и ушёл с корта ещё до объявления о его дисквалификации.

«Зрители кричали «Роджер», а я слышал «Новак»

Конечно, слова насчёт «болезненной одержимости Джоковича» — лишь домыслы Кирьоса. Но при этом заметно, что на Новака отчасти давит то, что за Роджера болеют больше, чем за него, особенно в их очных поединках. Кстати, на послематчевой пресс-конференции серба спрашивали, как он реагировал на то, что швейцарца в финале поддерживали сильнее. «Временами пытаешься это игнорировать, но приходится нелегко. Мне нравится преобразовывать это так: когда зрители кричали «Роджер», я слышал «Новак» (смеётся). Звучит глупо, но так и было. Я стараюсь убедить себя, что так и было. Конечно, это психологический момент».

Джокович: когда зрители кричали «Роджер», я слышал «Новак»

Заставить себя любить, разумеется, невозможно. У Федерера больше болельщиков, и эта ситуация едва ли когда-нибудь изменится. При этом Джокович тоже имеет очень солидную поддержку по всему миру – просто Роджера любят больше. Достижения на корте на это, конечно, влияют, но не являются решающим фактором. Например, Пит Сампрас с точки зрения титулов был успешнее, чем Андре Агасси, но чуть больше любили Андре – кто-то за стиль игры, кто-то за манеру поведения на корте и вне его. Пит был более «правильным» и скучным, и его теннис тоже был более выверенным, менее творческим.

Примерно то же самое можно сказать про игру Новака, хотя сильные стороны у него и Пита совсем разные. Роджер играет более творчески и непредсказуемо, и, наверное, в первую очередь именно это приводит к тому, что за него болеют больше. Нельзя однозначно сказать, что такой стиль тенниса лучше или эффективнее – просто он привлекает больше болельщиков, и Джоковичу не нужно сильно переживать из-за этого. Точно можно сказать одно – такие акции, как с десертом в ресторане Новака, не могут пойти ему на пользу в плане имиджа и любви нейтральных зрителей. Кстати, вскоре после публикации пост был удалён. Теперь единственным блюдом, в описании которого упоминается Уимблдон, является веганский салат – его в шутку предлагают посыпать сверху травой с Уимблдона, которую после победы традиционно пробует на вкус Новак.