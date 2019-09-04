Теперь Медведев точно выйдет в финал. Раз Федерера убрали

Провалы Федерера на US Open

После тяжёлой победы Даниила Медведева над Стэном Вавринкой в четвертьфинале US Open подумалось, что ему придётся идти путём Андрея Рублёва на «Мастерсе» в Цинциннати. Андрей там последовательно обыграл Вавринку и Роджера Федерера, после чего уступил как раз самому Даниилу. Однако расклады – это одно, а реальность в спорте нередко оказывается иной. Особенно когда это спорт индивидуальный, где всё зависит от самочувствия и готовности одного конкретного человека, а не целой команды.

И у Григора Димитрова было своё мнение на счёт того, кто должен стать соперником главной звезды российского тенниса в его первом полуфинале «Шлема». Это при том, что прежде болгарин никогда не побеждал Федерера – за 7 предыдущих матчей он взял всего 3 сета. Но на US Open для Роджера в последнее десятилетие вообще характерны провалы. С тех пор как в финале 2009 года Хуан-Мартин дель Потро прервал серию швейцарца из пяти титулов в Нью-Йорке, Федерер ни разу не стал здесь чемпионом и лишь однажды добрался до финала. Сначала он дважды был бит Новаком Джоковичем в полуфинале, оба раза упуская двойные матчболы, а затем случались совсем неожиданные поражения от таких игроков, как Томми Робредо и Джон Миллман. Ситуация с Робредо была похожей на нынешнюю – Федерер вёл по личным встречам со счётом 10-0 и за все матчи также отдал только 3 партии.

Медведев – в полуфинале US Open! И заставил американцев наконец-то замолчать «Спасибо, ребята. Извините, если что» — сказал Даниил болельщикам. 9 лет российские мужчины не были в полуфинале турнира «Большого шлема».

Роджеру помешала травма, а Даниил с травмами справляется

Что важно для Медведева – Димитров, которого вслед за Ришаром Гаске когда-то называли Baby Federer за такой же одноручный бэкхенд и некоторую общую схожесть в технике игры, не показал сверхъестественного тенниса. По-настоящему безупречно он сыграл только во втором сете. В первой и третьей партиях Роджер брал верх, а Григор много ошибался; четвёртый сет Димитров провёл неплохо, но взял с большим трудом, а в решающем сете Федерера на корте практически не было. Причины для беспокойства у его болельщиков появились сразу после финиша четвёртой партии. Роджер вызвал врача, что за всю его карьеру происходило считаное число раз, и его увели в раздевалку для оказания помощи. Медицинский тайм-аут не слишком помог – швейцарец быстро дважды отдал подачу на своих ошибках, и концовка превратилась в формальность.

Конечно, Даниил на этом турнире тоже не в идеальном физическом состоянии, что немудрено после трёх подряд недель с финалами в течение последнего месяца. Больше всего его беспокоит боль в ноге, в районе бедра. Россиянин принимает обезболивающие, берёт медицинские перерывы во время матчей, но держится, бьётся и побеждает. К тому же в физическом плане у него есть одно важное преимущество относительно Роджера – он почти на 15 лет младше. В 23 года организм восстанавливается совсем иначе, чем в 38.

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На US Open будет новый финалист

«Перед пятым сетом я должен был вызвать врача. Мне нужна была помощь с верхней частью спины, шеей. Нужно было её расслабить, чтобы стало чуть получше. В любом случае результат сделал Григор, а не моё тело, так что в этом плане всё хорошо. Я расстроен, что турнир для меня закончился, потому что мне казалось, что после двух матчей с неровным началом я играл очень хорошо. Я упустил возможность, потому что я вёл и, если бы победил, то впереди было целых два дня на отдых. Всё могло закончиться иначе. Но нужно уметь принимать поражения. Это часть игры», — сказал Федерер.

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«Последние полгода были для меня очень тяжёлыми. Но я всегда могу положиться на свою семью, на друзей. Я верил в себя, работал, делал всё для восстановления плеча. И теперь, почти в самом конце сезона, пришёл такой результат. Это великолепно», — отметил Димитров.

Сезон у него действительно не складывался – после третьего круга «Ролан Гаррос» Григор выиграл всего 1 матч из 7 и сейчас занимает 78-ю строчку рейтинга. При этом два года назад он стал чемпионом Итогового турнира и третьей ракеткой мира. Но, конечно, с учётом последних результатов подобного прорыва от Димитрова сейчас никто не ждал. И играть с ним Медведеву наверняка будет проще, чем с Федерером. Как минимум потому что Даниил за последние 52 недели трижды уступал Роджеру, а также потому что у Григора нет опыта победных полуфиналов «Шлемов». Соответственно в Нью-Йорке в любом случае будет дебютант финала мэйджора – Медведев и до полуфинала добрался впервые в карьере, но у него есть отличный шанс пройти дальше. Главная задача в том, чтобы восстановиться физически.