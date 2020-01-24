Поцелуй Надаля девочки как извинение. В США за такое могли бы подать в суд

Надаль назвал случайный удар в голову девочки самым страшным моментом на корте

Мужская сетка Australian Open

В концовке матча второго круга между Рафаэлем Надалем и Федерико Дельбонис на Australian Open произошёл инцидент, который при меньшем везении мог иметь весьма неприятные последствия для здоровья девочки. Принимая первую подачу аргентинца, которая не попала в квадрат, испанец случайно угодил мячом в голову девочки, подающей мячи, то есть боллгёрл. Она мужественно перенесла этот удар, почти не отреагировав на него и оставшись стоять на месте. Надаль тут же подошёл к ней, спросил, всё ли в порядке, ободряюще приобнял и поцеловал в щёку. К счастью, с девочкой ничего плохого не произошло, но удар мячом в район виска вполне мог привести как минимум к травме. Можно вспомнить давний случай, когда швед Стефан Эдберг в результате сорвавшейся подачи попал в судью у сетки (тогда ещё были арбитры, следившие, не задел ли мяч трос при подаче) – правда, не в голову, а в пах. Но судья упал, ударился о корт как раз головой и через несколько дней скончался в больнице от кровоизлияния в мозг, несмотря на своевременно оказанную помощь. И хотя удары при падении на жёсткую поверхность головой чаще становятся причиной серьёзных травм или даже таких трагедий, чем удары мячом, это не значит, что последние безопасны.

Видео доступно на «Чемпионате».



После матча Рафаэль встретился с девочкой и её семьёй. «У меня появилась возможность встретиться с ней и её семьей сегодня. Так рад, что она чувствует себя хорошо после самого страшного момента, который у меня был на теннисном корте. Аннита — храбрая девочка», — написал испанец в своём «твиттере».

В США в произошедшем могли усмотреть поводы для иска

К самому поступку Надаля – а именно поцелую незнакомой девочки – у австралийцев, очевидно, никаких вопросов не возникло. А на другом конце света, в США, это теоретически могло бы привести либо к порицанию со стороны какой-нибудь организации, защищающей права детей, либо к возмущению родителей ребёнка – возможно, вплоть до подачи иска к Рафаэлю. Разумеется, далеко не все американцы настроены подобным образом, и, скорее всего, большинство восприняло бы всё спокойно и адекватно, но часть жителей США просто любит судиться и всячески защищать свои права, высматривая их нарушение во всём происходящем вокруг. А тут потенциальных поводов для исков сразу два – поцелуй несовершеннолетней и непреднамеренное причинение вреда здоровью.

«Ты очень сексуальная». Судья приставал к несовершеннолетней во время матча Девочке, похоже, нет и 15 лет. Началось полноценное расследование.

В Австралии, насколько можно судить, культура и отношение к подобным вопросам другие, более простые. В каких-то ситуациях это хорошо, в каких-то – плохо. Так или иначе, Надаль может спокойно готовиться к матчу третьего круга с Пабло Карреньо-Бустой и ни о чём не беспокоиться. Как сказал Рафаэль, комментируя пародию Ника Кирьоса на его ритуалы перед подачей, «я приехал сюда играть в теннис». И это у испанца получается великолепно.