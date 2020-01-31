Грунтовый принц покоряет хард. Формула успеха Доминика Тима

Мужская сетка Australian Open

Австриец Доминик Тим зимой прошлого года начал сотрудничество с Николасом Массу – двукратным олимпийским чемпионом Афин-2004. Чилиец тогда победил и в одиночном разряде, и в паре с Фернандо Гонсалесом. Это наиболее запомнившийся результат экс девятой ракетки мира, и добился его Массу на харде, хотя до того считался в первую очередь грунтовым специалистом. У Тима похожая история – не зря его называют «Принцем грунта». Хотя ни одного крупного турнира на песчаных кортах Доминик пока не выиграл, но два финала и два полуфинала «Ролан Гаррос», два финала «Мастерса» в Мадриде, 10 титулов на более мелких соревнованиях и четыре выигранных на песке матча у «Короля грунта», Рафаэля Надаля, говорят сами за себя.

Однако сейчас Доминик научился здорово играть и на харде. Впервые он блеснул на этом покрытии ещё до прихода в команду Массу, дав настоящий бой тому же Надалю в четвертьфинале US Open, а следом уверенно победив в Санкт-Петербурге. Но результаты на харде в прошлом году были намного внушительнее. Тим завоевал титул на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе, победив в финале Роджера Федерера, а в конце сезона стал финалистом Итогового чемпионата ATP, в упорной борьбе уступив Стефаносу Циципасу. На групповом этапе австриец справился и с Федерером, и с Новаком Джоковичем. Кроме того, осенью он выиграл два 500-ника – Пекин и Вену.

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Массу заменил в команде Гюнтера Бресника, который тренировал Тима 17 лет, то есть с детства. Расставание шло постепенно. Сначала Бресник договорился с Тимом о том, что будет приезжать только на самые крупные турниры, затем стал для Доминика лишь менеджером, а не тренером, а перед «Ролан Гаррос» они окончательно прекратили сотрудничество. И работа с Николасом явно оправдывает ожидания Доминика, о которых он говорил в самом начале их совместного пути. «Есть много вещей, которые он может привнести в мою игру. Он всегда предпочитал играть на грунте, однако его самый большой успех пришёлся на хардовое покрытие на Олимпиаде-2004 в Афинах. Он знает, что значит чувствовать себя как дома на глине, но выигрывать и на харде. Перенятие такого опыта – это то, что я ожидаю от нашего сотрудничества».

Несколько иначе своё видение причин успеха их совместной работы сформулировал известный французский теннисист 80-х и 90-х Анри Леконт. «У них всё так хорошо получается потому, что Массу сумасшедший. Не подумайте, в хорошем смысле – но полный псих. Он открытый, забавный, он умеет наслаждаться жизнью, чередовать работу и отдых. С Николасом Доминик стал больше похож на живого человека, чем на машину. Кроме того, он явно начал больше верить в себя».



В прошлом году Тим расстался не только с Гюнтером Бресником. Произошли перемены и в его личной жизни – Кристина Младенович, с которой он встречался с 2017-го, больше не является его девушкой. Молодые люди прекратили отношения осенью, незадолго до старта Итогового чемпионата ATP. Кстати, Младенович в паре с Тимей Бабош второй раз за три года победила на Australian Open в парном разряде.

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Станет ли чемпионом Тим, будет известно в воскресенье, но уже понятно, что он проводит свой лучший турнир «Большого шлема» на харде в карьере. В четвертьфинале Доминик выполнил свою «программу-минимум» с Рафаэлем Надалем: уже пятый год подряд он наносит ему одно поражение в сезоне. Четыре предыдущих были на грунте (и общий счёт личных встреч Тима с Надалем на песчаных кортах вполне приличный, 4-8), а теперь австриец впервые победил его на харде. Счёт личных встреч на этом покрытии сравнялся, 1-1. В полуфинале Доминик победил Александра Зверева, у которого вёл по личным встречам со счётом 6-2 (2-1 на харде). Для немца это был первый полуфинал «Шлема», а для австрийца – первый полуфинал мэйджора на харде.

Видео доступно на «Чемпионате».

В финалах крупнейших турниров, как уже отмечалось, Доминик играл дважды. Оба раза его соперником в борьбе за титул «Ролан Гаррос» становился Надаль, и оба раза Тим терпел поражение. Всё-таки корты Парижа подходят Рафаэлю больше всего, и там он чувствует себя наиболее уверенно, так что победить его на «Ролан Гаррос» тяжело втройне. Но прогресс есть и там – если в 2018-м испанец разбил соперника в трёх лёгких сетах, то в 2019-м Доминик взял вторую партию и «сдулся» лишь после этого. Не хватило то ли физических сил после напряжённой полуфинальной битвы, то ли уверенности в себе.

12 из 12. Надаль всё ещё непобедим на «Ролан Гаррос» Испанец Рафаэль Надаль в 12-й раз пробился в финал парижского мэйджора. И снова выиграл.

Интересно, что мама Доминика, Карин Тим, делает новую татуировку после каждого титула сына – по крайней мере, после каждого значимого. Посмотри, даст ли Доминик ей повод для нового тату по итогам этого Открытого чемпионата Австралии.