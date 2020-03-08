Семейная жизнь Курниковой и Иглесиаса. Энрике сам меняет подгузники, а Анна ходит на рынок

Курникова – самая популярная теннисистка на рубеже веков

Анна Курникова, первая звезда российского женского тенниса, оказала огромное влияние на популяризацию этого вида спорта. Хотя многие до сих пор первым делом вспоминают, что Курникова не завоевала ни одного взрослого титула WTA в одиночном разряде (впрочем, при этом выиграла 16 турниров в паре, в том числе два Australian Open, и была первой ракеткой мира в парном разряде), она была теннисисткой, на которую шёл зритель, ради которой включались десятки тысяч телевизоров. Да, чего там скрывать – многих привлекала в первую очередь не игра Анны, а её внешность. Курникова была на обложках множества журналов, и чаще гламурных, чем спортивных. По сути, Анна являлась секс-символом мирового тенниса. Также её имя и фамилия были одними из первых самых популярных запросов в Гугле – на пике её славы фотографии россиянки искали чаще, чем что-либо или кого-либо ещё.

Уйти из тенниса Курниковой пришлось в 21 год, прежде всего из-за травм спины, в том числе позвоночника. Официально о завершении карьеры Анна объявила только в 25 лет, но на корт в рамках турниров WTA к тому моменту не выходила уже давно. Вернуться она тоже никогда не пыталась, только играла иногда в World Team Tennis и в других выставочных соревнованиях.

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У Анны есть два младших брата, хотя оба не полностью родные. Её двоюродный брат по маме – Евгений Королёв, который в начале карьеры выступал за Россию, а затем перешёл под флаг Казахстана. К настоящему моменту он уже ушёл из тенниса. А Аллан – единоутробный брат Анны, которому сейчас 15 лет. Он играет в гольф и, что забавно, носит фамилию «Курникова», а не «Курников».

Романы Анны с хоккеистами и семейная жизнь с певцом

Что касается личной жизни Курниковой, то поклонников у неё было хоть отбавляй. Точно известно, что у неё были отношения с двумя звёздными российскими хоккеистами – Сергеем Фёдоровым и Павлом Буре (оба старше Анны больше чем на десять лет). В конце 2001 года 20-летняя россиянка начала встречаться с 26-летним испанским певцом Энрике Иглесиасом. Они и сейчас вместе, то есть их отношения продолжаются уже больше 18 лет! При этом свадьбу они так и не сыграли, да и не планируют это делать. Курникова говорила, что брак для неё неважен, а Иглесиас объяснял это так: «Я никогда не думал, что свадьба всё изменит. Может, дело в том, что мои родители развелись, но я не думаю, что любят кого-то из-за клочка бумаги».

Став мамой, Анна полностью погрузилась в семейные дела. Светлана Кузнецова вспоминала о том, как была в гостях у Курниковой после рождения близнецов и видела, что Анна сама делает всё по дому. Особенно Светлане запомнился совместный поход с Анной на местный рынок (живёт Курникова в Майами-Бич во Флориде) и то, как она сама выбирала там помидоры. Многие люди с её уровнем возможностей и известности действительно не занимаются всеми домашними делами самостоятельно, предпочитая перекладывать их на наёмных работников. Очевидно, Курникова получает удовольствие, занимаясь этим сама – так же как и Иглесиас.

Курникова и Иглесиас ждут третьего ребёнка. Сохранять эту беременность в тайне не стали Анна Курникова, одна из главных теннисных красавиц всех времён, и звёздный испанский певец Энрике Иглесиас ждут третьего ребёнка.

30 января у Анны и Энрике появился третий ребёнок – дочь, которую назвали Машей (именно Машей, а не Марией). Русское имя для дочери, конечно, выбрала Курникова. Кстати, она старается учить русскому языку и мужа, и старших детей – близнецов Николаса и Люси.

«Сам меняю подгузники и могу покормить дочь»

Сам Иглесиас в интервью для радиопрограммы Кевина Фрейзера рассказал о внутрисемейных отношениях. «Я почти не сплю, но прекрасно провожу время! Я хочу сказать, что не променял бы это ни на что на свете. Я сам меняю подгузники и могу покормить её, так что я достаточно рукастый. Но помощь мне всё-таки нужна, конечно.

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Могу честно сказать, что если бы я выбирал какую-то одну сферу занятий для детей, то это был бы спорт. Дело в том, что я люблю спорт. Люблю гольф, люблю теннис, и я был бы совсем не против того, чтобы одна из моих малюток играла в теннис. Не хочу стать одним из одержимых отцов, но я уже говорил Анне, что она может быть лучшим тренером в мире. Кстати, мы с ней регулярно играем в теннис. Мне удаётся побеждать её, но, думаю, она просто позволяет мне выигрывать».