Медведев обидел низкорослого аргентинца, а извиняться пришлось Сафину. Почему?

Аргентинский теннисист Диего Шварцман, один из самых низкорослых в туре (рост 170 см), на днях признался, что уже некоторое время не общается с россиянином Даниилом Медведевым. Более того, по словам Шварцмана, он даже не здоровается с российским теннисистом. При этом ещё недавно аргентинец был в хороших отношениях с Даниилом, но всё испортилось на дебютном розыгрыше ATP Cup, который проходил в январе 2020 года. К сожалению, конфликты Медведева с коллегами и судьями происходят регулярно. Конечно, до «славы» главного скандалиста тенниса Ника Кирьоса россиянину ещё далеко, но за свои выходки Даниил фигурирует уже не в одном чёрном списке у тех, кого он вольно или невольно задел на корте.
Некультурно вёл себя на ATP Cup (2020)
В январе 2020 года на дебютном розыгрыше ATP Cup у Даниила был конфликт с Диего Шварцманом. Во время матча 1/4 финала соперники обменялись неприятными комментариями. А затем Медведев ещё и дважды слегка ударил ракеткой по судейской вышке, возмутившись, что ему вынесли предупреждение, а сопернику — нет. Российская сборная в итоге вышла в полуфинал, где уступила Сербии. А Шварцман раскритиковал Медведева. До сих пор не совсем понятно, что именно произошло между игроками. Видимо, аргентинцу не понравилось чрезмерное проявление эмоций соперником.
Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте TennisTV.
«Медведев продолжает совершать сумасшедшие поступки во время матчей. И это очень плохо его характеризует. Он вдруг начинает кричать тебе в лицо, начинает совершать поступки, которые не могут нравится. Я ему сказал, что он вёл себя неуважительно. Он может быть отличным игроком, но ему нужно меняться в человеческом плане. Раньше я был в хороших отношениях с Медведевым, но больше не здороваюсь и не тренируюсь с ним. Даже Сафин подходил ко мне, чтобы извиниться за него», — сказал аргентинец. Отметим, что на том турнире знаменитый российский теннисист Марат Сафин выступал в качестве капитана сборной России, и как тренер он отвечал и за очки команды, и за морально-психологическое состояние своих игроков, поэтому нет ничего удивительного, что Марату пришлось вступить в этот конфликт и извиняться за поведение Медведева.
Ругал судью на «Челленджере», заподозрили в расизме (2016)
Ещё выступая в низших теннисных лигах, Медведев наглядно продемонстрировал свой буйный нрав. В 2016 году на турнире серии Челленджер в Саванне Медведев поспорил с судьёй во время матча с Дональдом Янгом. После серии спорных решений арбитра Медведев заявил: «Я знаю, что вы с ним (соперником) друзья. Я уверен в этом». На этом Медведев не остановился. Даниил продолжал отпускать колкие комментарии в адрес арбитра. И при счёте 4:1 в пользу Янга на корте появился супервайзер. Он поговорил со всеми участниками матча, после чего было объявлено о дисквалификации россиянина. Медведев играл с темнокожим соперником, судья также был афроамериканцем. Организаторы посчитали, что в словах Медведева было проявление расизма. Вскоре россиянин принёс извинения сопернику, организаторам и судьям. Тогда Медведев подчеркнул, что никакого подтекста в его словах не было, но признал, что повёл себя неправильно.
Бросал монеты на Уимблдоне, намекая на предвзятость арбитра (2017)
На Уимблдоне в 2017 году Даниил Медведев начал ярко. Обыграл Стэна Вавринку, а во втором круге попал на бельгийца Рубена Бемельманса. Первые два сета российский теннисист проиграл, но затем совершил удивительный камбэк. Впрочем, в пятом сете у Даниила сдали нервы. После неоднозначного решения судьи на вышке Марианны Алвеш Медведев отказался продолжить игру. Россиянин потребовал, чтобы арбитра заменили. После уговоров и беседы с судьёй Медведев всё-таки продолжил матч, только всё уже пошло не так. Ведя со счётом 2:1, он проиграл сет со счётом 4:6. После окончания встречи Медведев бросил горсть монет в сторону вышки, намекнув на предвзятость судьи. Всё это привело к штрафу в $ 14,5 тыс. Медведев затем извинился, назвав своё поведение глупым. Только вот, похоже, урок он так и не усвоил.
Обвинил Циципаса в националистических комментариях (2018)
В марте 2018 года Медведев поругался с греком Стефаносом Циципасом. На «Мастерс-серии» в Майами (США) пути теннисистов пересеклись уже в первом круге. Медведев одержал победу, а после матча разгорелся скандал. Даниил обвинил Стефаноса в оскорбительных комментариях, заявив, что соперник обозвал его по национальному признаку. Примечательно, что Циципас сам является наполовину русским, его мать — советская теннисистка Юлия Сальникова.
Далее Медведев начал ругаться с Циципасом, который собирал вещи, чтобы уйти с корта. Грека он назвал «ребёнком, который не умеет драться». Стефанос промолчал и ушёл в подтрибунное помещение. Медведев и Циципас до сих пор не в ладах. Они оба в интервью прямо говорят, что не жалуют друг друга, хоть, по их признанию, ненависти у них нет. Противостояние Даниила и Стефаноса любопытно ещё и потому, что их родители находятся в хороших отношениях.
Поругался с американскими болельщиками и поблагодарил их за энергию (2019)
На US Open в 2019 году Медведев дошёл до финала и выдал ярчайший матч с Рафаэлем Надалем, который заслуживает места в истории. А началось для россиянина всё не так красиво. Против Медведева начали болеть местные фанаты. И он сам дал им повод для ненависти. В третьем и четвёртом раундах у россиянина возник конфликт с болельщиками. В поединке с испанцем Фелисьяно Лопесом Медведев в одном из моментов грубо вырвал полотенце из рук болбоя, за что получил предупреждение от судьи. Далее Медведев уже показал в сторону вышки неприличный жест, замаскировав его за головой. Судья этого не увидел, но внимательные болельщики всё видели. После этого Медведева начали освистывать, что не помешало ему победить. А после матча он поблагодарил фанатов, сказав, что именно их энергия помогла ему победить.
В четвёртом круге в матче с немцем Домиником Кёпфером всё повторилось. Фанаты активно свистели, но Медведев вновь выиграл, а после поединка поблагодарил болельщиков за эмоции. В той ситуации Даниилу удалось завоевать симпатии фанатов, только вот за один розыгрыш US Open его оштрафовали на $ 19 тыс.
- 30 мая 2020
-
16:32
-
16:09
-
15:52
-
15:10
-
14:47
-
12:13
-
10:31
-
09:49
- 29 мая 2020
-
22:38
-
19:17
-
17:35
-
16:13
-
15:11
-
14:38
-
13:58
-
13:27
-
11:34
-
11:06
-
10:44
-
10:29
-
09:38
-
09:23
-
01:35
-
00:29
- 28 мая 2020
-
18:57
-
17:49
-
15:06
-
14:33
-
10:54
-
10:02
-
01:21
-
00:08
- 27 мая 2020
-
23:47
-
20:33
-
16:34