Медведев обидел низкорослого аргентинца, а извиняться пришлось Сафину. Почему?

Диего Шварцман из Аргентины перестал здороваться с Даниилом Медведевым. И это не первый человек, который занёс россиянина в чёрный список.

Аргентинский теннисист Диего Шварцман, один из самых низкорослых в туре (рост 170 см), на днях признался, что уже некоторое время не общается с россиянином Даниилом Медведевым. Более того, по словам Шварцмана, он даже не здоровается с российским теннисистом. При этом ещё недавно аргентинец был в хороших отношениях с Даниилом, но всё испортилось на дебютном розыгрыше ATP Cup, который проходил в январе 2020 года. К сожалению, конфликты Медведева с коллегами и судьями происходят регулярно. Конечно, до «славы» главного скандалиста тенниса Ника Кирьоса россиянину ещё далеко, но за свои выходки Даниил фигурирует уже не в одном чёрном списке у тех, кого он вольно или невольно задел на корте.

Некультурно вёл себя на ATP Cup (2020)

В январе 2020 года на дебютном розыгрыше ATP Cup у Даниила был конфликт с Диего Шварцманом. Во время матча 1/4 финала соперники обменялись неприятными комментариями. А затем Медведев ещё и дважды слегка ударил ракеткой по судейской вышке, возмутившись, что ему вынесли предупреждение, а сопернику — нет. Российская сборная в итоге вышла в полуфинал, где уступила Сербии. А Шварцман раскритиковал Медведева. До сих пор не совсем понятно, что именно произошло между игроками. Видимо, аргентинцу не понравилось чрезмерное проявление эмоций соперником.

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«Медведев продолжает совершать сумасшедшие поступки во время матчей. И это очень плохо его характеризует. Он вдруг начинает кричать тебе в лицо, начинает совершать поступки, которые не могут нравится. Я ему сказал, что он вёл себя неуважительно. Он может быть отличным игроком, но ему нужно меняться в человеческом плане. Раньше я был в хороших отношениях с Медведевым, но больше не здороваюсь и не тренируюсь с ним. Даже Сафин подходил ко мне, чтобы извиниться за него», — сказал аргентинец. Отметим, что на том турнире знаменитый российский теннисист Марат Сафин выступал в качестве капитана сборной России, и как тренер он отвечал и за очки команды, и за морально-психологическое состояние своих игроков, поэтому нет ничего удивительного, что Марату пришлось вступить в этот конфликт и извиняться за поведение Медведева.

Ругал судью на «Челленджере», заподозрили в расизме (2016)

Ещё выступая в низших теннисных лигах, Медведев наглядно продемонстрировал свой буйный нрав. В 2016 году на турнире серии Челленджер в Саванне Медведев поспорил с судьёй во время матча с Дональдом Янгом. После серии спорных решений арбитра Медведев заявил: «Я знаю, что вы с ним (соперником) друзья. Я уверен в этом». На этом Медведев не остановился. Даниил продолжал отпускать колкие комментарии в адрес арбитра. И при счёте 4:1 в пользу Янга на корте появился супервайзер. Он поговорил со всеми участниками матча, после чего было объявлено о дисквалификации россиянина. Медведев играл с темнокожим соперником, судья также был афроамериканцем. Организаторы посчитали, что в словах Медведева было проявление расизма. Вскоре россиянин принёс извинения сопернику, организаторам и судьям. Тогда Медведев подчеркнул, что никакого подтекста в его словах не было, но признал, что повёл себя неправильно.

Медведеву присуждено техническое поражение в матче с Янгом в Саванне

Бросал монеты на Уимблдоне, намекая на предвзятость арбитра (2017)

На Уимблдоне в 2017 году Даниил Медведев начал ярко. Обыграл Стэна Вавринку, а во втором круге попал на бельгийца Рубена Бемельманса. Первые два сета российский теннисист проиграл, но затем совершил удивительный камбэк. Впрочем, в пятом сете у Даниила сдали нервы. После неоднозначного решения судьи на вышке Марианны Алвеш Медведев отказался продолжить игру. Россиянин потребовал, чтобы арбитра заменили. После уговоров и беседы с судьёй Медведев всё-таки продолжил матч, только всё уже пошло не так. Ведя со счётом 2:1, он проиграл сет со счётом 4:6. После окончания встречи Медведев бросил горсть монет в сторону вышки, намекнув на предвзятость судьи. Всё это привело к штрафу в $ 14,5 тыс. Медведев затем извинился, назвав своё поведение глупым. Только вот, похоже, урок он так и не усвоил.

«Хочу замену судьи». Медведев поругался с арбитром и выбыл с Уимблдона Через два дня после победы над Вавринкой на Уимблдоне Медведев уступил Бемельмансу, потребовав по ходу матча смену судьи на вышке.

Обвинил Циципаса в националистических комментариях (2018)

В марте 2018 года Медведев поругался с греком Стефаносом Циципасом. На «Мастерс-серии» в Майами (США) пути теннисистов пересеклись уже в первом круге. Медведев одержал победу, а после матча разгорелся скандал. Даниил обвинил Стефаноса в оскорбительных комментариях, заявив, что соперник обозвал его по национальному признаку. Примечательно, что Циципас сам является наполовину русским, его мать — советская теннисистка Юлия Сальникова.



Далее Медведев начал ругаться с Циципасом, который собирал вещи, чтобы уйти с корта. Грека он назвал «ребёнком, который не умеет драться». Стефанос промолчал и ушёл в подтрибунное помещение. Медведев и Циципас до сих пор не в ладах. Они оба в интервью прямо говорят, что не жалуют друг друга, хоть, по их признанию, ненависти у них нет. Противостояние Даниила и Стефаноса любопытно ещё и потому, что их родители находятся в хороших отношениях.

«Наверное, теперь мы с Циципасом враги». Почему Медведев поменял мнение Даниил высказал всё, что думает о Стефаносе. И дело совсем не в поражении в Лондоне.

Поругался с американскими болельщиками и поблагодарил их за энергию (2019)

На US Open в 2019 году Медведев дошёл до финала и выдал ярчайший матч с Рафаэлем Надалем, который заслуживает места в истории. А началось для россиянина всё не так красиво. Против Медведева начали болеть местные фанаты. И он сам дал им повод для ненависти. В третьем и четвёртом раундах у россиянина возник конфликт с болельщиками. В поединке с испанцем Фелисьяно Лопесом Медведев в одном из моментов грубо вырвал полотенце из рук болбоя, за что получил предупреждение от судьи. Далее Медведев уже показал в сторону вышки неприличный жест, замаскировав его за головой. Судья этого не увидел, но внимательные болельщики всё видели. После этого Медведева начали освистывать, что не помешало ему победить. А после матча он поблагодарил фанатов, сказав, что именно их энергия помогла ему победить.

«Гений или крыса?». Медведев заставил США болеть за себя Юный Гоголь или персонаж Достоевского? Американцы не могут разгадать тайну Даниила Медведева. Этот русский им не по зубам!

В четвёртом круге в матче с немцем Домиником Кёпфером всё повторилось. Фанаты активно свистели, но Медведев вновь выиграл, а после поединка поблагодарил болельщиков за эмоции. В той ситуации Даниилу удалось завоевать симпатии фанатов, только вот за один розыгрыш US Open его оштрафовали на $ 19 тыс.