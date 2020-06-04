Королева крика. За что Шарапова удостоилась этого «почётного титула»?

По мнению издания Sportscasting, российская теннисистка Мария Шарапова является одной из самых крикливых теннисисток мира. Ещё одной «королевой крика» была названа знаменитая американка югославского происхождения Моника Селеш.

Мировой рекорд Наоми Осаки. Как японка обошла Серену Уильямс и Марию Шарапову 22-летняя японка заработала за год 37,4 миллиона долларов. Это лучшее достижение среди всех спортсменок.

За что же россиянка удостоились этого «почётного титула»? «Благодаря Шараповой крики в теннисе вышли на новую высоту», — отмечает издание. Уровень громкости криков и стонов Марии порой достигал более 105 децибелов. При этом врачи называют безопасным для здоровья уровень шума не более 100 децибелов. Крики россиянки сравнивали даже с заведённой бензопилой или с шумом взлетающего самолёта. И некоторые специалисты считали, что теннисистка вполне могла их заглушить. Возможно, это всего лишь шутка, но факт в том, что соперницы часто жаловались на громкий визг Марии Шараповой, из-за которого не слышно момент удара по мячу.

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А вот испанка Гарбинье Мугуруса считала, что крики Марии являются её специальным оружием для запугивания соперниц: «Иногда Шарапова так громко кричит, что создается впечатление, что мяч летит быстрее. Часто она это делает, чтобы запугать соперниц. Её крики отвлекают меня. Я тоже иногда кричу, но не так громко, как Шарапова».

Мария Шарапова не попала в топ-20 за последние 10 лет. Но она там должна быть Серена Уильямс возглавила список лучших теннисисток десятилетия по рейтинговым очкам. Шарапова могла быть 6-й, если бы не завершила карьеру.

С Мугурусой соглашалась и датчанка Каролина Возняцки: «На тренировке Шарапова молчит, а в ходе игры начинает вопить. Значит она это делает специально». Сама же россиянка всегда признавалась, что испытывает страдания от этих криков и никогда специально этому не училась: «Я так кричу с четырёхлетнего возраста, и ничего поделать с собой не могу. Из-за этого у меня всегда болит горло после матчей». Некоторые специалисты считают, что эти крики действительно могут получаться непроизвольно, так как у девушек приходится на выдох. Это помогает вложить в удар больше силы. И чем сильнее она бьёт по мячу, тем сильнее старается при этом выдохнуть. Таким образом, её крик – это просто очень громкий выдох.

Видео доступно на «Чемпионате».

Было время, когда рассматривался вопрос о том, чтобы судьи имели под рукой измерители шума и снимать очки у слишком крикливых теннисисток. Однако WTA на это не пошла, решив, что переучивать звёзд уже поздно, а надо сосредоточиться на воспитании молодёжи. В частности, предлагалось обратить внимание на работу с юниорами в теннисных школах. В этой связи под критику попала знаменитая теннисная Академия Ника Боллетьери во Флориду, в которой занимались такие известные своим криками на корте спортсменки как Мария Шарапова, Моника Селеш, португальская теннисистка Мишель Ларшер-де Бриту. Кстати, на Уимблдоне-2013, когда во втором круге встретились друг с другом Шарапова и де Бриту, комментаторы назвали этот матч поединком двух крикуний.

Напомним, что россиянка официально попрощалась с теннисным туром в конце февраля 2020 года, и помимо званий пятикратной чемпионки турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира, серебряной медалистки Олимпиады-2012 в Лондоне она останется в памяти у любителей спорта ещё и как Королева крика.