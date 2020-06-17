«Джокович только всё портит». Почему теннисисты ополчились на первую ракетку мира?

После того, как в Белграде успешно прошёл первый этап турнира Adria Tour, организованного Новаком Джоковичем, на первую ракетку мира обрушился шквал критики. Многие теннисисты, журналисты, функционеры ополчились на первую ракетку мира за то, что он отказывается обсуждать условия проведения US Open и вообще косвенно влияет на решение спортсменов об участии в этом турнире «Большого шлема».

Как Новак Джокович возобновил теннисный сезон без масок и со зрителями Джокович организовал на Балканах серию турниров с участием Зверева, Тима, Димитрова. Причём свой первый матч Новак уже выиграл.

Как только были опубликованы особые правила безопасности Открытого чемпионата США-2020, началось бурное обсуждение условий проведения турнира. Большинство теннисистов были шокированы и неприятно удивлены тем списком ограничений, которые выдвинули организаторы. И в конечном итоге теннисный тур разделился на две группы – одна часть признавала, что ограничения неприятны, но надо играть, а вторая часть категорически не соглашалась играть в таких условиях. Условным лидером этой второй группы, которая готова к бойкоту US Open, и стал Новак Джокович.

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Американская теннисистка Даниэль Коллинз (51-я ракетка мира) резко отреагировала на намёки серба о его возможном отказе от выступления на US Open. «После февраля никто не играл на турнирах и не зарабатывал денег. US Open — прекрасная возможность возобновить сезон. Разумеется, будут ограничения, чтобы участники чувствовали себя в безопасности. Для всех нас это отличный шанс улучшить своё финансовое положение, однако лучший игрок мира заявляет, что ему не нравится правило об одном члене команды. Считаю, то Джокович обязан поддерживать проведение соревнований, а не только всё портить для своих коллег и всех любителей тенниса».

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В чём же ещё провинился Джокович? Дело в том, серб – не только первая ракетка мира, но ещё и председатель Совета игроков ATP, от позиции которого зависит судьба сотен теннисистов. И сейчас Новака обвиняют в том, что он как председатель Совета игроков отказывается общаться со своими коллегами, обсуждать сложившуюся ситуацию вокруг теннисного календаря и искать пути выхода. Американский теннисист Ноа Рубин (225) обвинил первую ракетку мира в безответственности: «Если ты хочешь быть сам по себе, то не взваливай на свои плечи ответственность за других. Зачем всё это, если ты никак нам не помогаешь? Я даже не могу с тобой связаться, потому что ты не заходишь в Zoom. Мы можем бесконечно говорить о теннисе, но это ничего не изменит, потому что сейчас топ-игроки только всё портят».

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Выяснилось, что игроки и функционеры несколько дней пытались связаться с Джоковичем, чтобы провести онлайн-совещание по поводу календаря соревнований на остаток сезона, однако серб был недоступен. В это время он занимался своим турниром в Белграде – встречал гостей в аэропорту, играл вместе с ними в товарищеском футбольном матче, выступил в нескольких теннисных поединках в рамках Adria Tour, а после завершения соревнований бурно отпраздновал его окончание в ночном клубе вместе с Александром Зверевым, Домиником Тимом и Григором Димитровым.

Посмотреть видео можно в «Твиттере».

Отметим, что все мероприятия в рамках турнира с участием Новака Джоковича прошли без соблюдения какого-либо социального дистанцирования. Так как турнир освещался на телевидении, то весь мир смог увидеть, что всё было организовано так, словно нет и не было никакого карантина и коронавируса. Это опять же вызвало непонимание у многих наблюдателей. Всё тот же Ноа Рубин сказал, что теннис не стоит такого риска: «Может быть, у них есть вакцина, про которую я не слышал? Проводить сейчас матчи с болельщиками на трибунах рискованно. Разве теннис стоит такого риска? И как можно говорить, что риска уже нет, когда запросто может начаться вторая волна коронавируса?»

Рубин прав насчёт риска – он действительно существует. Оказалось, что перед самым турниром Джокович посетил вечеринку, на которой чествовали бывшего баскетболиста «Партизана» Деяна Милоевича. Там же присутствовал действующий баскетболист белградского клуба Никола Янкович. Спустя несколько дней стало известно о заражении Янковича коронавирусом. Может быть поэтому, едва вернувшись из Белграда в Вену, австриец Доминик Тим поспешил сделать тест на коронавирус. К счастью, он оказался отрицательным. Причём буквально через день Тим продолжил выступления на турнире в Австрии, а в ближайший уик-энд планирует принять участие в соревновании на территории Академии Патрика Муратоглу во Франции.

Вообще в Европе теннисная жизнь бурлит уже второй месяц. Каждую неделю всё новые и новые европейские страны начинают проводить соревнования с участием ведущих теннисистов мира. И в отличие от США, зрители присутствуют на трибунах и с каждым днём строгость мер безопасности заметно уменьшается. Интерес к этим соревнованиям огромный. Один только турнир Джоковича посмотрело более 100 млн зрителей. В США организаторы турниров и теннисисты об этом могут только мечтать. Поэтому вполне возможно, что сейчас в теннисе мы увидим раскол – часть игроков, скорее всего, откажутся ехать в США.

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Тем временем, губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо сообщил, что Открытый чемпионат США по теннису состоится без зрителей. Турнир будет проходить в Нью-Йорке в ранее запланированные сроки – с 31 августа по 13 сентября.