Около $ 3 млн призовых потеряли игроки топ-10. Как отмена турниров ударила по теннисистам

Игроки бьют тревогу: каждая неделя теннисной «паузы» — это потерянные деньги. Для кого-то из них призовые – единственный источник дохода.

Теннис, как и почти все другие виды спорта, поставлен на длительный режим «паузы». Нет соревнований – нет и заработанных призовых. По самым грубым подсчётам, теннисисты первой сотни ATP за три весенних месяца в среднем потеряют, точнее не заработают из-за паузы от четверти миллиона до нескольких миллионов долларов призовых.

Обнулить очки и сравняться с Федерером? Теннисисты не знают, что делать с рейтингом Рейтинговые очки Джоковича, Надаля и Федерера после карантина могут пересчитать по-другому.

Нет смысла сильно переживать за потерю призовых условного Джоковича или Серены – у них всё нормально с «подушкой безопасности» — прежде всего, благодаря рекламным контрактам. А вот те, кто рассчитывают только на свои выигранные матчи на турнирах, уже бьют тревогу. Призовые для них не просто существенная, а чуть ли не единственная часть доходов. Ведь они вынуждены платить за всё сами – и за работу тренеров, и за перелёты, и за отели, и за питание всей своей команды…

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Россиянин Андрей Рублёв попытался объяснить, чем положение теннисистов в данном случае хуже, чем у футболистов или хоккеистов: «В командных видах спорта есть зарплата, а у нас, к сожалению, её нет. У нас только призовые, поэтому если мы не играем, то не зарабатываем. В этом плане всё индивидуально. Понятно, что я не могу оставить команду без зарплаты. В моём случае всё остаётся как есть».

Федерер всех переиграл. Как швейцарец побеждает, даже когда не проводятся турниры Роджер вовремя сделал операцию и отсудил логотип, которым два года назад пожертвовал ради нового контракта на $ 300 млн.

Ещё хуже ситуация 371-й ракетки мира Софьи Шапатавы из Грузии. По словам Шапатавы, из-за приостановки турниров в связи с пандемией коронавируса игроки потеряли средства для существования. Теннисистка призвала ITF, WTA и ATP оказать финансовую помощь низкорейтинговым игрокам. Спортсменка написала соответствующую петицию на сайте Change.org: «У игроков с низким рейтингом нет сбережений. Обычно они зарабатывают с помощью тренерства, играют матчи за клубы. Но сейчас таких дополнительных доходов нет, границы закрыты. Нам никто не помогает. Нет, я не боюсь, что буду голодать. Но нам регулярно присылают счета, их надо оплачивать. А если остаёшься без дохода несколько месяцев, делать это очень трудно. Кто-то должен взять ответственность за игроков. Мы, по сути, являемся наёмными работниками. Нам и так платят мало, но хотя бы в кризис нам надо оказать поддержку».

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Уже известно, что теннисные турниры точно не начнутся до травяной серии – то есть до 8 июня. Попробуем подсчитать, сколько потеряют, точнее недополучат игроки за этот период вынужденного простоя. Для полноты картины сделаем выборку из разных групп. Условно назовём этим группы – «звёзды», «середняки» и «на границе сотни». Возьмём рейтинговую отсечку перед стартом Индиан-Уэллса-2019.

«Мастерс» в Индиан-Уэллсе отменили. Дальше будет хуже? Коронавирус всерьёз пришёл в теннис. И, кажется, надолго. Матчи уже проходили без зрителей, теперь началась отмена турниров.

«Звёзды». Доминик Тим (8-я ракетка мира на 4 марта 2019 года)

Призовые Доминика Тима с марта по начало июня 2019 года



Индиан-Уэллс-2019 – титул ($ 1 354 010)

Майами-2019 – 1/32 финала ($ 26 430)

Монте-Карло-2019 – 1/8 финала (€ 64 225 = $ 72 221 на момент завершения турнира)

Барселона-2019 – титул (€ 503 015 = $ 560 409)

Мадрид-2019 – 1/2 финала (€ 312 215 = $ 349 837)

Рим-2019 – 1/16 финала (€ 33 635 = $ 37 597)

«Ролан Гаррос»-2019 – финал (€ 1 180 000 = $ 1 329 152)

Всего – $ 3 729 656

Австриец Доминик Тим отлично провёл весенний отрезок турниров-2019 – завоевал два титула, был в финале турнира «Большого шлема», поднялся за это время с 8-го на 4-е место в рейтинг-листе ATP и заработал суммарно более $ 3,7 млн призовых.

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«Середняки». Гидо Пелья (34)

Призовые Гидо Пельи с марта по начало июня 2019 года



Индиан-Уэллс-2019 – 1/16 финала ($ 48 775)

Майами-2019 – 1/32 финала ($ 26 430)

Монте-Карло-2019 – 1/4 финала (€ 128 200 = $ 144 161)

Барселона-2019 – 1/4 финала (€ 67 000 = $ 74 645)

Мюнхен-2019 – 1/4 финала (€ 15 335= $ 17 157)

Мадрид-2019 – 1/16 финала (€ 42 220 = $ 47 308)

Рим-2019 – 1/32 финала (€ 18 955 = $ 21 187)

«Ролан Гаррос»-2019 – 1/32 финала (€ 87 000 = $ 97 997)

Всего – $ 477 660

Аргентинец Гидо Пелья – пример типичного «середнячка»: за весну-2019 он проехался по всем основным турнирам ATP, звёзд с неба не хватал, но при этом выступал относительно стабильно – трижды пробрался в четвертьфинал. В итоге к лету Гидо поднялся с 34-го на 22-е место и заработал за это время почти полмиллиона долларов призовых.

Горячий карантин аргентинского теннисиста и сногсшибательной модели Гидо Пелья прошлой весной сделал предложение Стефани Демнер, и девушка ответила согласием. С ней он показывает лучшие результаты в карьере.

«На границе сотни». Каспер Рууд (94)

Призовые Каспера Рууда с марта по начало июня 2019 года



Индиан-Уэллс-2019 – 1-й круг квалификации ($ 3 395)

Финикс-ч-2019 – 1/8 финала ($ 2 580)

Майами-2019 – 1/64 финала после квалификации ($ 16 425)

Монтеррей-ч-2019 – 1/16 финала ($ 1 560)

Хьюстон-2019 – финал ($ 54 395)

Мадрид-2019 – 2-й круг квалификации (€ 9 105 = $ 10 202)

Рим-2019 – 1/8 финала после квалификации (€ 64 225 = $ 71 791)

«Ролан Гаррос»-2019 – 1/16 финала (€ 143 000 = $ 161 075)

Всего – $ 321 423

Норвежец Каспер Рууд весной-2019 играл как в квалификациях крупных турниров, так и на челленджерах. При этом он даже был финалистом турнира ATP250 в Хьюстоне, выиграл целую серию матчей в Риме, начиная с отборочных соревнований, а на грунтовом «шлеме» прошёл аж в третий круг. К лету Каспер пробился с 94-го на 59-е место рейтинг-листа. Заработал $ 320 тыс. призовых, половина из которых пришлась на «Ролан Гаррос». Можно сказать, что норвежец выступил даже очень хорошо для уровня игрока конца первой сотни.