На US Open снова мода 90-х. Как выглядел в те годы вдохновитель этого стиля Андре Агасси

Знаменитый американец Андре Агасси вдохновил дизайнеров на создание новой теннисной коллекции для участников US Open-2020. 30 лет назад Агасси начал выступать на крупнейших турнирах в экипировке, которая включала революционный по тем меркам для тенниса стиль – яркие неоновые цвета, геометрический принт и джинсовый микс. Похоже, телезрителям нужно готовиться к тому, что после просмотра матчей на Открытом чемпионате США у них может рябить в глазах, поскольку именно этот стиль будет доминировать в Нью-Йорке.

Директор по дизайну NikeCourt Эбби Суонкатт признался, что перед его командой была поставлена непростая задача вернуть на US Open моду 90-х: «Возвращение исторической коллекции 30-летней давности было вдохновляющим, сложным и действительно забавным. Мы знаем, что вещи, которые были выпущены 30 лет назад, до сих пор пользуются популярностью. И сейчас при работе над каждым предметом экипировки мы старались сделать всё, чтобы не жертвовать эстетикой и ностальгией, и при этом не ставить под угрозу комфорт теннисистов во время игры».

Как же выглядел в те годы вдохновитель этого стиля американец Андре Агасси? В памяти теннисных болельщиков Андре навсегда остался бунтарём – человеком, который шёл наперекор правилам и не признавал авторитеты. Его жизненный путь – это иллюстрация известного понятия «американская мечта» — сын эмигранта из Ирана, сделавший себя сам. Карьеру американец начал очень рано. Уже в 16 лет на турнире в Ла-Квинте (Калифорния) Агасси успешно прошёл квалификацию и в первом круге обыграл в двух сетах Джона Остина, который старше его на 13 лет. Несмотря на то, что Андре проиграл во втором круге шведу Матсу Виландеру – на тот момент 3-й ракетке мира, выступление Агасси произвело на специалистов неизгладимое впечатление. Неудивительно, что компания «Найк» подписала с юным американцем двухлетний контракт, по которому не только была обязана в течение двух лет обеспечивать его одеждой, но и заплатить за этот срок 45 тыс. долларов.

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В 1987 году Агасси выиграл свой первый профессиональный турнир в Итапарике (Бразилия) и поднялся на 25-е место в рейтинг-листе ATP. На полученные призовые в размере $ 90 тыс. американец купил свой первый автомобиль – белый Chevrolet Corvette, отдав за него $ 37 тыс. В том же году произошло ещё одно важное событие для Андре – на одном из коммерческих турниров представители «Найк» стали показывать своим клиентам экипировку из новой коллекции. Звезда тенниса Джон Макинрой, повертев в руках джинсовые шорты, тут же их забраковал, а вот Андре эта модель пришлась по вкусу. И когда он вышел на корт, все удивились. Джинсовые шорты во время теннисного матча – настоящий шок для чопорной теннисной публики. Это было начало пути иконы стиля Андре Агасси.

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По итогам 1988 года Агасси стал 3-й ракеткой мира, выиграв 6 титулов и ещё 1 раз став финалистом, и бы удостоен ATP награды в номинации «Прогресс года». В том же сезоне Андре впервые не поехал на Уимблдон из-за требований дресс-кода в отношении необходимости носить исключительно белую одежду. Американец из-за бойкота терял рейтинговые очки и призовые, но приобретал поклонников. Юного бунтаря забрасывали письмами, за ним гонялись фанатки, мальчишки всего мира копировали его стиль одежды и причёску. Но мало кто знал, что пышную гриву из длинных волос Андре носил не только из-за пижонства, но и чтобы скрыть выпадающие волосы. В какой-то момент ему пришлось пользоваться шиньоном.

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1989 год для Андре прошёл буднично – он выиграл всего один титул, зато на турнире в Риме началось эпическое противостояние Сампрас – Агасси, украсившее мировой теннис на долгие годы. Это было соперничество не просто двух стилей игры, но и полярных характеров, жизненных целей, отношений к теннису, к себе и другим. Сампрас – скромный трудяга, строго придерживавшийся всех правил и норм. И Агасси – экспрессивный, со взрывным характером, за свой стиль и поведение получивший прозвища Павлин и Красавчик из Вегаса. Конечно, поединки этих звёзд никого не могли оставить равнодушным.

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1990 год ознаменовался для Андре Агасси тем, что он впервые вышел в финал турнира «Большого шлема», причём дважды – на «Ролан Гаррос» и US Open. Именно тогда Андре представил коллекцию экипировки кричащих неоновых расцветок с геометрическими формами. Те модели из коллекции разошлись среди любителей тенниса как горячие пирожки, и сейчас на различных интернет-аукционах эти винтажные комплекты можно приобрести за сумму около 200 евро (примерно 17,5 тыс. рублей).

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Тогда же, в 1990-м, на экраны вышла реклама Canon, в которой снялся Агасси. Её слоганом была фраза: «Имидж – это всё». Для съёмок в пустыне Невады специально выстроили теннисный корт, где Андре пришлось играть в теннис под палящим солнцем. «Я изжарился на солнце, устал и давно жду перерыва, однако режиссёр все никак со мной не закончит. Он просит меня снять рубашку. Все знают, что в приступе юной удали я запросто могу, сорвав рубашку, бросить ее в толпу», — вспоминал в своей автобиографии американец. Вот уж действительно, имидж – это всё.

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В 1991 году Андре Агасси выиграл всего два турнира и второй год подряд вышел в финал «Ролан Гаррос». На этот раз он уступил в решающем матче Джиму Курье, с которым вместе тренировался в академии Ника Боллетьери. Это его, конечно, задело, тем более, что журналисты уже начали писать в своих заметках, что теннисный Павлин может так никогда и не выиграть ни одного мэйджора. Это ли повлияло на Андре, или что-то другое, но в том сезоне он наконец прервал свой бойкот Уимблдона и выступил на этом турнире. Была интрига перед его первым появлением на турнире, в какой же одежде он предстанет. Но ничего шокирующего не произошло – Агасси, как и все остальные игроки, вышел на корт в белой спортивной форме.

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В 1992 году Агасси в четвертьфинале «Ролан Гаррос» обыграл Пита Сампраса, а в полуфинале снова уступил Курье. Расстроенный, он вернулся в США и даже не стал толком тренироваться перед Уимблдоном. Ему было уже 22 года и давно пора было оправдывать все возложенные на него надежды. И он их оправдал. В четвертьфинале Андре обыграл в пяти сетах немца Бориса Беккера – финалиста шести из семи последних Уимблдонов. В полуфинале Агасси был сильнее трёхкратного чемпиона турнира Джона Макинроя, а в финале его соперником стал хорват Горан Иванишевич. Сам Андре считал, что против Иванишевича, мастера подачи, у него просто не было шансов, «как у боксера среднего веса против супертяжа. Вопрос лишь в том, будет ли нокаут или всё обойдётся поражением по очкам». Однако Агасси выиграл в пяти сетах, а затем вечером перед знаменитым уимблдонским балом чемпионов дрожал от нетерпения перед встречей с победительницей среди женщин Штеффи Граф. Но это уже другая история.

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Андре Агасси стал кумиром для очень многих теннисистов. Многие звёзды следующих поколений признаются, что взяли ракетку в руки, попав под обаяние, исходящие от американца. Известно, что Энди Маррей в детстве буквально боготворил Агасси, поэтому родители купили ему головной убор с торчащим сзади искусственными светлыми волосами. Кроме того, копируя Андре, британец потребовал купить ему джинсовые шорты, которые он носил с розовой велотрековой футболкой.