Не хватило энергии зрителей. Медведев и Серена провалили генеральную репетицию к US Open

Турниры в Нью-Йорке – «Мастерс» и US Open – изначально были запланированы без присутствия публики. Для кого-то пустые трибуны не являются проблемой, кому-то тишина на стадионе даже помогает сосредоточиться на матче. А есть теннисисты, которые буквально питаются энергией зрителей. Видимо, к этой группе как раз относятся финалисты прошлогоднего US Open Серена Уильямс и Даниил Медведев, которые в отсутствии болельщиков не смогли показать всё, на что способны на последнем турнире перед Открытым чемпионатом США.

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Даниил Медведев выступал на «Мастерсе» в Цинциннати, который в этом году переехал в Нью-Йорк, в качестве действующего чемпиона. В прошлом сезоне россиянин очень уверенно провёл весь турнир и отдал соперникам всего один сет – в полуфинале, где ему противостоял сам Новак Джокович. В нынешнем розыгрыше Медведев сошёл с дистанции уже на стадии четвертьфинала. Причём начал Даниил свой поединок с испанцем Роберто Баутиста-Агутом очень уверенно, за 29 минут выиграв первый сет – 6:1. Во второй партии испанец пришёл в себя и начал создавать Медведеву проблемы. В итоге россиянин упустил этот сет – 4:6. В середины третьей партии Роберто снова повёл с брейком, но Даниил тут же заработал тройной брейк-пойнт и одним ударом мог выровнять ситуацию. Однако он эту возможность упустил, как и следующую – через два гейма: сначала россиянин отыгрался с двойного матчбола, потом сам не реализовал два брейк-пойнта. В конце концов, упорный Баутиста-Агут дожал соперника, который не смог защитить прошлогодний титул на «Мастерсе».

Многие помнят, как год назад на тех же кортах во время US Open зрители были настроены против россиянина – освистывали его, выкрикивали неприятные слова в его адрес, и было видно, что Медведева это заводило. Питаясь этой энергией, исходившей от зрителей, Даниил шёл вперёд и прибавлял с каждым геймом. Сейчас трибуны пусты, болельщиков нет, никто не освистывает, и не поддерживает теннисиста. Возможно, именно это и стало проблемой для Даниила Медведева. Время до старта Открытого чемпионата США ещё есть, чтобы настроить себя на новые условия.

Медведев – в полуфинале US Open! И заставил американцев наконец-то замолчать «Спасибо, ребята. Извините, если что» — сказал Даниил болельщикам. 9 лет российские мужчины не были в полуфинале турнира «Большого шлема».

Серене Уильямс тоже необходима энергия зрителей. Толпа её заводит и когда более за ней, и когда – против. А сейчас американке не к кому апеллировать и некому себя показать во всей красе. По сути, Серена провалила подготовку к US Open, ведь на турнире категории International в Лексингтоне (штат Кентукки) она проиграла в третьем по счёту матче 113-й ракетке мира Шелби Роджерс, а на соревновании категории Premier в Нью-Йорке выбыла из борьбы уже во втором матче. Причём серьёзные проблемы у Уильямс были ещё на старте турнира в противостоянии с квалифаером Аранчей Рус из Нидерландов. Соперницы сражались 2 часа 48 минут – это был самый продолжительный матч Серены за последние 8 лет, который она всё же вырвала на тай-брейке третьего сета.

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А вот встреча с представительницей Греции Марией Саккари в третьем круге стала для Серены настоящим кошмаром. Американка выиграла первый сет – 7:5, во второй партии вела 5:3, подавала на матч, но уступила на тай-брейке, а в третьей «развалилась» полностью – 1:6. «Я должна была выиграть этот матч. У меня было много возможностей победить. Мне нужно подумать, как начать опять выигрывать такие матчи. У меня начались судороги, но я не должна была оказываться в такой ситуации. Это как встречаться с отстойным парнем. Я должна была избавиться от этого парня. В этом нет никакого смысла. Я расстроена», — призналась Серена после поражения.

Бывшая первая ракетка мира и многократная чемпионка турниров «Большого шлема» Мартина Навратилова как раз считает, что Серене не хватает заполненных трибун: «Серене нравится подпитываться энергией зрителей, а этого как раз и не будет на US Open. Думаю, это обстоятельство уравняет шансы сильнейших и игроков с более низким рейтингом, которые привыкли играть практически без болельщиков. Однако у Серены всё равно отличные шансы на этом US Open, поскольку его пропускают многие сильнейшие игроки». На данный момент таких теннисисток около 30 из топ-100.

Наоми Осака, Серена Уильямс и ещё 7 теннисисток заработали больше других спортсменок мира Сразу девять теннисисток вошли в топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменок мира по итогам прошедшего года.

Серена стремится победить на US Open, прежде всего, чтобы догнать знаменитую австралийку Маргарет Корт по количеству титулов на мэйджорах. За свою карьеру Корт выиграла 24 таких турнира, а Серена – 23. После рождения дочери Олимпии Серена 4 раза выходила в финалы турниров «Большого шлема» (на Уимблдоне и US Open-2018 и 2019), но так и не завоевала главный трофей. Американка Линдсей Дэвенпорт считает, что именно мысли о рекорде мешают Серене: «Трудно сравнивать времена Корт и нынешние. В то время, когда играла Маргарет Корт, на некоторых турнирах «Большого шлема» играли только австралийки, да и сетки были меньше. Серене уже принадлежит рекорд Открытой эры. Но она очарована желанием добраться до 24 или 25 титулов. Это оказывает на неё ненужное давление».

Новак Джокович и Серена Уильямс в этом году могут собрать очередной «Карьерный шлем» Но для этого им нужно забыть о US Open и сосредоточиться на «Ролан Гаррос».

Вообще же многие эксперты, глядя на Серену, задаются вопросом – а сможет ли американка когда-нибудь выиграть ещё один «шлем»? Например, британка Лора Робсон в это не верит: «Для того, чтобы завоевать титул на турнире «Большого шлема», нужно выиграть 7 матчей подряд. Я не думаю, что Серена сейчас на это способна». Если посмотреть на поражения Уильямс в сезоне-2020 (их было четыре), то все эти поединки были трёхсетовыми. Наверняка соперницы поняли, что американку нужно втягивать в длительную борьбу в надежде на то, что физически она в концовке не выдержит. Собственно, именно так и произошло в последнем матче в Нью-Йорке с Саккари. Сделает ли выводы Серена после своего провала во время генеральной репетиции к US Open, узнаем ближайшее время. Жеребьёвка Открытого чемпионата США состоится уже в четверг.