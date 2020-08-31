Даниил Медведев на US Open контактировал с заражённым теннисистом. Что теперь будет?

31 августа в Нью-Йорке стартует первый турнир «Большого шлема» после карантина. Внимание к соревнованиям повышенное, и, естественно, в такое неспокойной время в плане эпидемиологической обстановки организаторы US Open предприняли беспрецедентные меры безопасности, чтобы оградить всех участников турнира и членов их команд от возможного заражения коронавирусом. Однако даже самые строгие протоколы не смогли гарантировать полную защиту. На Открытом чемпионате США был зафиксирован первый случай, когда тест игрока на коронавирус дал положительный результат. И, судя по всему, россиянин Даниил Медведев оказался в числе тех, кто контактировал с заражённым.

1-й день US Open – 2020. Джокович, Касаткина, Зверев, Осака на кортах Нью-Йорка. LIVE В понедельник начинаются матчи первого круга Открытого чемпионата США. Интересные события, сенсации, забавные моменты – в нашем онлайне.

Для большей безопасности участников US Open руководители USTA (ассоциации тенниса США) перевезли в этом году мужской «Мастерс» и женский Premier из Цинциннати в Нью-Йорк на те же корты Национального теннисного центра имени Билли-Джин Кинг, где и пройдёт Открытый чемпионат США. Все участники приехали заранее и поселились в гостиницах, которые находятся в так называемом пузыре безопасности, все регулярно сдают тесты и должны соблюдать социальную дистанцию и масочный режим. Команды игроков были сокращены до нескольких человек. Переезды из гостиниц на стадион и обратно осуществляются только в шаттлах. Кроме того, организаторы полностью отказались от зрителей на время всех соревнований и сократили программу. Были отменены все квалификационные турниры, микст, турниры легенд и все юниорские разряды. При этом людей внутри «пузыря» всё равно много – более 1000 человек. И как оказалось, проконтролировать контакты, соблюдение социального дистанцирования и масочного режима для всех невозможно. Тем более что многие волонтёры, работающие на турнире, живут не в «пузыре», а в своих жилищах и ездят туда и обратно каждый день.

Манхэттен внутри стадиона. Как выглядит пузырь безопасности US Open глазами теннисистов Игрокам нельзя покидать «пузырь» в течение нескольких недель. Да и зачем, если там и так есть все условия для тренировок и отдыха.

Проблемы начались ещё перед «Мастерсом». Положительный тест прошёл физиотерапевт двух теннисистов – аргентинца Гидо Пельи и боливийца Уго Дельена, когда все уже прошли карантин при заезде и оказались внутри «пузыря». Пелью и Дельена как контактных лиц тут же сняли с «Мастерса» и посадили на карантин на 14 дней до самого старта US Open. Игрокам даже не дали возможности полноценно тренироваться. При этом все 7 тестов, которые они прошли за время нахождения в Нью-Йорке, дали отрицательный результат.

После завершения «Мастерса» и жеребьёвки US Open прогремела новость о том, что 17-й номер посева мужской сетки Открытого чемпионата США – 2020 – француз Бенуа Пэр сдал положительный тест. Важно отметить, что 22 августа, за неделю до старта US Open Пэр провёл матч первого круга «Мастерса» с хорватом Борной Чоричем и после счёта 0:6, 0:1 снялся. С тех пор находился в «пузыре» общался, тренировался и проходил отрицательные тесты на коронавирус. Только последний анализ перед стартом турнира «Большого шлема» оказался положительным. Француза сняли с турнира, а поскольку квалификация не проводилась, то его место в сетке занял альтернативный игрок из парного разряда с лучшим одиночным рейтингом – испанец Марсель Гранольерс.

Организаторы US Open тут же провели расследование, с кем контактировал заражённый французский теннисист за то время, пока находился в Нью-Йорке. Как сообщают французские журналисты, в этом списке контактов оказалось около 30 человек – это все французские теннисисты мужской сетки с членами их команд, Кристина Младенович и её брат Люка, а также россиянин Даниил Медведев. По сообщениям французской прессы, с братом и сестрой Младенович Бенуа играл в карты, а с Медведевым тренировался. Сейчас организаторы изменили условия пребывания в пузыре для некоторых из этого списка контактов. В частности, Младенович не может посещать некоторые места внутри «пузыря», а также обязана ездить в отель и обратно на отдельном шаттле.

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По поводу изменения условия пребывания Даниила Медведева на US Open пока ничего не сообщается. Его матч первого круга с аргентинцем Федерико Дельбонисом намечен на 1 сентября. Что теперь будет дальше, узнаем в ближайшее время, однако уже сейчас есть недовольные тем, как организаторы соблюдают свой же протокол. В частности, американец Ноа Рубин даже записал специальный подкаст, где указал, что на US Open применяются двойные стандарты – если Пелью и Дельена моментально исключили из соревнования и посадили на жёсткий карантин, то сейчас все контактировавшие с Бенуа Пэром будут продолжать выступления. Стоит отметить, что сам Рубин не попал в число участников одиночного турнира и находятся в листе ожидания на случай нового снятия.