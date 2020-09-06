Теннисные мамы не сдаются! Азаренко продолжила на US Open победную серию

В женской одиночной сетке US Open-2020 было десять теннисисток, вернувшихся на корт после рождения детей. До второй недели добрались сразу три таких участницы – Серена Уильямс, Виктория Азаренко и Цветана Пиронкова. Причём Азаренко уже довела серию победных матчей на этих кортах в Нью-Йорке до восьми. Ведь до Открытого чемпионата США она завоевала титул на турнире категории Premier Цинциннати/Нью-Йорк.

Возвращение королевы Виктории. Первый титул Азаренко за четыре года Белоруска Виктория Азаренко накануне US Open неожиданно выиграла престижный турнир в Нью-Йорке. А ведь думала о завершении карьеры.

В Цинциннати белоруска Виктория Азаренко выиграла 5 матчей подряд. Должна была сыграть и шестой, но её соперница по финалу Наоми Осака не вышла на корт из-за травмы. На US Open Виктория продолжила свою победную серию, разгромив австрийку Барбару Хаас (6:1, 6:2), свою соотечественницу Арину Соболенко (6:1, 6:3) и польку Игу Свёнтек (6:4, 6:2). Таким образом, Азаренко уже выиграла 8 матчей подряд – это даже больше, чем нужно для победы на турнире «Большого шлема». В 1/8 финала Открытого чемпионата США белоруска встретится с чешской теннисисткой Каролиной Муховой (20). До этого теннисистки ещё ни разу не играли друг с другом.

Азаренко рассказала журналистам, что приехала на турнир с большой группой поддержки, в которую входит и её трёхлетний сын Лео, и её мама: «Я живу в частном доме – отдельно от других игроков. Но наше жилище входит в часть «пузыря». Это напоминает «золотую клетку» — отличное место, но нельзя никуда из него выходить. Конечно, мне лучше, когда семья – мама и сын – рядом. С ними мне легче справляться с переживаниями и настраиваться на матчи».

Видео можно посмотреть в «твиттере» Tennis Channel. Права принадлежат USTA.

У Серены Уильямс на этом турнире тоже большая группа поддержки, и она также снимает частный дом на всю свою «команду», в которую входит и муж Алексис Оганян, и трёхлетняя дочь Олимпия, и её няня. Олимпия уже регулярно посещает матчи своей мамы и поддерживает её как может. Пока Серена радует дочку и своих многочисленных поклонников на US Open. 23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» пробирается к решающим матчам. Она провела на турнире три непростых поединка. В первых двух раундах она справилась в двух сетах с американкой Кристи Анн (7:5, 6:3) и россиянкой Маргаритой Гаспарян (6:2, 6:4). А в третьем круге Уильямс пришлось отыгрываться со счёта 0-1 по сетам в противостоянии с чемпионкой US Open-2017 Слоан Стивенс (2:6, 6:2, 6:2). В 4-м круге Серене предстоит непростой матч с представительницей Греции Марией Саккари (15), которая уже обыгрывала американку неделю назад на турнире Premier в Цинциннати/Нью-Йорке.

Видео можно посмотреть в «Инстаграме» US Open. Права принадлежат USTA.

Не сдаётся и ещё одна теннисная мама – Цветана Пиронкова. Последний турнир она провела на Уимблдоне-2017, потом родила сына Александра и вот теперь возвращается в тур. Причём именно US Open стал для неё самым первым турниром после декретного отпуска. Невероятно, но болгарская теннисистка все три матча провела в двух сетах, не отдав соперницам ни одной партии. А ведь противостояли ей опытные спортсменки. После россиянки Людмилы Самсоновой (6:2, 6:3) Цветана переиграла двух сеяных теннисисток: испанку Гарбинье Мугурусу (10) – 7:5, 6:3 и хорватку Донну Векич (18) – 6:4, 6:1. «Я много общалась с родными, они в восторге, но удивляются этому результату даже больше меня. Говорят, что верили в меня, но не ожидали такого быстрого возвращения. Конечно, я стараюсь сейчас не думать о том, как далеко могу пройти по сетке. После матчей занимаются обычной турнирной деятельностью – массаж, восстанавливающие процедуры и сон», — рассказала Пиронкова.

Неувядающая Цветана Пиронкова вернулась на корт после рождения сына и сотворила сенсацию 32-летняя Цветана Пиронкова на первом же турнире после декретного отпуска выбила из сетки одну из фавориток US Open – Гарбинье Мугурусу.

В 1/8 финала Цветана Пиронкова встретится с француженкой Ализе Корне. Соперницы ранее встречались два раза и обменяли победами – в Штугарте-2008 сильнее была Пиронкова, а в Индиан-Уэллсе-2011 победила Корне.