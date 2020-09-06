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Как теннисные мамы Азаренко, Серена и Пиронкова громят на US Open одну соперницу за другой

Азаренко продолжила на US Open победную серию
Даниил Сальников
Теннисные мамы не сдаются! Азаренко продолжила на US Open победную серию
Серена Уильямс и Цветана Пиронкова, вернувшиеся на корт после рождения детей, тоже пробираются к решающим матчам в Нью-Йорке.
Теннис / US Open 2020 0

В женской одиночной сетке US Open-2020 было десять теннисисток, вернувшихся на корт после рождения детей. До второй недели добрались сразу три таких участницы – Серена Уильямс, Виктория Азаренко и Цветана Пиронкова. Причём Азаренко уже довела серию победных матчей на этих кортах в Нью-Йорке до восьми. Ведь до Открытого чемпионата США она завоевала титул на турнире категории Premier Цинциннати/Нью-Йорк.

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Белоруска Виктория Азаренко накануне US Open неожиданно выиграла престижный турнир в Нью-Йорке. А ведь думала о завершении карьеры.

В Цинциннати белоруска Виктория Азаренко выиграла 5 матчей подряд. Должна была сыграть и шестой, но её соперница по финалу Наоми Осака не вышла на корт из-за травмы. На US Open Виктория продолжила свою победную серию, разгромив австрийку Барбару Хаас (6:1, 6:2), свою соотечественницу Арину Соболенко (6:1, 6:3) и польку Игу Свёнтек (6:4, 6:2). Таким образом, Азаренко уже выиграла 8 матчей подряд – это даже больше, чем нужно для победы на турнире «Большого шлема». В 1/8 финала Открытого чемпионата США белоруска встретится с чешской теннисисткой Каролиной Муховой (20). До этого теннисистки ещё ни разу не играли друг с другом.

US Open-2020. Женщины. Сетка

Азаренко рассказала журналистам, что приехала на турнир с большой группой поддержки, в которую входит и её трёхлетний сын Лео, и её мама: «Я живу в частном доме – отдельно от других игроков. Но наше жилище входит в часть «пузыря». Это напоминает «золотую клетку» — отличное место, но нельзя никуда из него выходить. Конечно, мне лучше, когда семья – мама и сын – рядом. С ними мне легче справляться с переживаниями и настраиваться на матчи».

Видео можно посмотреть в «твиттере» Tennis Channel. Права принадлежат USTA.

У Серены Уильямс на этом турнире тоже большая группа поддержки, и она также снимает частный дом на всю свою «команду», в которую входит и муж Алексис Оганян, и трёхлетняя дочь Олимпия, и её няня. Олимпия уже регулярно посещает матчи своей мамы и поддерживает её как может. Пока Серена радует дочку и своих многочисленных поклонников на US Open. 23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» пробирается к решающим матчам. Она провела на турнире три непростых поединка. В первых двух раундах она справилась в двух сетах с американкой Кристи Анн (7:5, 6:3) и россиянкой Маргаритой Гаспарян (6:2, 6:4). А в третьем круге Уильямс пришлось отыгрываться со счёта 0-1 по сетам в противостоянии с чемпионкой US Open-2017 Слоан Стивенс (2:6, 6:2, 6:2). В 4-м круге Серене предстоит непростой матч с представительницей Греции Марией Саккари (15), которая уже обыгрывала американку неделю назад на турнире Premier в Цинциннати/Нью-Йорке.

Видео можно посмотреть в «Инстаграме» US Open. Права принадлежат USTA.

Не сдаётся и ещё одна теннисная мама – Цветана Пиронкова. Последний турнир она провела на Уимблдоне-2017, потом родила сына Александра и вот теперь возвращается в тур. Причём именно US Open стал для неё самым первым турниром после декретного отпуска. Невероятно, но болгарская теннисистка все три матча провела в двух сетах, не отдав соперницам ни одной партии. А ведь противостояли ей опытные спортсменки. После россиянки Людмилы Самсоновой (6:2, 6:3) Цветана переиграла двух сеяных теннисисток: испанку Гарбинье Мугурусу (10) – 7:5, 6:3 и хорватку Донну Векич (18) – 6:4, 6:1. «Я много общалась с родными, они в восторге, но удивляются этому результату даже больше меня. Говорят, что верили в меня, но не ожидали такого быстрого возвращения. Конечно, я стараюсь сейчас не думать о том, как далеко могу пройти по сетке. После матчей занимаются обычной турнирной деятельностью – массаж, восстанавливающие процедуры и сон», — рассказала Пиронкова.

Неувядающая Цветана Пиронкова вернулась на корт после рождения сына и сотворила сенсацию
32-летняя Цветана Пиронкова на первом же турнире после декретного отпуска выбила из сетки одну из фавориток US Open – Гарбинье Мугурусу.

В 1/8 финала Цветана Пиронкова встретится с француженкой Ализе Корне. Соперницы ранее встречались два раза и обменяли победами – в Штугарте-2008 сильнее была Пиронкова, а в Индиан-Уэллсе-2011 победила Корне.

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