Фанатские страсти. Как футбольный матч мог разрушить семейную жизнь Курниковой

Многие теннисные чемпионы тем или иным образом связаны с футболом. Кто-то – родственными узами, кто-то – фанатской преданностью. Рассказываем о самых интересных случаях.

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль мог не стать звездой тенниса, ведь в детстве он обожал футбол и сам отлично играл с мальчишками в эту зажигательную игру. Впрочем, чему тут удивляться, ведь его родной дядя Мигель-Анхель Надаль в 90-е годы был знаменитым полузащитником «Барселоны» и сборной Испании. Любопытно, что маленький Рафа в детстве сделал выбор в пользу извечных соперников сине-гранатовых. Будущий Король грунта стал фанатом мадридского «Реала». И никогда «Королевскому клубу» не изменял.

Впрочем, пару лет назад Надаль был замечен на матче Лиги Европы в ложе мадридского «Атлетико» с повязанной вокруг шеи футболкой этого клуба. Своим появлением в чужой атрибутике Рафаэль вызвал гнев болельщиков мадридского «Реала». На него посыпались обвинения в предательстве и даже угрозы. Испанцу пришлось давать объяснения: «В этом проблема современного общества. Чтобы считаться настоящим болельщиком одной команды, ты должен быть против другой. Я болею за «Реал» (Мадрид), но у меня много друзей из «Атлетико».

Грек Стефанос Циципас тоже имеет отношение к футболу через родственные связи. Его дедушка по материнской линии – легендарный нападающий «Спартака» и сборной СССР Сергей Сальников, олимпийский чемпион Мельбурна-1956. Сам Стефанос родился в Греции, когда его мама вышла замуж за теннисиста этой страны, и своего дедушку уже не застал. Из всех достижений деда Циципас больше всего выделяет золото Олимпиады. В одном из интервью грек признался, что победа на Олимпиаде для него является главной целью, сопоставимой с выигрышем турнира «Большого шлема».

Грек Циципас – о русском дедушке: он играл вместе с Яшиным. Жаль, что мы не встретились Греческий теннисист Стефанос Циципас считает, что внутренняя прочность – это его русская часть.

У россиянки Анны Калинской в футбол играет старший брат Николай. Он выступает за нынешнего лидера ФНЛ – клуб «Нижний Новгород». А вот у бельгийки Ким Клейстерс футболистом был отец. Лео Клейстерс был защитником той самой команды Бельгии, которая нанесла горькое поражений сборной СССР на чемпионате мира 1986 года в Мексике. Профессиональным футболистом был и отец датчанки Каролины Возняцки Пётр. Он выступал сначала в польской лиге, а затем подписал контракт с одним из датских футбольных клубов. В Дании Пётр Возняцки и остался, а его дети получили гражданство этой страны. Каролине передалась от папы страсть к футболу. Она – преданная болельщица «Ливерпуля».

Многие теннисистки связаны с футболом через мужей. Замужем за футболистами бельгийка Янина Викмайер и болгарка Цветана Пиронкова. Профессиональными футболистами являются бойфренд Кристины Плишковой словак Давид Ганцко, выступающий за пражскую «Спарту», а также жених Слоан Стивенс нападающий сборной США Жози Алтидор. В браке с футболистом состоит и чемпионка Кубка Кремля 2010 года (в парном разряде) Хисела Дулько. Её муж Фернандо Гаго 11 лет отыграл за сборную Аргентины. Но самый известная и титулованная теннисно-футбольная пара – Ана Иванович и Бастиан Швайнштайгер.

Большинство же теннисистов не имеют никакого родственного отношения к футболу, зато являются страстными фанатами различных команд и клубов. Так, Новак Джокович болеет за «Црвену Звезду» и итальянский «Милан», Доминик Тим – за «Челси», Александр Зверев – за «Баварию», а Роджер Федерер – за «Базель». Среди теннисисток тоже есть поклонницы футбола. Россиянка Дарья Касаткина, например, болеет за «Барселону».

Аргентинец Диего Шварцман обожает футбол с детства. И это неудивительно, ведь ему дали имя в честь Марадоны. Он поддерживает сборную своей страны и в 2018 году даже отправился в далёкую Россию на чемпионат мира по футболу. Шварцман вместе с другими аргентинцами присутствовал на стадионе в Нижнем Новгороде на матче сборной Аргентины с хорватами.

Когда 170 см не приговор. Диего Шварцман победил Надаля и уже рвётся в теннисную элиту Предки одного из самых низкорослых теннисистов мира аргентинца Диего Шварцмана из России и Польши. А в 2018-м он посетил ЧМ по футболу.

Тот чемпионат мира в России стал главным событием для всех футбольных болельщиков. Фанатские страсти кипели как на трибунах, так и у экранов телевизоров. Семья Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса тоже следила за главным футбольным событием 2018 года. Анна болела за сборную России, Иглесиас – за испанцев. Пара то и дело выкладывала в «Инстаграме» фотографии своих детей в национальных цветах сборных. Всё было хорошо, пока турнирная сетка не свела Испанию и Россию в 1/8 финала. Поклонники бывшей теннисистки и знаменитого поп-исполнителя не на шутку испугались, что этот футбольный матч может разрушить семейную жизнь звёздной пары. Однако Анна и Энрике смогли найти компромисс. Они нарядили детей сначала в одну форму, а потом в другую. «#мирдружбажвачка», — написала Курникова под фото.

Среди футболистов тоже есть немало теннисных фанатов. Например, защитник «Барселоны» Жерар Пике даже стал одним из инвесторов нового формата Кубка Дэвиса, а Артём Дзюба постоянно участвует в показательных теннисных матчах на турнирах ATP и WTA в Санкт-Петербурге. Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер до 14 лет успешно играл в теннис на клубном уровне. И конечно старается не пропускать ни одного Уимблдонского турнира легенда английского футбола Дэвид Бекхэм.