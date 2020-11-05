Победишь – спасёшь семью. Мдивани был обманут Берией и получил смертный приговор?

Это начало истории выдающегося теннисиста Арчила Мдивани. Для полного погружения в атмосферу, доступа к архивным фотографиям и историческим справкам можно перейти на страницу специального проекта «Чемпионата» и Музея истории ГУЛАГа.



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Согласно одной из них, в 1936 году он пообещал одному из участников теннисного турнира в случае победы освободить его семью из тюрьмы. Окрылённый надеждой спортсмен не оставил соперникам ни шанса, но быстро понял, что ближайший соратник вождя просто пошутил.



А вскоре и сам чемпион попал в печально известные «Сталинские расстрельные списки» и разделил участь родителей и братьев. «Золотому мальчику» Грузии Арчилу Мдивани на момент расстрела было всего 26 лет.

Мальчик из хорошей семьи

Фамилия Мдивани была хорошо известна в Грузии задолго до того, как стала наводить ужас на теннисистов по всему Советскому Союзу. Арчил был пятым сыном видного грузинского политика и дипломата Буду Мдивани, одного из самых влиятельных людей Тбилиси. Родители стремились дать детям всестороннее образование, поэтому наряду с изучением иностранных языков и уроками музыки семилетний Арчил стал играть в теннис – подходящий для элиты вид спорта.

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Первое время мальчишка из уважаемой семьи посещал главный теннисный клуб Тбилиси ради аристократичной атмосферы и общения с другими детьми высокопоставленных персон, но постепенно втянулся и к 13 годам уже не представлял жизни без ракетки. Во многом это заслуга французского тренера Яна Гомера, который в раннем детстве приехал в Грузию вместе с родителями и стал основоположником школы тенниса в этой стране. Прозорливый наставник разглядел в быстром и пластичном парне огромный талант и посоветовал ему больше внимания уделять тренировкам.

Подражание великим французам

Энтузиазм Гомера и его сподвижников привёл к тому, что грузинская школа тенниса стала одной из сильнейших в СССР. При этом советские теннисисты не имели возможности участвовать в международных турнирах, из-за чего заметно отставали от современных тенденций. Но Арчил Мдивани, благодаря положению отца, мог путешествовать и вживую наблюдать за игрой лучших мастеров.

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С 1924 по 1928 год Буду Мдивани служил торговым представителем СССР во Франции, и в каждый приезд к отцу Арчил проводил долгие часы на парижских кортах. Подросток был поражён агрессивным и одновременно элегантным стилем игры легендарных «мушкетёров»: Анри Коше, Рене Лакоста, Жана Боротра и Жака Брюньона. По возвращении домой он пытался повторить увиденное, чем приводил публику в восторг. В Тбилиси на матчах с участием Мдивани всегда был аншлаг, настолько зрелищно и красиво он играл.

Любимец женщин и душа компании

Наибольшего успеха в своей недолгой карьере Арчил Мдивани добился в парном разряде, где его постоянным партнёром был земляк и близкий друг Эдуард Негребецкий. Стремительный Мдивани и выносливый Негребецкий отлично дополняли друг друга и в начале 1930-х ворвались в число лучших дуэтов страны. В 1932 году Арчил вместе с товарищем перебираются в Ленинград, в то время центр развития тенниса в СССР.

В городе на Неве Мдивани и Негребецкий не только с азартом оттачивали теннисное мастерство, но и отдыхали с грузинским размахом. Атлетичные молодые люди с прекрасными манерами умели красиво ухаживать за девушками и пользовались у них огромным успехом.



Полную историю о том, как Арчил Мдивани поражал титулованных французских теннисистов, как по легенде боролся на корте за жизнь своей семьи и как был приговорён к расстрелу по обвинению в покушении на Берию, читайте на странице проекта «Репрессии и спорт».