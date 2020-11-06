Даниил Медведев обойдёт Федерера! Россиянин снова станет 4-й ракеткой мира

Россиянин Даниил Медведев в концовке сезона шаг за шагом улучшает свои результаты и обретает чемпионскую уверенность. На «Мастерсе» в Париже Даниил пробился в полуфинал, обыграв аргентинца Диего Шварцмана. Это позволит Медведеву в понедельник стать 4-й ракеткой мира и обойти 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Роджера Федерера.

Медведев и Рублёв через 20 лет после Кафельникова и Сафина пробились в восьмёрку лучших Андрей Рублёв закрепился на 8-м месте, а Даниил Медведев вернулся в топ-5. Но это не предел. Что ждать от «Мастерса» в Париже?

Знаменитый швейцарец Роджер Федерер из-за травмы и операции на колене не выступает уже с февраля. И когда он объявил, что пропустит весь сезон, стало ясно, что он постепенно будет терять позиции в рейтинге. В марте Роджера обошёл Доминик Тим, ставший третьим. Вот-вот Федерер должен был потерять и четвёртое место, к которому приблизился Даниил Медведев. Но тут в теннисном календаре наступила многомесячная пауза из-за пандемии коронавируса, плюс ещё ATP изменила систему подсчёта рейтинговых очков. В результате игроки, не выступающие на турнирах после рестарта тура, ничего не теряли. А их преследователям нужно было улучшать прошлогодние показатели. Таким образом, Роджер, не сыграв ни одного матча, продержался на 4-м месте с марта по ноябрь.

Федерер не побеждал уже год. Но он скоро заработает $ 1 млрд за карьеру. Как это возможно? Знаменитый швейцарец давно не выигрывал турниры. И всё равно он получил за год больше Джоковича и Надаля вместе взятых.

После рестарта сезона у Даниила Медведева долгое время не получалось сократить отставание от Федерера, потому что он никак не мог показать на турнирах результаты лучше, чем в прошлом году. Например, на «Мастерсе» в Цинциннати-2019 Медведев выиграл титул, а в 2020-м проиграл в четвертьфинале, на US Open-2019 был финалистом, а в этом году остановился на стадии полуфинала. Провалил россиянин и короткую грунтовую серию (Гамбург и «Ролан Гаррос»), неудачно выступил в Санкт-Петербурге (второй круг), где год назад был победителем. Зато потом на турнире ATP 500 в Вене Даниил сумел добраться до четвертьфинала, что принесло ему 90 очков. А так как у Федерера после Парижа отнимутся 400 очков за прошлогодний Итоговый чемпионат ATP (это единственный после рестарта сезона турнир, где у игроков сгорают очки за прошлый год!!!), то разрыв между Федерером и Медведевым накануне «Мастерса» в Париже сократился до 250 очков. Стало ясно, что Даниилу достаточно выйти в полуфинал, чтобы обойти Федерера.

Как высоко сеянный, Даниил Медведев начал «Мастерс» в Париже со второго круга. В стартовом матче ему достался непростой соперник – тот самый Кевин Андерсон из ЮАР, который несколько дней назад обыграл его в четвертьфинале Вены. Взять реванш россиянину толком не удалось, потому что соперник снялся из-за травмы по ходу тай-брейка первого сета. Зато третий круг прошёл для Медведева в упорной борьбе. Россиянин совершил камбэк, после того как проиграл первый сет австралийцу Алексу де Минору – 5:7, 6:2, 6:2. В четвертьфинале Даниил встречался с аргентинцем Диего Шварцманом. Все ожидали, в том числе и сам Медведев, что будет очень напряжённый матч. Во-первых, Шварцман отчаянно борется за попадание в Лондон, где Даниил и Андрей Рублёв уже забронировали себе места. Во-вторых, все помнят нервную обстановку вокруг матча Медведев – Шварцман на ATP Cup в Австралии. Много месяцев теннисисты даже не общались из-за этого, но сейчас, похоже, наладили отношения. В итоге прогнозы не оправдались. Диего ничего не смог противопоставить игре россиянина и уступил за час с небольшим в двух сетах – 3:6, 1:6.

Так Медведев после победы над Шварцманом уже набрал на этом турнире 360 очков (в Париже-2019 он набрал 10 очков и сейчас улучшил тот результат на 350, которые и добавятся ему в рейтинг). Его сумма пока достигла 6330 очков, в то время как у Федерера в понедельник останется 6230. Таким образом, Медведев поднимается на 4-е место, а Роджер станет 5-й ракеткой мира, вслед за россиянином. Последний раз Даниил Медведев был в топ-4 рейтинга ATP в январе 2020 года. Напомним, что Итоговый чемпионат ATP с участием восьмёрки лучших за исключением Федерера пройдёт в Лондоне с 15 по 22 ноября.