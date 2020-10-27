Федерер не побеждал уже год. Но он скоро заработает $ 1 млрд за карьеру. Как это возможно?

По итогам 2020 года Роджер Федерер должен войти в элитный клуб спортсменов, которые заработали за свою карьеру $ 1 млрд. Причём знаменитый швейцарец последний раз выиграл титул ровно год назад, а с февраля 2020-го вообще не выходил на корт. Как это возможно? Очень просто: призовые – давно уже не основной источник доходов Федерера.
Удивительно, но пандемия коронавируса не сильно сказалась на профессиональном статусе и доходах Роджера Федерера. Сразу после Australian Open-2020, где швейцарец проиграл в полуфинале будущему чемпиону Новаку Джоковичу, Роджер объявил, что будет заниматься своим травмированным коленом и пропустит часть сезона. Позднее он сделал две операции и сообщил, что не вернётся на корт до января 2021-го. В тот момент казалось, что по итогам года швейцарец окажется на грани первой сотни и на следующем Australian Open не попадёт в посев.
Однако теннисный сезон был прерван и на соревнованиях не выступал никто, а не только Роджер. А тут ещё ATP-тур объявил новую систему подсчёта рейтинговых очков. По сути 52-недельный рейтинг превратился в двухгодичный. Игрокам теперь не нужно защищать прошлогодние очки. Они перестали сгорать. Тот, кто не играет, по сути, ничего не теряет. А те, кто выступает на турнирах, могут улучшать свои показатели. Таким образом, Федерер, не выходя на корт в течение сезона, сохранил своё 4-е место в табели о рангах.
Несмотря на то, что последний раз Роджер Федерер выиграл турнир «Большого шлема» в январе 2018 года, а последний титул ATP он завоевал ровно год назад – 27 октября 2019 года в Базеле, его доход до вычета налогов с июня 2019-го по июнь 2020-го составил $ 106,3 млн. Швейцарец не только стал самым высокооплачиваемым теннисистом мира 15-й сезон подряд, но ещё и возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов, обойдя и Роналду ($ 105 млн), и Месси ($ 104 млн). При этом Федерер смог заработать больше, чем первая и вторая ракетки мира Джокович и Надаль вместе взятые ($ 44,6 млн и 40 млн).
1. Роджер Федерер (Швейцария) – 106,3 (призовые – 6,3, контракты – 100)
2. Новак Джокович (Сербия) – 44,6 (призовые – 12,6, контракты – 32)
3. Рафаэль Надаль (Испания) – 40 (призовые – 14, контракты – 26)
4. Кей Нисикори (Япония) – 32,1 (призовые – 1,1, контракты – 31)
5. Даниил Медведев (Россия) – 11,8 (призовые – 7,3, контракты – 4,5)
6. Доминик Тим (Австрия) – 11,1 (призовые – 7,1, контракты – 4)
Важно отметить, что в теннисе большинство спонсорских контрактов предполагает фиксированные выплаты и дополнительные бонусы по результатам теннисиста на турнирах и его места в рейтинге. И наоборот, выплаты могут сократиться, если игроки не выходят на корт даже из-за травмы. Но таких звёзд, как Роджер Федерер, это не касается. В 2018 году 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» ушёл от своего многолетнего поставщики экипировки Nike. Швейцарец подписал 10-летней контракт с японским брендом одежды Uniqlo. Причём, по некоторым данным фирма договорилась выплатить ему за весь срок $ 300 млн вне зависимости от того, будет Роджер играть или нет.
Вообще призовые – это уже давно не основной заработок Федерера. Например, за отчётный период Роджер заработал на корте в два раза меньше, чем Джокович – всего $ 6,3 млн. Всё остальное, то есть $ 100 млн, — это средства от спонсорских соглашений не только с Uniqlo, но и с Credit Suisse, Mercedes-Benz, Rolex, Wilson, Moet&Chandon, Barilla, Gillette и другими. Всего швейцарца поддерживают 13 брендов. От них он получает от 3 до 30 млн долларов в год.
По данным нескольких источников, включая Forbes и Tennis.com, Федерер за всю свою карьеру смог заработать на призовых и спонсорских контрактах около $ 900 млн. К примеру, предполагаемый карьерный заработок Надаля – около $ 450 млн. Судя по всему, совсем скоро – по итогам 2020 года Роджер сможет достичь отметки $ 1 млрд и присоединиться к элитному клубу спортсменов, которые записали на свой счёт число с девятью нулями. Среди таких звёзд спорта Майкл Джордан, Тайгер Вудс, Флойд Мейвезер и Криштиану Роналду. Когда это произойдёт, Федерер станет первым теннисистом, заработавшим миллиард во время профессиональной карьеры. Румын Ион Цириак стал миллиардером уже после ухода из спорта.
2020 – 106,3
2019 – 93,4
2018 – 77,2
2017 – 64
2016 – 67,8
2015 – 67
2014 – 56,2
2013 – 71,5
2012 – 54,3
2011 – 47
2010 – 43
2009 – 33
Почему именно Федереру спонсоры продолжают приносить по $ 100 млн в год, если он уже давно не показывает феерических результатов? Во-первых, по мнению французского издания L'Équipe, Роджер является самым влиятельным человеком в мире тенниса. В это рейтинге Федерер уверенно опередил и Серену Уильямс, и Джоковича, и Надаля, и Билли-Джин Кинг, и массу теннисных функционеров. Во-вторых, спонсоры видят в Федерере не просто надёжного амбассадора, а икону стиля и пример для подражания. «Мы считаем, что главные результаты нашего сотрудничества с Федерером ещё впереди, — говорит креативный директор Uniqlo Джон Джей. – Этому будет способствовать не только его статус величайшего теннисиста в истории, но и то, что Роджер может менять мир к лучшему».
Ну и к тому же, Федерер выступает под швейцарским флагом, а эта страна славится дорогими и высококачественными брендами. И все они, конечно же, счастливы, что представитель Швейцарии занимает столь высокое положение в мире спорта. «Одной из главных причин столь серьёзной разницы между спонсорскими контрактами Джоковича и Федерера является страна, из которой они родом, — говорит редактор журнала Forbes Курт Баденхаузен. – Получить солидное предложение от швейцарских брендов для Роджера не является проблемой. Тогда как компании в Сербии не могут себе позволить платить сопоставимые деньги Новаку».
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