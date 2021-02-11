Торт с осьминогом и выход в третий круг. Даниил Медведев победой отметил юбилей

Даниил Медведев стал четвёртым российским теннисистом, пробившимся в третий круг Australian Open – 2021. Причём путёвку в 1/16 финала он добыл в свой юбилей. Даниилу исполнилось 25 лет.

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В то время как другие участники Открытого чемпионата Австралии сражались на кортах Мельбурна в матчах второго круга, россиянин Даниил Медведев с утра пораньше отметил свой день рождения. В четверг первой ракетке России исполнилось 25 лет. Даниил разместил в своём «инстаграме» фото, на котором он готов задуть свечки с числом 25 на праздничном торте. Любопытно, что это был не просто поздравительный десерт, а настоящее произведение искусства. Дарители использовали в оформлении торта одно из игровых прозвищ Медведева. Посмотрите, какой получился чудесный синий осьминог!

Всего за несколько часов это сообщение «залайкало» около 50 тысяч человек. А в комментариях с поздравлениями отметились Марат Сафин, Елена Веснина, Марта Костюк, Андреас Сеппи, Деннис Новак, Раду Албот, официальный аккаунт Australian Open, спонсоры российского теннисиста и футболист Александр Кержаков. Наверняка на вечер Даниил запланировал тоже какое-то торжество вместе с женой Дашей и своей командой, но сначала ему всё же предстояло сыграть матч за выход в третий круг соревнований.

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В поединке 1/32 финала Медведеву противостоял 27-летний испанец Роберто Карбальес-Баэна, занимающий 99-е место в рейтинге ATP. Ранее соперники ни разу не встречались в официальных матчах. Любимое покрытие Роберто – грунт. Именно на нём он добрался пока единственный раз до третьего круга турнира «Большого шлема». Это было на «Ролан Гаррос»-2020.

Удивительно, но именно Карбальес-Баэна захватил инициативу на старте матча и заставил россиянина ошибаться. Испанец сразу же сделал брейк – 2:1. Однако после перехода Даниил чуть поменял тактику, не стал стремиться добыть очко одним-двумя ударами и сразу же стал чётче контролировать мяч и меньше ошибаться. Счёт стал стремительно расти в пользу Медведева. Он выиграл пять геймов подряд и взял первый сет за 27 минут – 6:2.

Во втором сете Даниил быстро повёл с брейком – 4:1, однако затем стал торопиться, вернулся к игре, которую пытался показать в начале матча, и снова стал ошибаться. В итоге испанец сделал обратный брейк – 4:4. Но затем Даниил вернул победную тактику, перестал торопиться и под конец партии снова взял подачу соперника – 7:5. Третий сет прошёл уже полностью под диктовку россиянина, и он уверенно довёл матч до победы – 6:2, 7:5, 6:1. Так Медведев в день своего юбилея кроме торта с осьминогом получил в подарок путёвку в третий круг Открытого чемпионата Австралии. Точнее, не получил, а добыл сам. И как известно, подарок, сделанный своими руками, ценится гораздо больше. Дальше Даниилу играть с сербом Филиплм Краиновичем.

Таким образом, Даниил продолжил серии победных матчей, которую он начал ещё в конце прошлого сезона. С учётом удачных выступлений на «Мастерсе» в Париже, Итоговом турнире ATP – 2020 и на ATP Cup – 2021, Медведев довёл свой страйк до 16 успешных поединков. Даниил стал четвёртым представителем России в 1/16 финала мужского одиночного разряда нынешнего турнира «Большого шлема». Ранее в эту стадию соревнований пробились Аслан Карацев, Андрей Рублёв и Карен Хачанов.

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У девушек в третьем круге от России выступят Анастасия Потапова, Вероника Кудерметова и Екатерина Александрова. Правда, соперницы всем нашим теннисисткам достались очень грозные. Потапова сразится с Сереной Уильямс (10-й номер посева), Кудерметова – с Симоной Халеп (2), а Александрова (29) – с Эшли Барти (1).

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Australian Open – 2021 проходит в Мельбурн Парке с 8 по 21 февраля.