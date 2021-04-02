Первый полуфинал Рублёва на «Мастерсе»! Андрей остановил главную сенсацию турнира в Майами

Дождь внёс свои коррективы в четвертьфинальный матч «Мастерса» в Майами между Андреем Рублёвым и Себастьяном Кордой. Молодые теннисисты нервничали, но всё же россиянин смог остановить главную сенсацию турнира и впервые в карьере пробился в полуфинал соревнований такой высокой категории.

После поражения Даниила Медведева в 1/4 финала «Мастерса» в Майами на этом престижном турнире остался только один представитель России. Андрей Рублёв, как и все сеяные, пропускал первый круг, а затем обыграл Тенниса Сандгрена, Мартона Фучовича, Марина Чилича и пробился в восьмёрку сильнейших. Отметим, что россиянин на пути к четвертьфиналу не отдал соперникам ни сета и самым продолжительным поединком оказался матч с Чиличем – 1 час 22 минуты. При этом Андрей почти все матчи играл вечером в условиях повышенной влажности. Сам Рублёв отмечал, что в этой ситуации теннисисту надо приложить ещё больше физических сил и быть в самых лучших кондициях, чтобы выиграть матч.

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В четвертьфинале Андрей встречался с главной сенсацией турнира в Майами – сыном знаменитого Петра Корды. 20-летний Себастьян, представляющий США, занимает 87-е место в рейтинге ATP, но, тем не менее, на «Мастерсе» в Майами сумел выбить из сетки весьма непростых соперников – Фабио Фоньини, Аслана Карацева и Диего Шварцмана. Например, аргентинец Шварцман после матча с Кордой сравнил его с Бердыхом и сделал несколько комплиментов: «Теннис Корды во многом похож на игру Томаша Бердыха. У Себастьяна мощные удары, он правильно выбирает позицию. Кроме того, он отлично двигается и подаёт. Такое ощущение, что он в туре уже давно».

Корда «выстрелил» на юниорском Australian Open – 2018, но затем его родители решили, что теннисисту не стоит злоупотреблять уайлд-кардами на турнирах ATP. Они предпочли, чтобы Себастьян сосредоточился на фьючерсах и челленджерах, где он должен был набраться опыта, игровой практики и потренировать нервную систему. «Упорный труд начинает приносить мне плоды. Мои родители всегда были за поступательное движение вперёд. Сейчас карьера игрока может продолжаться лет 15, а некоторые вообще выступают до 40. Надеюсь, меня ждёт ещё много сезонов. Хотелось бы когда-нибудь повторить достижение отца», — рассказал в Майами Себастьян Корда. Талант сына Петра Корды заметила знаменитая теннисная пара Андре Агасси – Штеффи Граф. В межсезонье они пригласили юного спортсмена потренироваться у них в Лас-Вегасе. Ещё одним наставником Себастьяна является чех Радек Штепанек.

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Андрей Рублёв и Себастьян Корда никогда не встречались на корте в официальных встречах, но юный американец внимательно следит за успехами россиянина и говорит, что для него этот поединок очень важен в плане опыта: «Думаю, это будет очень весело. Мы оба выполняем мощные удары. Рублёв проводит прекрасный сезон. Пожалуй, он сейчас самый горячий игрок в туре. Это будет ещё одна классная возможность для меня. Встреча с таким соперником даст мне прекрасный опыт». Но прежде, чем теннисисты вышли на корт, чтобы провести свой первый очный поединок, им пришлось некоторое время подождать, пока прекратится дождь и служащие подготовят площадку для игры.

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Нервным и напряжённым получился первый сет. Игроки не рисковали и старались сосредоточиться на своей подаче. Во время шестого гейма закапал снова дождь и игру прервали. Когда матч возобновили и был разыграно всего одно очко, дождь усилился, пришлось спортсменов снова отправить под трибуны. Счёт был 3:3. Потом встреча возобновилась, Андрей взял свою подачу и тут же сделал брейк – 5:3. Россиянину оставалось подать на партию, но он этот гейм провалил под ноль. Дело шло к тай-брейку, но при счёте 6:5 Корда неудачно сыграл на своей подаче, сделал пару ошибок. Рублёв получил очередной шанс и им воспользовался. 7:5 за 48 минут чистого времени и ещё около часа ожиданий.

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Вторую теннисисты начали снова, не форсируя событий. Игроки уверенно держали подачи, пока при счёте 3:2 Корда не сделал сразу несколько ошибок в своём гейме. Рублёв сыграл надёжно и добился брейка. При счёте 5:2 Себастьян вызвал на корт врача, жалуюсь на проблемы с бедром. Для оказания помощи его увели за пределы площадки. А Андрей получил паузу. После очередного возобновления игры американец чуть прихрамывал, но продолжал сражаться и не позволил Рублёву подать на матч – 5:4. В итоге всё решилось на тай-брейке, где сильнее оказался россиянин: с третьего матчбола Андрей добился победы – 7:5, 7:6 (9:7).

Так Андрей Рублёв впервые в карьере пробился в полуфинал «Мастерса». Ранее на турнирах подобной категории он лишь раз играл в четвертьфинале. Поединок с Кордой получился для россиянина пока самым тяжёлым в Майами. Правда и его он закончил в двух сетах. Вообще же эта победа стала 20-й для Андрея в этом сезоне. Он абсолютный лидер по этому показателю в туре. У Даниила Медведева и Стефаноса Циципаса – по 17, у Александра Бублика – 15, а у Синнера, Карацева и Фучовича – по 13.

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Следующим соперником россиянина будет Хуберт Хуркач из Польши, который выбил из сетки 2-ю ракетку турнира Стефаноса Циципаса. Другую полуфинальную пару составили Роберто Баутиста-Агут и Янник Синнер. Любопытно, что никто из этой четвёрки ни разу не выигрывал «Мастерс».