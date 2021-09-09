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Мнения экспертов накануне полуфиналов US Open — 2021 с участием Джоковича, Медведева, Зверева и Оже-Альяссима

Нечего терять. Как Оже-Альяссим может остановить Медведева в битве за финал US Open?
Арина Лаврова
Мнения экспертов накануне полуфиналов US Open
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Наши эксперты разбирают сильные и слабые стороны полуфиналистов Открытого чемпионата США. Посмотрим, что будет в пятницу.

Уже совсем скоро на US Open – 2021 состоятся битвы за два места в мужском финале. Сможет ли канадец Феликс Оже-Альяссим остановить разыгравшегося россиянина Даниила Медведева, а первая ракетка мира Новак Джокович взять реванш у Александра Зверева за обидную потерю олимпийского золота? Наши эксперты разбирают сильные и слабые стороны полуфиналистов Открытого чемпионата США. Посмотрим, что будет в пятницу.

Андрей Чесноков, экс девятая ракетка мира, полуфиналист «Ролан Гаррос» — 1989:

— Матч с Оже-Альяссимом будет сложным. Что касается Медведева, то хорошо, что в 1/4 финала он проиграл сет. С первого матча Даня уверенно всех обыгрывал, а нужно, чтобы играли нервы. Порой это очень хорошо, когда есть борьба и психика становится устойчивее ближе к финалу. Сейчас Медведев свежий и готов быть в финале. Но Альяссим может показать феноменальную игру. Больше шансов в этом матче у Медведева.

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Виктор Янчук, заслуженный тренер России:

— Я могу быть немного увлечённым или патриотичным, но по моим ощущениям в матче Медведев — Оже-Альяссим процентов 90 будет в пользу российского теннисиста. Медведев скушает Оже-Альяссима, не поперхнувшись. Пока Феликс играл убедительно, но в целом он не особо надёжен. В таких матчах нужно иметь железный характер, упорство и веру в себя — то, чего Оже-Альяссиму не всегда хватает. Верю, что Медведев попадёт в финал US Open.

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Вообще пока рано говорить, что канадец будет одним из главных конкурентов Медведева. Думаю, что на титул US Open сейчас претендуют три теннисиста: Медведев, Джокович и Зверев. Я ставлю на эту тройку, и Оже-Альяссим сюда не попадает. Джокович сейчас воспрял, Зверев находится в отличной форме, но Даниил может выиграть на характере.

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Борис Собкин, заслуженный тренер России:

— С одной стороны, слабых соперников в полуфиналах «Большого шлема» не бывает. С другой стороны, если бы Медведева спросили, как он смотрит на то, чтобы в полуфинале был Феликс, думаю, Даня был бы не против. Учитывая, кто реально мог бы быть на его месте. Играть надо с тем, кто достаётся по сетке. Данный соперник – совсем не худший вариант. Конечно, можно было и лучше кого-то подобрать, но это из области фантастики. Есть термин – рабочий вариант. Шансы у Медведева хорошие, но часто бывает, что шансы хорошие, а результаты плохие, и наоборот. Даня и его тренер – люди серьёзные, безусловно они готовятся, изучат.

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Шамиль Тарпищев, президент ФТР:

— Матч Медведева с Оже-Альяссимом будет интересным, соперник обладает очень хорошей подачей и плотной игрой на задней линии. Главное – держать свою подачу и реже давать Оже-Альяссиму выходить к сетке. Для этого надо играть длинно, плотно, как умеет Даня. Также нужно искать успех в вариациях, не играть в особо монотонную игру. В этих условиях у Медведева больше шансов выиграть, чем проиграть. Соперник по стилю игры более активен, чем Харрис, который играл против Зверева. Очень простой игры не будет.

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В полуфинале Джокович – Зверев я бы расценивал Джоковича посильнее за счёт разнообразия. Будет совершенно другая игра, нежели на Олимпиаде. Джокович сейчас амбициозен, хочет выиграть четвёртый «Большой шлем» подряд и войти в историю тем, что после 69-го года никто не выигрывал четыре турнира за один год. У Зверева очень хорошая подача, плотная игра, но Джокович играет разнообразнее. Этот фактор должен склонить чашу весов в пользу Новака.

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Андрей Ольховский, бывший советский и российский теннисист:

— Все предсказывают достаточно лёгкую победу Медведева, но легко не будет. Оже-Альяссим может оказать сопротивление. Естественно, фаворитом является Медведев, но сложно однозначно сказать, что он выиграет. Каждый матч — отдельная история. У Даниила намного больше опыта в таких поединках. Но канадец выйдет и будет играть в свой теннис. Он мощный, достаточно стабильный и уже играет в полуфинале US Open. Ему нечего терять. Никто не знает, как сложится матч.

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Что касается полуфинала Джокович – Зверев, после того, что произошло на Олимпиаде, победа Зверева над Джоковичем больше не будет сенсацией. Но у Джоковича всё равно больше шансов в этом матче.

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