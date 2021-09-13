От психозов на корте до первого титула на «Шлеме». Путь Медведева к главной победе в жизни

Второй номер мировой классификации российский теннисист Даниил Медведев впервые в карьере победил на турнире «Большого шлема». В решающем матче US Open 2021 года 25-летний россиянин сломил сопротивление лидера мирового рейтинга Новака Джоковича – 6:4, 6:4, 6:4, лишив сербского теннисиста уникальной возможности собрать «Большой шлем». Медведев стал четвёртым российским чемпионом US Open и шестым чемпионом «Больших шлемов» в целом после Евгения Кафельникова, Марата Сафина, Анастасии Мыскиной, Марии Шараповой и Светланы Кузнецовой. В очередном материале, посвящённом великой победе Медведева, мы расскажем о пути российского теннисиста к главной победе в его жизни.

В самом начале своей карьеры на чемпионате Европы 2013 года среди юниоров до 18 лет Медведев в одиночных соревнованиях дошёл до четвертьфинала, а в парных соревнованиях совместно с Кареном Хачановым вышел в финал. В начале 2014 года он достиг наивысшей для себя позиции в юниорском рейтинге, расположившись на 13-й строчке. В одиночном разряде на профессиональном уровне Даниил дебютировал в мае 2016 года, когда ему удалось пройти квалификацию во Франции на турнире в Ницце. Россиянин был невероятно близок к победе уже в дебютном матче на уровне профессионального тура, но на тай-брейке третьего сета обидным образом уступил аргентинскому спортсмену Гидо Пелье – 1:6, 7:6, 6:7.

Первую победу в мировом туре Даниил одержал на турнире в Хертогенбосе, где он дошёл до второго круга, пройдя через барьер квалификации. В стартовом раунде Медведевым был обыгран соотечественник Пельи Орасио Себальос. Аналогичный путь российский теннисист впоследствии прошёл и на турнирах в Гамбурге и Санкт-Петербурге, а на Кубке Кремля 2016 года Даниил дошёл до четвертьфинала, где в трёх сетах проиграл французу Стефану Роберу.

В начале января 2017 года в индийском Ченнае Медведев впервые в карьере дошёл до финала турнира ATP. В поединке за титул Даниил проиграл более опытному и титулованному испанцу Роберто Баутиста-Агуту – 3:6, 4:6. За выход в финал Даниил получил 150 рейтинговых очков и $ 42 тыс. в качестве призовых и 9 января 2017 года поднялся в рейтинге ATP на 65-е место. Открытый чемпионат Австралии стал первым для 20-летнего россиянина турниром серии «Большого шлема» в основной сетке. Но начать выступление на мэйджорах с победы не удалось – в первом раунде он проиграл американцу Эрнесто Эскобедо.

После выступления в Австралии Медведев дебютировал в составе сборной России в розыгрыше Кубка Дэвиса. По прошествии нескольких лет тот дебют Медведева за национальную команду выглядит в какой-то степени пророческим, ведь именно тогда об игре Даниила начали говорить всерьёз. В первом раунде Кубка Дэвиса сборная России встречалась с командой Сербии, и Медведеву в первый день противостояния выпала участь выйти на корт вместе с великим сербом Новаком Джоковичем. В стартовой партии россиянин показал мощный атакующий теннис, одержав победу со счётом 6:3. В схожей манере Даниил действовал и во втором сете, но Новаку за счёт опыта удалось переломить ход встречи и оставить партию за собой. А на продолжение матча у на тот момент только начинавшего свой путь в большом теннисе Медведева не нашлось физических сил, и после поражения в третьей партии Даниил был вынужден отказаться от продолжения матча. У него начались сильные судороги, и он больше не мог оставаться на корте.

В июле Даниил на дебютном в основной сетке Уимблдоне совершил сенсацию, обыграв в первом круге № 3 в мире на тот момент швейцарца Стэна Вавринку – 6:4, 3:6, 6:4, 6:1. Во втором круге Медведев проиграл бельгийцу Рубену Бемельмансу. И поражение в том матче обострило вторую после недостатка физической формы проблему в действиях Даниила – психическую неустойчивость. Именно тогда Медведев впервые попал в теннисные сводки в качестве отрицательного героя. В ходе заключительного сета Медведев не раз выражал недовольство работой арбитра. Он говорил, что судья на вышке допустила пять ошибок в пользу бельгийца, и потребовал заменить рефери, вызвав супервайзера. После этого россиянин проиграл пять геймов подряд. После поражения, пожав руку сопернику, 21-летний теннисист подошёл к своей сумке, достал кошелек и начал бросать мелочь к судейской вышке. За столь яркий перформанс Даниил был наказан серьёзным денежным штрафом, а подобные психозы на корте в будущем ещё не раз подведут Медведева в ключевые моменты встреч.

В начале 2018 года Медведев выиграл первый титул ATP в карьере. Произошло это на турнире в Сиднее, где он начал путь к победе с квалификационного отбора. В финальном матче, 13 января, российский спортсмен сломил сопротивление местного спортсмена Алекса де Минора – 1:6, 6:4, 7:5. На Австралийском чемпионате результатом Даниила стал выход во второй раунд. Спустя полгода на тот момент уже 22-летний россиянин выиграл турнир в Уинстон-Сейлеме, в финале обыграв американца Стива Джонсона — 6:4, 6:4. Обыгрывать в финалах местных теннисистов стало хорошей традицией для Даниила.

Триумф Медведева. Фото: Sarah Stier/Getty Images

Во втором раунде Открытого чемпионата США 2018 года он в четырёх сетах переиграл 15-ю ракетку мира Стефаноса Циципаса и впервые вышел в третий раунд турнира. В начале октября ему удалось завоевать третий в сезоне и за карьеру титул ATP. Медведев стал чемпионом на турнире серии АТР-500 в Токио. В финале он обыграл любимца местной публики Кея Нисикори – 6:2, 6:4. Победа в Японии позволила российскому теннисисту подняться на 22-е место в рейтинге. До конца сезона Медведев дважды сумел дойти до полуфинала на турнирах в Москве и Базеле. По итогам сезона он смог войти в Топ-20 и занять 16-ю строчку рейтинга.

В июле 2019 года Медведев потерпел ещё одно болезненное поражение на Уимблдоне, которое стало для него ещё одним испытанием к теннисной элите. В матче третьего круга с бельгийцем Давидом Гоффеном Медведев вёл 4:1 в пятом сете, но упустил преимущество в партии. Раздосадованный таким поворотом событий Даниил к тому же остался недоволен судейским решением, саркастически показал линейному большой палец, повернулся к судье на вышке, продемонстрировав ему жест, означающий взятые деньги, после чего несколько раз ударил ракеткой фон и получил предупреждение. Несмотря на это, россиянину удалось вытащить следующий гейм с 0:30, но затем он всё же проиграл подачу и потерпел поражение со счётом 5:7 в пятом сете. Уходя с корта после длившейся 3,5 часа битвы, Даниил не пожал руку арбитру на вышке.

Первый по-настоящему большой прорыв Даниила на турнирах «Большого шлема» произошёл в США в 2019 году. Даниил приехал на US Open после блестящего выступления на североамериканской серии турниров – в Вашингтоне и в Монреале он дошёл до финалов, где проиграл Нику Кирьосу и Рафаэлю Надалю соответственно, а в Цинциннати в решающем поединке сломил сопротивление того самого Гоффена, которому он проиграл на Уимблдоне.

На US Open – 2019 Даниил впервые в карьере добрался до финала, а его выступление на американских кортах ознаменовалось противостоянием с местными болельщиками, о котором мы уже вспоминали в отдельном материале. На протяжении нескольких раундов Медведева освистывали трибуны, а он саркастически поблагодарил их после матчей за то, что они своим свистом придавали ему моральных сил.

В решающей встрече россиянин уступал Надалю 0-2 по сетам, героически сумел перевести матч в пятую партию, где невероятно обидным образом проиграл в самой концовке – 5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6. В середине ноября Медведев впервые в карьере принял участие в итоговом турнире ATP в Лондоне, где был посеян четвёртым. Выступление в Англии обернулось ещё одним тяжелейшим поражением от Надаля. Даниил вёл 4:0 и 5:1 в третьем сете и имел матчбол на подаче Надаля, но в итоге проиграл матч на тай-брейке — 7:6, 3:6, 6:7. После игры Медведев, который пришёл на пресс-конференцию только через два часа после матча, не смог объяснить свой спад в третьем сете и выразил надежду, что таких матчей в его карьере больше не будет.

На Открытый чемпионат Австралии 2020 года Медведев приехал уже в ранге четвёртого номера мирового рейтинга и рассматривался как один из главных фаворитов турнира, но пройти дальше четвёртого круга ему не удалось. Ведя 2-1 по сетам в матче с Вавринкой, Даниил снова столкнулся с проблемами с физическим состоянием, проиграл тай-брейк в четвёртой партии, после чего без боя уступил в пятом сете – 2:6. Для Даниила это поражение стало шестым кряду в пятисетовых матчах. Проблемы с физической формой продолжали давать о себе знать.

После возобновления тура Медведев на US Open дошёл до полуфинала, где проиграл будущему обладателю титула Доминику Тиму. В ноябре 2020 года в Лондоне на O2 Арене Медведев одержал на тот момент главную победу в карьере, выиграв финал ATP Тура, который собрал сильнейших теннисистов. Медведев стал первым теннисистом в истории, кто обыграл на итоговом турнире всех представителей топ-3 рейтинга. В группе Даниил выиграл все три матча в двух сетах, в том числе у Джоковича. В полуфинале сломил сопротивление Надаля, а в финале взял реванш у Тима за поражение в США. Благодаря этой победе Медведев закончил год на четвёртом месте мирового рейтинга ATP.

В этом сезоне россиянин и до победы на US Open проводил свой лучший год на турнирах «Большого шлема». Даниил впервые в карьере пробился в полуфиналы двух мэйджоров в ходе одного сезона. В феврале 2021 года на Открытом чемпионате Австралии – 2021 Медведев вышел в полуфинал, где обыграл грека Циципаса – 6:4, 6:2, 7:5, но в решающем матче уступил Джоковичу – 5:7, 2:6, 2:6. Однако именно в Австралии произошёл один из переломных моментов в карьере Даниила – на пути к финалу турнира он одержал свою первую победу в пятисетовом матче. В третьем круге в настоящем триллере ему удалось пересилить серба Филипа Краиновича.

Лучших результатов в карьере Даниил добился и на двух других главных турнирах года – «Ролан Гаррос» и Уимблдоне. Во Франции Медведев добрался до стадии четвертьфинала, хотя ранее никогда не преодолевал даже барьер первого круга. Парижский грунт становился камнем преткновения для 25-летнего россиянина на протяжении четырёх лет кряду, но в этом сезоне Медведев смог показать достойный результат в столице Франции. Четвёртый круг Уимблдона сложно назвать отличным показателем для Даниила, но ранее в Англии он так далеко не заходил. И вот теперь долгожданная первая победа в карьере на турнире «Большого шлема».

Всего за четыре года Медведев преодолел путь от психозов на корте до превращения в полновесную звезду мировой величины. «Даниил Медведев заслужил победу в финале, а также и на турнире. Он был лучшим игроком за эти две недели и проиграл всего один сет на пути к своему первому «Большому шлему». Я убеждён, что Даниил выиграет ещё больше турниров «Большого шлема». Для меня он самый подготовленный игрок из молодого поколения. Он знает, как выигрывать матчи, он знает, как готовиться к большим матчам. Он не нервничает. Он на шаг впереди Стефаноса Циципаса или Александра Зверева», — прокомментировал успех Даниила шестикратный победитель турниров «Большого шлема» Борис Беккер.