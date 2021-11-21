Медведев стал для Зверева настоящей бедой! Немец с русскими корнями мечтает о реванше

Лучший теннисист России Даниил Медведев очень буднично пробился в финал Итогового чемпионата ATP. Его соперником по полуфиналу был норвежец Каспер Рууд, которого до старта турнира никто не ожидал увидеть на столь серьёзной стадии. Однако 22-летний теннисист сенсационным образом пробился в полуфинал, не пустив в плей-офф Андрея Рублёва. Рууд совершил исторический прорыв для норвежского тенниса, но на достойное сопротивление Медведеву его уже не хватило.

Россиянин провёл практически совершенный по качеству матч, не оставив никаких шансов и зацепок для норвежца. Достаточно сказать, что за всю встречу Каспер не смог заработать ни одного брейк-пойнта на подаче Даниила. Даже на втором мяче Медведев выиграл 74% розыгрышей, что позволяло ему раз за разом без видимых проблем удерживать свою подачу.

Ещё одним ключом к уверенной победе Медведева стала реализация его сильнейшей стороны – преимущество в затяжных розыгрышах. Если Даниилу удавалось задержать мяч в игре минимум на девять ударов, то он брал 86% таких розыгрышей (18 из 21). Добавим сюда уверенную игру у сетки (11 выигранных мячей из 15) – и имеем на выходе 6:4, 6:2 в пользу второй ракетки мира.

Медведев стал вторым россиянином, который дважды вышел в финалы Итогового турнира ATP. Первым был Николай Давыденко. Он также выходил в финал два года подряд, как и Медведев. В 2009 году Николай выиграл Итоговый чемпионат, а в 2008 году уступил сербу Новаку Джоковичу, который тогда завоевал свой первый титул на Итоговом турнире.

В 2021 году сербский теннисист бился уже за шестой в карьере титул неофициального чемпиона мира. Если бы Джоковичу удалось победить в Турине, то он бы повторил ещё один рекорд швейцарца Роджера Федерера, в активе которого шесть побед на Итоговом. Также 34-летний серб мог стать вторым (после того же Федерера) действующим теннисистом, победившим на ATP Finals в возрасте 30+.

Но все мечты серба о титуле на заключительном турнире года снова оказались разрушены Александром Зверевым. В нынешнем сезоне 24-летний немец стал настоящим камнем преткновения для Джоковича. Всё началось на Олимпийских играх в Токио, когда немецкий теннисист лишил Новака шанса на первую в карьере золотую медаль, обыграв его в полуфинале. В этом году Новак приехал на Игры с 18-матчевой серией побед и стоя на три головы выше всех соперников. В Токио он довёл серию до 22 матчей, по пути к полуфиналу проиграв всего 17 геймов. Легко и уверенно серб выиграл и первый сет – 6:1, а во втором повёл с брейком – 3:2. Но Звереву удалось совершить камбэк и отправить Джоковича в матч за бронзовые медали, которые и даром были не нужны сербскому спортсмену.

Сам же Александр вышел в финал олимпийского турнира, где за час разгромил россиянина Карена Хачанова. Спустя месяц Джокович взял локальный реванш у Зверева в полуфинале US Open, выиграв сложнейший пятисетовый матч. Локальный в первую очередь потому, что турниры серии «Большого шлема» проводятся каждый год, а вот следующего и, скорее всего, последнего шанса на золото Олимпиады Новаку придётся ждать до 2024-го, когда ему исполнится уже 37 лет. Да и большого счастья Джоковичу проход Зверева в полуфинале US Open не принёс, так как в финале турнира он в трёх сетах проиграл Медведеву и потерял шанс на оформление «Большого шлема».

Новая встреча Новака и Даниила на крупном турнире могла состояться в финале Итогового в Турине, но Зверев снова встал на пути первой ракетки мира. В субботу немец и серб выдали один из лучших матчей сезона, устроив потрясающий спектакль для теннисных поклонников. Александр выиграл первый сет на тай-брейке, серб сумел отыграться во второй партии, но немец оставил за собой решающий сет – 7:6, 4:6, 6:3 в его пользу.

«Потребовалось очень много физических усилий. Все наши матчи идут часами. С ним я провёл больше всего времени на корте в этом сезоне. Конечно, я рад, что победил и вышел в финал», – сказал Зверев после победы над Джоковичем.

Немец вышел в 28-й финал в карьере и шестой – в этом сезоне. На Итоговом он второй раз выступит в решающем матче – в 2018-м он взял титул, обыграв Джоковича в финале. В этот раз в финале он сыграет с защищающим свой титул Медведевым. В случае победы в финале Зверев станет единоличным лидером сезона по количеству выигранных матчей (сейчас у них с Медведевым по 58, но впереди ещё Кубок Дэвиса, который немец пропустит) и завершит год единоличным лидером по количеству титулов (шесть).

За карьеру Даниил и Александр встречались между собой 11 раз – и минимальное превосходство в личных встречах на стороне россиянина (6-5). Однако обращает на себя внимание тот факт, что 25-летний Медведев выиграл у Зверева последние пять матчей и уже стал настоящей бедой для немца с русскими корнями, который наверняка мечтает о реванше. Победная серия Даниила началась в прошлом году в финале «Мастерса» в Париже, где Медведев оказался сильнее в трёх сетах.

Затем он обыграл немца в группе на прошлогоднем Итоговом и добавил ещё три победы в 2021 году, две из которых был одержаны уже в этом ноябре. В начале месяца Даниил разгромил соперника в полуфинале Парижа – 6:2, 6:2, а на этой неделе теннисисты выдали триллер в матче группового этапа, который завершился победой Медведева – 6:3, 6:7, 7:6.

«Два недавних последних матча я выиграл у Саши. И у тебя всегда есть мотивация выиграть у того, кому проиграл в прошлый раз. Вот почему у Саши в финале будет такая же цель», – поделился Медведев своими мыслями по поводу предстоящего финала со Зверевым.

Стоит добавить, что россиянин проводит вторую в истории по длительности серию побед (9-0) на Итоговых чемпионатах ATP после 15-0 в исполнении Джоковича в 2012-2015 годах. Свой следующий шаг к рекорду серба Даниил может совершить сегодня, если снова сумеет обыграть Зверева. Начало матча – в 19:00 мск.