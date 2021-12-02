Матч дня: Россия — Швеция! Что нужно знать о наших соперниках по 1/4 финала Кубка Дэвиса

2 декабря сборная России в четвертьфинале Кубка Дэвиса сыграет с командой Швеции. Шведские теннисисты пробились в плей-офф, заняв второе место в своей группе. В первом матче они всухую переиграли сборную Канады (3-0), а затем в упорной борьбе уступили команде Казахстана (1-2). Благодаря отличной разности выигранных и проигранных сетов шведы оказались на лучшей позиции среди команд, занявших вторые места в своих группах, и по дополнительным показателям вместе с Сербией вышли в плей-офф.

Первым номером шведской сборной является занимающий 94-е место в мировом рейтинге Микаэль Имер, а вторым – его брат Элиас, располагающийся на 171-й позиции. Именно братьям Имерам предстоит сыграть в одиночном разряде против лидеров сборной России. Микаэль будет противостоять Даниилу Медведеву, тогда как Элиас встретится с Андреем Рублёвым, если капитан нашей команды Шамиль Тарпищев не произведёт никаких перестановок в своём составе.

Состав:

Микаэль Имер (94-я ракетка мира в одиночном разряде/1458-я – в паре),

Элиас Имер (171/388),

Джонатан Мрида (512/825),

Роберт Линдстедт (нет/184),

Андре Горанссон (нет/65).

Капитан команды: Робин Седёрлинг

В паре за наших соперников могут сыграть Андре Горанссон и Роберт Линдстедт. Именно с фигурой последнего связана одна из самых интересных историй нынешнего розыгрыша Кубка Дэвиса. 44-летний уроженец Сундбюберга является самым возрастным игроком турнира. Шведский суперветеран на протяжении всей своей карьеры занимался исключительно парным теннисом, проведя всего четыре встречи в одиночном разряде на уровне ATP-тура. В 2014 году Роберт в паре выиграл Открытый чемпионат Австралии, а ещё четырежды он добирался до финала Уимблдона (трижды в паре и однажды в миксте). В общей сложности выиграл 23 турнира в паре, а наивысшим его местом в рейтинге была третья позиция, на которую он поднялся в мае 2013 года.

В прошлом году Линдстедт в последний раз выступил на турнире «Большого шлема», проиграв во втором круге на «Ролан Гаррос». В нынешнем сезоне Роберт сыграл всего два матча и после поражения в четвертьфинале на домашнем турнире в Стокгольме объявил об уходе из профессионального тенниса. Кубок Дэвиса 2021 года станет финальной точкой в 23-летней карьере Линдстедта. Впрочем, вполне возможно, что свой последний матч Роберт уже сыграл. Ведь проведение парной комбинации в плей-офф необходимо только при счёте 1-1 в матче, а если говорить объективно, оба российских теннисиста должны переигрывать братьев Имеров в одиночных встречах.

Исторически сборная Швеции является крайне неудобным соперником для российской команды. Из семи предыдущих матчей шведы выиграли у нашей сборной пять встреч. Хуже россияне играли только с командой Италии, баланс встреч с которой составляет «-4».

Все команды, с которыми у сборной России (СССР) отрицательный баланс встреч в Кубке Дэвиса:



1. Италия – «-4» (1-5).

2. Швеция – «-3» (2-5).

3. Испания – «-2» (3-5).

4. США – «-2» (1-3).

5. Великобритания – «-2» (0-2).

6. Румыния – «-1» (2-3).

7. Мексика – «-1» (0-1).

В 80-х и 90-х годах XX века шведы обладали просто роскошным подбором теннисистов. Сначала за команду играл легендарный Бьорн Борг, затем в её составе были Матс Виландер и Стефан Эдберг, одержавшие большое количество побед на международной арене. В начале XXI столетия за шведов играли Томас Юханссон и Магнус Норман, которые также были теннисистами очень высокого уровня.

Россия – Швеция (2-5 в личных встречах)



1. 1975 год: Швеция – Россия (3-2)

2. 1982: Швеция – Россия (4-1)

3. 1994: Швеция – Россия (4-1)

4. 2001: Швеция – Россия (4-1)

5. 2002: Россия – Швеция (4-1)

6. 2011: Швеция – Россия (3-2)

7. 2016: Россия – Швеция (5-0).

Главной звездой нынешнего состава сборной Швеции является её капитан – 37-летний Робин Сёдерлинг. Человек с одной из самых непростых судеб в профессиональном теннисе. Его звезда взошла в 2009 году, когда на Открытом чемпионате Франции в матче 4-го круга Робин (23-й номер «посева») сенсационно обыграл первую ракетку мира Рафаэля Надаля со счётом 6:2, 6:7, 6:4, 7:6. Для четырёхкратного к тому моменту победителя этого турнира Надаля это стало первым в карьере поражением на грунтовых кортах «Ролан Гаррос», до этого с 2005 года он выиграл подряд 31 матч.

В следующем поединке Сёдерлинг со счётом 6:1, 6:3 6:1 разгромил 10-ю ракетку турнира Николая Давыденко и впервые в карьере вышел в полуфинал турнира «Большого шлема». В результате на том турнире он добрался до финала, где уступил Роджеру Федереру. Спустя год Сёдерлинг повторил своё достижение, снова сыграв в финале «Ролан Гаррос». В марте 2011 года он приложил руку к последней победе своей сборной над Россией в Кубке Дэвиса, не оставив ровным счётом никаких шансов Игорю Андрееву – 6:3, 6:3, 6:1.

В то время карьера Сёдерлинга находилась в самом расцвете, вот только каких вершин Робин мог бы добиться в теннисе, уже никто никогда не узнает. Последний турнир в жизни он сыграл в июле 2011 года в шведском Бостаде, где сумел завоевать титул. Но сразу после этого он досрочно закончил свои выступления в сезоне из-за мононуклеоза. Последствия болезни оказались слишком серьёзными, и попытки шведа возобновить тренировки никак не получались. Замученный проблемами со здоровьем Робин в конце 2015 года объявил о завершении карьеры.

Теперь Робин является капитаном сборной Швеции, которая пытается возродиться из пепла и вернуться в элиту мирового тенниса. В будущем у шведов может получиться вполне приличная сборная, ведь 23-летний Микаэль Имер постепенно начинает показывать неплохие результаты в одиночном разряде, и в этом году он даже смог добраться до первого финала турнира ATP. А на подходе у скандинавских теннисистов сын Бьорна Борга – 18-летний Лео Борг, уже сыгравший первый матч на профессиональном уровне. Но в настоящем сборная России считается однозначным фаворитом четвертьфинала и должна проходить в следующий раунд, где её уже ждёт команда Германии.