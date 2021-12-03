«Виноват, что привёл Ельцина на корт». 150 матчей Тарпищева на капитанском мостике

С 26 лет у руля сборной

Шамиль Тарпищев давно стал неотъемлемой частью российского тенниса в целом и Кубка Дэвиса в частности. Шамиль Анвярович впервые возглавил мужскую сборную в далёком 1974 году, сменив на посту капитана Сергея Андреева, занимавшего эту должность с момента формирования теннисной сборной СССР в 1962-м. Тарпищеву тогда было всего 26 лет, и он только-только завершил свою игровую карьеру, став и капитаном, и тренером.

За то время, что Тарпищев провёл на посту капитана, в сборной СССР и России играли многие великолепные теннисисты. В советские времена, конечно, выделялся Александр Метревели – он на три года старше Тарпищева, но ещё провёл в сборной несколько лет после того, как её возглавил Шамиль Анвярович. Почти сразу капитану пришлось столкнуться с давлением со стороны партии (в плане результата матча), которое закончилось бойкотом полуфинала Кубка Дэвиса со сборной Чили.

На следующий год после этого советская команда была отстранена от выступлений и вернулась в Кубок Дэвиса только через два года после бойкота, в 1978-м. Тарпищев оставался капитаном вплоть до развала СССР. Когда после 1992 года перестала существовать и сборная СНГ, наставника сборной России выбирали голосованием теннисистов. Андрей Чесноков вспоминал, что отдал свой голос Вадиму Борисову – бывшему советскому игроку, тоже выступавшему в сборной под руководством Тарпищева – о чём впоследствии жалел. Будущий герой полуфинала Кубка Дэвиса – 1995 на два года исчез из сборной, а Борисов вывел её в финал в 1994-м, после чего был заменён на Анатолия Лепёшина, который являлся также личным тренером Евгения Кафельникова.

Кстати, во время первого матча того финала – дома со Швецией – Александр Волков чуть не отыгрался у Стефана Эдберга с 0:2 по сетам, но перед подачей россиянина на матч пришёл Борис Ельцин, который долго заходил на трибуну и садился там, что прервало поединок почти на 10 минут. В итоге Волков проиграл со счётом 6:8, а Тарпищев, вспоминая этот эпизод, так прокомментировал его: «Мы вместе пришли на матч. Я виноват, что привёл Ельцина на корт именно тогда, потому что он не знал, что заходить в такой момент нельзя. Конечно, это повлияло на ход игры. Я помню этот эпизод и могу сказать, что он оказал на матч большое влияние».

Отсчёт продолжается до сих пор

В целом Шамиль Тарпищев тогда больше занимался политическими делами. Во многом именно он в конце 1980-х познакомил Бориса Ельцина с теннисом, и будущему президенту России очень полюбился этот вид спорта. Уже после избрания Ельцина главой страны Тарпищев стал советником Президента РФ по физической культуре и спорту и занимал эту должность до 1996 года. В следующем году он вернулся на капитанский «мостик» – в Дурбан (ЮАР) в феврале 1997-го команда полетела уже под руководством Тарпищева.

С того момента сборная России провела 56 встреч в старом, пятиматчевом формате, и ещё 7 в трёхматчевом. Отметим, что квалификация с Швейцарией в 2019 году за право играть в финальной части нового турнира также состояла из пяти матчей. Из этих 56 встреч были выиграны 35, а из 7 трёхматчевых – 5, в том числе три в нынешнем розыгрыше, где российскую команду в субботу, 4 декабря, ждёт полуфинал с Германией. При Шамиле Тарпищеве сборная России дважды становилась победителем Кубок Дэвиса: в 2002 и 2006 году. В 2007-м сборная дошла до финала, где легко проиграла США на выезде.

Были и неудачные моменты – так, с 2013 по 2016 год сборная выступала не в Мировой группе, а в первой группе Европа/Африка, то есть, грубо говоря, во втором дивизионе. Правда, в мужском российском теннисе тогда был явный провал в целом. В момент возвращения Тарпищева на должность капитана у нас были Евгений Кафельников и Александр Волков, затем Волкова сменил Марат Сафин. Через несколько лет появились Михаил Южный, Николай Давыденко, Игорь Андреев, Дмитрий Турсунов.

После ухода этого поколения сборная осталась с Теймуразом Габашвили, Евгением Донским, талантливым, но очень травматичным Андреем Кузнецовым и периодически помогавшим в паре Константином Кравчуком. И команда вылетела из Мировой группы на несколько лет. Но постепенно Тарпищев начал подключать к основной команде сначала Андрея Рублёва и Карена Хачанова, а затем и раскрывшегося позже них Даниила Медведева (нынешний лидер сборной дебютировал в ней лишь накануне своего 21-го дня рождения), и сейчас сборная России стала едва ли не главным фаворитом Кубка Дэвиса – причём, очевидно, была бы таковым и при старом формате розыгрыша.

Тарпищеву уже принадлежит рекорд всех времён

Отметим, что в 2016 году разгром Россией Швеции в европейской-африканской группе стал для Тарпищева 55-й победой в качестве капитана мужской сборной. Это был новый рекорд – прежний принадлежал австралийцу Нилу Фрейзеру, который стал капитаном сборной Австралии в 1970-м и возглавлял её 24 года, вплоть до поражения команды в финале-1993 от Германии. При Фрейзере Австралия выиграла 54 матча, не считая победы над Южной Кореей по неявке соперника.

Ещё одна победа над шведами, уже в четвертьфинале Кубка Дэвиса – 2021, была для Тарпищева 64-й в карьере. Кроме того, это юбилейный, сотый матч Шамиля Анвяровича в качестве капитана мужской команды – правда, сам Тарпищев на послематчевой пресс-конференции не согласился с таким подсчётом и сказал, что матч был 99-м. Также Тарпищев отметил, что это его 150-я игра, если брать обе сборные – ведь он много лет был капитаном и в женской команде, которая четыре раза завоевала под его руководством Кубок Федерации (2004, 2005, 2007, 2008).

«Тарпищев был настоящий дипломат»

В чём секрет успехов Шамиля Тарпищева как капитана? Прежде всего в его умении находить подход к игрокам, выстраивать в команде благоприятный микроклимат, и в удачном выборе состава и замен, в связи с которым многие даже называли Тарпищева гением.

Про первое говорил, например, Андрей Чесноков: «Мне с ним было комфортно, в отношениях с игроками он был настоящий дипломат. Он знал теннис, разгружал меня чисто психологически. Мне было комфортно, я играл здорово». Словом, Тарпищев знал, что и кому сказать – кого подбодрить, кого поругать, кому просто что-то подсказать.

Что касается замен, то это было особенно актуально в 2000-е, когда встречи состояли из пяти матчей, а у наших сборных был широкий выбор состава. В 2002-м во многом именно решение Тарпищева выпустить на решающий поединок Михаила Южного принесло нашей команде первый Кубок Дэвиса. В 2006-м на полуфинальный матч с Энди Роддиком на грунте при 2-1 в пользу России предполагался выход Давыденко, но Николай затемпературил, и Тарпищев поставил не игравшего в пятницу Южного, а Дмитрия Турсунова. Несмотря на то, что грунт был нелюбимым покрытием Турсунова, ход сработал, пусть и с серьёзной нервотрёпкой – Дмитрий победил со счётом 17:15 в пятой партии!

Теперь такого пространства для тактических манёвров нет, поскольку количество одиночных матчей в каждом противостоянии сократилось с четырёх до двух, а сами поединки стали трёхсетовыми. Но сборная России действительно хороша, даже несмотря на спад Андрея Рублёва во второй половине сезона. Пожелаем Шамилю Тарпищеву одержать вместе с нашими ребятами ещё две победы в этом году и уже по любым подсчётам открыть вторую сотню матчей в качестве капитана в Кубке Дэвиса.

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