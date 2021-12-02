«Герой не я, а вся команда!» Историческая победа в Кубке Дэвиса, влюбившая Россию в теннис

С момента завоевания первого российского трофея в командном теннисе, Кубка Дэвиса – 2002, прошло почти два десятилетия. В финале наша команда одолела сборную Франции, раскошелившуюся ради такого матча на дорогую аренду «Берси», а развязку того противостояния едва ли забудет любой фанат тенниса, который смотрел его – особенно вживую или в прямом эфире.

Проигранные финалы 1990-х

К 2002 году российская команда имела за плечами опыт двух проигранных домашних финалов. В 1994-м на ковре (в те годы ещё использовалось такое покрытие, которое укладывали во многих залах; оно отличалось более низким и быстрым отскоком мяча по сравнению с хардом) «Олимпийского» в начале декабря наша сборная пала от рук шведов, получив неотыгрываемые 0-3 уже в субботу – правда, во всех трёх матчах было сыграно по пять сетов. Ровно через год в том же «Олимпийском» был уложен уже грунт, но сборная через 2,5 месяца после легендарной победы Андрея Чеснокова над Михаэлем Штихом в решающем матче полуфинала с девяти матчболов проиграла команде США. В составе американцев оба одиночных поединка, а также парный матч вместе с Тоддом Мартином выиграл легендарный Пит Сампрас, который никогда не любил грунт и на «Ролан Гаррос» лишь однажды дошёл до полуфинала.

После этого результаты и Андрея Чеснокова, и Александра Волкова пошли на спад, а к концу 1990-х оба завершили карьеру. Евгений Кафельников стал самым опытным членом сборной, но пришлось ждать несколько лет, прежде чем появился и набрался опыта Марат Сафин. К рубежу веков Марат стал грозной силой в теннисе, особенно на быстрых кортах – хотя совсем неплохо чувствовал себя и на грунте, на котором тренировался большую часть своей юности. В 2000-м он сенсационно выиграл US Open, а к концу года стал первой ракеткой мира. Соответственно, поход за «Серебряной салатницей» в 2002-м сборная России начала с двумя экс первыми ракетками мира и двумя чемпионами турниров «Большого шлема» в составе – Кафельников в прошлом веке выиграл «Ролан Гаррос» — 1996 и Australian Open – 1999.

Как Федерер чуть не испортил сказку в самом начале

Проблема возникла в первом же раунде, и у этой проблемы было вполне конкретное имя: молодой талант из Швейцарии, 20-летний Роджер Федерер, от которого ждали прорыва после Уимблдона-2001, где он в красивом стиле сверг с трона самого Сампраса, но в следующем раунде не справился с давлением и проиграл Тиму Хенмэну. До первого крупного титула, завоёванного на Уимблдоне-2003, было ещё полтора года, до начала доминирования в туре – около двух лет, но Роджер уже был опасен и при этом весьма голоден до побед. На грунте того же «Олимпийского» он разгромил и Сафина, и Кафельникова, и всё могло закончиться в феврале – но Евгений в пятницу переломил ход матча с Мишелем Кратохвилом, выиграв со счётом 6:3, 4:6, 1:6, 7:6 (7:3), 6:2, а в субботу россияне одолели Федерера и Марка Россе в четырёх сетах. В решающем воскресном поединке с Кратохвилом уверенно разобрался Сафин, и Швейцария, бывшая тогда по большому счёту командой одного теннисиста, отправилась в плей-офф за право остаться в Мировой группе, а Россия – в четвертьфинал.

Дальше всё пошло проще. 1/4 финала началась с того, что Марат отомстил шведу Томасу Юханссону за нелепое поражение в финале Australian Open – 2002, когда второй титул на «Шлемах», казалось, уже был у Сафина в руках. Затем Кафельников в трёх сетах разобрался с тёзкой Юханссона, Энквистом, а в паре Евгений и Марат в пяти партиях одолели Томаса Юханссона и Йонаса Бьоркмана. Специалистом парной игры у шведов был только Бьоркман, и его усилий не хватило. Правда, Сафин на паре тоже не специализировался, но в рамках Кубка Дэвиса у него был сыгранный и вполне эффективный дуэт с Кафельниковым. На ничего не решавшие воскресные матчи, именуемые на английском dead rubber, вышли наши запасные – Михаил Южный и Андрей Столяров. Южный, как и год назад в Швеции, проиграл Юханссону, а Столяров на отказе победил травматичного Андреаса Винсигуэрру. Это был второй и последний матч Андрея за сборную – в качестве основного игрока он никогда не рассматривался, просто на тот момент, по сути, некого было пригласить четвёртым.

Россияне проиграли самый длинный парный матч, но вышли в финал

В полуфинале Россия встретилась с Аргентиной. Это был третий подряд домашний матч для нашей сборной и первый не на грунте – учитывая любовь латиноамериканцев к этому покрытию, вполне логично был выбран ковёр в зале. Кстати, полуфинал, как и четвертьфинал, проходил уже не в «Олимпийском», а в дворце спорта «Лужники». После двух непростых побед в пятницу (Кафельников обыграл Гастона Гаудио только со счётом 8:6 в решающей партии) состоялся рекордный по длительности парный матч, в котором Давид Налбандян и Лукас Арнольд-Кер победили Сафина и Кафельникова со счётом 6:4, 6:4, 5:7, 3:6, 19:17. Игра продолжалась 6 часов 20 минут и стала самой длинной парной встречей в истории, а также самым длинным матчем в Кубке Дэвиса после введения в нём тай-брейков. Позже, в 2013-м, рекорд победили чехи и швейцарцы – Томаш Бердых и Лукаш Росол обыграли Стэна Вавринку и Марко Кьюдинелли со счётом 24:22 в решающей партии первого раунда Кубка Дэвиса, проведя на корте 7 часов 1 минуту, но матч с участием Сафина и Кафельникова остаётся вторым по продолжительности среди всех парных встреч в Открытой эре. Несмотря на такую битву, и Сафин, и Налбандян на следующий день вышли на одиночную игру. Марат оказался сильнее в четырёх сетах и вывел сборную России в финал.

Два очка Сафина и легендарный подвиг Южного

К финалу у команды появилась серьёзная проблема – Евгений Кафельников был совсем не в форме. Собственно говоря, уже в следующем году Евгений провёл свой последний матч в туре, хотя ему тогда было только 29 лет. Но это было потом, а тогда Кафельников, оказавшись в шаге от заветного трофея, выглядел неспособным реально помочь команде в одиночных матчах. Финал, кстати, стал единственным матчем в 2002-м, который сборная России провела на выезде. Противостояние с Францией состоялось в «Берси», на том самом стадионе, где проводится парижский «Мастерс» – только вместо ковра постелили грунт. Марат Сафин, обожавший этот «Мастерс» и трижды за карьеру победивший на нём (в том числе в 2002 году), в первом матче финала разобрался с местным 20-летним талантом, Полем-Анри Матьё – не зря наши болельщики кричали ему с трибун «Марат, ты – Кутузов!»

Однако следом находившийся в расцвете сил Себастьян Грожан просто разгромил Кафельникова, после выигранного тай-брейка взяв два сета со счётом 6:3 и 6:0. В субботу Николя Эскюде и Фабрис Санторо отыгрались у Сафина и Кафельникова с 1:2 по партиям, и ситуация стала близка к критической. Марат позже вспоминал: «В раздевалке настроение у всех было тоскливое. Понимали без лишних слов: пришла настоящая беда, ведь даже в случае моей победы в четвёртом воскресном матче было непонятно, кому играть решающий поединок».

И действительно, перед капитаном команды Шамилем Тарпищевым встал вопрос – выпускать ли Кафельникова в воскресенье? Казалось бы, выбора практически не было, но многоопытный капитан решился на рискованный шаг и после уверенной победы Марата над Себастьяном в первом воскресном матче поставил против Матьё его сверстника, Михаила Южного. При этом решение было принято заранее. Евгений уже вскоре после пары знал, что на следующий день не сыграет.

В первом и втором сетах Михаил очень много ошибался, и они прошли под диктовку Поля-Анри – 6:3, 6:2. Трибуны ревели и пели «Марсельезу», предвкушая 10-ю в историю и вторую подряд победу Франции в Кубке Дэвиса (забегая вперёд – в итоге 10-й победы им пришлось ждать ещё 15 лет, до 2017-го). Сафин так оценил тот отрезок матча: «Миша очень хотел выиграть, однако опыта и понимания того, как перевернуть ход матча, ему не хватало. Вроде бы всё делал правильно, но мало что получалось. И тут в какой-то момент кто-то из российских болельщиков громко крикнул что-то нецензурное. Все были в шоке, Женя даже что-то ответил. Не знаю, случайно так получилось или нет, но именно с этого момента Миша заиграл куда лучше».

Так или иначе, сумев собраться, Южный переломил ход поединка. Взяв третий сет со счётом 6:3, в четвёртом он отыгрался с 1:4 и в итоге добился исторической победы для российского тенниса – 3:6, 2:6, 6:3, 7:5, 6:4! Михаила после этого команда подбрасывала в воздух, как и Марата, первый президент России Борис Ельцин, перебравшись через бортики трибун, радовался на корте вместе со сборной и тоже фотографировался с Кубком Дэвиса, а французы не понимали, что произошло и как они упустили эту победу. При этом, когда на послематчевой пресс-конференции Михаила назвали героем, он скромно сказал: «Герой не я, а вся команда!».

«Забыть невозможно!»

Вспоминали этот финал и читатели «Чемпионата». Вот история, которую рассказал dche: «Я был на этом матче, купил билет по двойной цене и не сел на место во французском секторе, а пришёл в наш. Пока Сафин громил Грожана, сидел на ступеньке, потом освободилось место рядом с отцом Сафина. Кричали Матьё под руку от души, и местами перекрикивали десятитысячный «Берси». И Миша лежал на руках наших болельщиков после победы, а Матьё лежал и не хотел вставать, поняв, что проиграл, ещё до последнего розыгрыша… А потом Ельцин на «Берси»… А ещё я поймал мячик после Мишиного кикса, как раз когда он начал выигрывать. И было такое чувство, что если не верну, зажму — а так хотелось – он проиграет. И я кинул мяч вниз, на корт. Забыть невозможно! Браво, Марат — так кричал ему отец после каждого выигранного мяча в матче с Грожаном. Браво, Михаил Южный!».

А вот комментарий от antella: «И я смотрела этот матч. Как плакал Матьё после поражения, и вся его команда его утешала, и я плакала. А Шамиль Анвярович в перерыве после двух проигранных Мишей сетов спросил его, видит ли Миша Тарпищева, а если да, то почему теннисный мячик не видит. И Миша оставшиеся три сета выиграл. Это мечта – смотреть такие поединки. Спасибо огромное. Я не подписана, но, если можно, пропустите мой комментарий».

Сборная России стала единственной командой в истории, выигравшей пятый матч финала Кубка Дэвиса с 0:2 по сетам (правда, в 2016-м с 0:2 по сетам при 1-2 по матчам в финале отыгрался Хуан-Мартин дель Потро, победивший Марина Чилича, после чего Аргентина завоевала свой единственный Кубок Дэвиса – но формально это не был решающий поединок). Возможно, этот финал отчасти сломал карьеру Матьё, который стал неплохим теннисистом, но не был силён психологически и на топ-уровень так и не вышел. А ещё он навсегда влюбил в теннис автора этой статьи, которому тогда было 13 лет – как и всю Россию в целом.

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