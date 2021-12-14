Возвращение года! Турнир, где «зажигали» Сафины и Федерер с Миркой, снова в календаре

Турнир, где «зажигали» Марат и Динара Сафины, Роджер Федерер с Миркой, становились чемпионами Дмитрий Турсунов и Надежда Петрова, снова в календаре. Легендарный Кубок Хопмана к своему 35-летию возрождается. Для любителей тенниса это безусловно возвращение года!

В 2019 году чемпионами Кубка Хопмана второй сезон подряд стала сборная Швейцарии в составе Роджера Федерера и Белинды Бенчич. После этого турнир, проводившийся регулярно с 1988 года, был отменён. Для многих поклонников тенниса это было ужасное разочарование. Турнир, помимо упорной спортивной борьбы, славился ещё каким-то домашним уютом и атмосферой бесконечного веселья и праздника. Здесь «зажигали» в разные годы такие звёзды как сербы Новак Джокович и Ана Иванович, немцы Штеффи Граф и Борис Беккер, американцы Серена Уильямс и Джон Макинрой, греки Стефанос Циципас и Мария Саккари, брат и сестра Сафины из России и многие другие.

В марте 2019 года официально было объявлено, что Кубок Хопмана прекратил своё существование, хотя соглашение о проведении этого своеобразного чемпионата мира среди смешанных команд в Перте (Австралия) действовало до 2022 года. Место этого турнира в мужском календаре занял ATP Cup. Напомним, турнир назван в честь Гарри Хопмана – знаменитого австралийского игрока и тренера. Соревнование долгие годы проводилось в конце декабря – начале января на западном побережье Австралии. Каждая команда состояла из мужчины и женщины. Причём организаторы на своё усмотрение приглашали участников и согласования с национальными федерациями не требовалось.

Последние годы призовой фонд Кубка Хопмана составлял около $ 1 млн. Выплаты на каждого игрока распределялись следующим образом: по $ 45 тыс. за участие, за победу в группе – $ 10 тыс., за участие в финале – $ 40 тыс., за титул – $ 90 тыс. Так каждый победитель получал по $ 145 тыс, а финалисты – по $ 95 тыс. Но были и другие призы. Команде-победительнице вручался переходящий серебряный кубок, а также теннисисты-чемпионы получали индивидуальные награды в виде теннисной ракетки с мячом, которые изготавливались из 18-каратного белого, жёлтого и розового золота с инкрустацией розовыми бриллиантами. Этот приз оценивался в $ 26 тыс. Кроме того, мужчинам дарили из драгоценных металлов заколку для галстука, а женщинам – подвеску.

В 2009 году на Кубке Хопмана приняли участие Марат и Динара Сафины. Это было уникальное событие, поскольку впервые в миксте играли брат и сестра, оба побывавшие в статусе первых ракеток мира. Турнир проходил в новогодние дни, и Марат прилетел в Австралию с ужасным синяком под глазом. Россиянин признался, что перед соревнованием подрался: «У меня были небольшие проблемы в Москве. Я оказался не в том месте и не в то время. Но сейчас всё в порядке». Российские СМИ выяснили, что Сафин что-то не поделил с сыном Фёдора Бондарчука. Что касается турнира, то во время одного из матчей произошёл забавный эпизод. Марат отбил подачу соперника в сторону линейного судьи. Но вместо обычного извинения Сафин подбежал к женщине, получившей удар, и поцеловал её в щёку. Зрители были в восторге, а пострадавшая засмущалась. В том году Марат и Динара дошли до финала, но уступили словакам.

Единственными россиянами-победителями Кубка Хопмана стали в 2007 году Дмитрий Турсунов и Надежда Петрова. А в 2002-м в соревновании принимала участие будущая супружеская пара – Роджер Федерер и Мирка Вавринец. Для Мирки, которую замучили травмы, это был один из последних турниров в карьере.

И вот под конец 2021 года появилась радостная новость – Кубок Хопмана возвращается! По данным издания Nice-Matin, тендер Международной федерации тенниса (ITF) выиграла компания Tennium, основными акционерами которой являются Ришар Гаске и Себастьян Грожан. В течение пяти лет, начиная с 2023-го, соревнования будут проводиться на грунтовых кортах в Ницце непосредственно перед «Ролан Гаррос».