Андрей Рублёв проиграл в Монте-Карло своей итальянской копии. Россиян в сетке не осталось

На «Мастерсе» в Монте-Карло россиян в сетке не осталось. Андрей Рублёв проиграл в 3-м круге Яннику Синнеру, которого в туре ещё шутливо называют итальянской копией россиянина.

В четверг на «Мастерсе» в Монте-Карло пришло время баталий за выход в 1/4 финала. Напомним, накануне единственный из россиян, который играл во 2-м круге, Андрей Рублёв совершил камбэк в противостоянии с австралийцем Алексом де Минором. Андрей проигрывал по сетам 0:1, однако смог перевернуть ход неудачно складывавшегося для него поначалу поединка и пробился в 1/8 финала. «Соперник Рублёва на таком медленном корте прагматично держал свою подачу. Андрея немного лихорадило, не было той стабильности в агрессии. Ошибок было достаточно много. В принципе, он справился. Ясно, что наши ребята ещё далеки от формы на грунтовом покрытии. Надо воспринимать объективно — ещё не подошли к нужным кондициям», — сказал президент ФТР Шамиль Тарпищев в интервью «Чемпионату».

Матчи 3-го круга «Мастерса» в Монте-Карло начались с неожиданности. Сошёл с дистанции финалист турнира в Майами Каспер Рууд из Норвегии, посеянный тут под 4-м номером. Таким образом, в Монте-Карло не осталось участников решающего матча предыдущего «Мастерса», поскольку чемпион Карлос Алькарас выбыл ещё раньше. Кстати, американец Себастьян Корда, выбивший из сетки Алькараса, в четверг тоже зачехлил ракетку. Его обыграл чемпион Индиан-Уэллса Тейлор Фритц. Другие высоко сеяные теннисисты – Александр Зверев (2) и прошлогодний чемпион Стефанос Циципас (3) – уверенно прошли в 1/4 финала.

Последним на центральный корт вышел финалист-2021 Андрей Рублёв, в соперники которому достался итальянец Янник Синнер. За некоторое внешнее сходство Андрея и Янника в туре шутливо называют близнецами и копиями друг друга. Однако характерами они совершенно не похожи и ведут себя на корте по-разному. Синнер – спокойный, сосредоточенный, даже временами на вид отстранённый, все эмоции старается держать при себе. А вот Рублёв, напротив, взрывной, эмоциональный и часто несдержанный. Тем интереснее следить за их очными встречами. До Монте-Карло они встречались дважды, хотя первый поединок полноценным не назовёшь. Во 2-м круге Вены-2020 Янник проиграл свою подачу при счёте 1:1 и снялся из-за травмы, а Андрей затем стал чемпионом турнира. В 1/4 финала Барселоны сильнее оказался уже Синнер – 6:2, 7:6.

Чемпион Монте-Карло-1990 Андрей Чесноков в интервью «Чемпионату» высказал свои опасения по поводу матча Рублёва с Синнером: «Чтобы обыграть Синнера, Рублёв выглядит пока неубедительно. Рублёв провёл только первый матч на земле. Он вёл 5:1 в третьем сете, а потом 5:4: что произошло вообще? 5:4, матчбол — после он даёт две двойные, только с третьего матч-пойнта он выигрывает. Поэтому я говорю, что для победы в следующем круге над Синнером он смотрится неубедительно. Опять же, это был первый матч. Может, после этого матча он будет играть нереально здорово. Для первого тура здорово, что он прошёл. Но он обыграл де Минора, который не блещет на земле. У Рублёва было нереально много невынужденных ошибок. Но вдруг он завтра раскроется в полной своей силе и будет просто летать на небесах. Однако ему надо играть суперздорово. К примеру, сделал он в этом матче 20 невынужденных ошибок — чтобы обыграть Синнера, нужно уменьшить это в два раза. Насколько он способен это сделать — я не знаю. Может, этот матч его раскрепостит. Если ориентироваться от того, что было сегодня, то против Синнера ему будет совсем не сладко».

Рублёв и сам прекрасно понимал, что в матче с Синнером надо с первых минут держать всё под контролем. Россиянин вцепился в стартовый гейм и добился брейка. Это преимущество он сохранил до счёта 5:4, но подать на сет не сумел – 5:5. Однако Андрей тут же поймал соперника на ошибках и забрал его гейм с 3-го брейк-пойнта, после чего выиграл партию – 7:5 за 57 минут. В начале второго сета Рублёв снова сделал брейк, но развить успех не смог. При этом Синнер не только сразу отыгрался – 1:1, но и взял следом ещё 5 геймов подряд – 1:6 за 35 минут. Отметим, что посреди партии на переходе к итальянцу приходила медицинская бригада, которая колдовала над его ступнёй. Андрей пожаловался судье, что эта помощь Синнеру была сделана не вовремя – перед подачей россиянина. Это, по мнению Рублёва, сбило его с ритма.

Третий сет начался с ожесточённой борьбы на подаче Андрея. Три раза счёт был «ровно», но в итоге россиянин выстоял. А вот следующий свой гейм Рублёв не удержал – итальянец с третьего брейк-пойнта его дожал и повёл в счёте – 2:1. Хоть Андрей и добился следом обратного брейка, но следующую свою подачу не удержал. Россиянин торопился, нервничал, ещё больше ошибался, а Синнер методично собирал очки и в итоге добился волевой победы – 5:7, 6:1, 6:3 за 2 часа 22 минуты.

Так прошлогодний финалист турнира Андрей Рублёв не смог защитить свои очки, и в сетке «Мастерса» в Монте-Карло к 1/4 финала не осталось ни одного россиянина. Пока грунтовый сезон для наших ребят складывается не очень удачно. На следующей неделе будут турниры ATP-500 в Барселоне и ATP-250 в Белграде.