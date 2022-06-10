«Оснований подозревать Надаля в допинге нет». Врач — о победе испанца с травмой в Париже

Прошло всего два дня после 14-го титула Надаля на «Ролан Гаррос», а испанец уже дефилирует перед камерами на костылях. 7 июня не спеша он вышел из машины, чтобы поприветствовать родных болельщиков и раздать автографы. Немного потрёпанный чемпион вернулся на Мальорку после остановки в Барселоне — там 36-летнему теннисисту сделали первую инновационную процедуру по устранению боли в стопе при помощи радиочастот.

Рецидив случился в разгар парижского мэйджора. Уже после второго круга в команде Рафы зашептались о вновь пульсирующей боли в ноге — первый недуг испанца в про-туре уже 20 лет мешает ему максимально комфортно перемещаться по корту. Это заболевание кости, или синдром Мюллера-Вейсса — когда ладьевидная косточка отмирает, но давит на нервы. Благодаря усилиям команды физио и бойцовским качествам испанцу всё это время удавалось подавлять боль и творить историю: не являясь фаворитом турнира в Париже, он взял 22-й ТБШ.

Чтобы добраться до очередного рекорда ATP, испанец, как он сам признался после матча, пошёл на невероятные риски: в финале играл с онемевшей стопой. Это значит: одно неловкое, неконтролируемое движение — и травма. «Мне делали инъекцию в нерв. Так что стопа «засыпала». Поэтому мне удалось сыграть». Там же Надаль добавил, что они с врачом уже нашли новое решение проблемы, потому что сражаться на корте под постоянной анестезией невозможно.

Новость об использовании инъекции в течение турнира очень поразила коллег: общий вайб почтения и уважения после финала сменился на недовольство и даже косвенные обвинения — высказались велогонщик Гийом Мартен и биатлонист Эмильен Жаклен. Один намекнул на запрещённые вещества, другой увидел в преодолении испанца «двойные стандарты».

«Если велогонщик делает то же самое, это уже запрещено. Но даже если бы это было не так, все бы обрушились на спортсмена, назвав это допингом, потому что такие культурный фон и стереотипы связаны с велоспортом. А люди хвалят Надаля за то, что он способен зайти так далеко, превозмогая боль. Их считают героями, но на самом деле они используют вещества. Всё это очень погранично, — причитал Мартен.



Вторит ему двукратный чемпион мира по биатлону в пасьюте Жаклен: «Двойные стандарты касательно допинга в спорте. В видах на выносливость любые инъекции запрещены — если получаешь травму, то вынужден остановиться. С Надалем всё наоборот. Кроме того, анестезии не только обладают лечебным эффектом, они, безусловно, могут влиять на производительность или быть перенаправлены на улучшение производительности».

Рафаэль Надаль Фото: Adam Pretty/Getty Images

Правда, с недовольными вряд ли может согласиться экс-руководитель медицинского департамента московского «Спартака» Михаил Вартапетов: анестетики, которые принимал Рафа, — допингом не являются.



«Никакие инъекции не являются допингом, если не входят в список запрещённых препаратов ВАДА, который обновляется ежегодно. Ненаркотические анальгетики, нестероидные противовоспалительные препараты, местные анестетики никогда не считались допингом. Они не дают никакого преимущества перед другими спортсменами в любом виде спорта независимо от способа введения. Никаких оснований подозревать его [Надаля] в использовании запрещённых средств нет. Просто он — великий спортсмен», — заключил Вартапетов.



Однако, по его словам, использовать обезболивающие препараты так часто — небезопасно. Можно нанести себе серьёзный вред и надолго потерять спортивную работоспособность. Чтобы этого не случилось, рядом должен быть опытный врач, который реально оценит все риски и объяснит их спортсмену и его представителям.



Таких спецов у Рафы несколько — его по жизни окружают одни из лучших людей в медицине. Надаль буквально молится на физио — Анхеля Руиса Которро и Рафаэля Маймо.

По их рекомендациям в Барселоне Надаль прошёл курс по разрушению нервов с помощью радиочастотного излучения — минимально инвазивная терапия.

«Радиочастотный метод воздействия на нерв — один из разрешённых видов консервативной терапии. В случае с Надалем я не могу точно сказать о сроках восстановления, так как всё индивидуально, надо знать точный диагноз, анамнез и текущий статус», — говорит Вартапетов.

Рафаэль Надаль Фото: Clive Brunskill/Getty Images

В лечебном центре надеются поставить чемпиона на ноги уже к Уимблдону. Пока же дома, как говорят близкие, он проведёт три-четыре дня, занимаясь обычной физической активностью. При положительном эффекте от лечения, Рафа вернётся к тренировкам на корте. Не исключено, что второй сеанс проведут уже на следующей неделе.



Такая спешка связана с Уимблдоном — травяной мэйджор стартует 27 июня, а значит, у Рафы всего две недели, чтобы привести себя в порядок и начать охоту за «Шлемом» — четырьмя ТБШ за один год. В успех процедуры верит и его окружение. «Посмотрим, будет ли там мой племянник или нет. Верю, что да, будет, — рассказал дядя Рафы Тони Надаль. — Верю, что лечение пройдёт хорошо и он снова приложит все усилия». А порой моральная поддержка любимых — самая эффективная для выздоровления.