Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Статьи

Первое фото Марии Шараповой после родов: как она выглядит, как назвали малыша, когда родился, кто поздравил

«Мама Медвежонка». Как выглядит Мария Шарапова после родов и какое имя дали малышу
Пётр Дубровский
Первое фото Марии Шараповой после родов
Комментарии
Лучшая теннисистка России две недели скрывала появление на свет своего первенца.

Знаменитая теннисистка Мария Шарапова ещё во время Уимблдона заинтриговала всех своих поклонников, поменяв в соцсетях свой статус. Фанаты чемпионки увидели, что рядом с её именем «Мария Шарапова» стоит скромная приписка «мама» и изображение медвежонка. Многие стали догадываться, что в её жизни произошло радостное событие, и начали поздравлять спортсменку с рождением малыша. Однако россиянка упорно хранила молчание и не реагировала на поздравления. И вот сейчас стало известно, что означает новый статус Шараповой – «Мама Медвежонка».

Стоит напомнить, что в свой день рождения – 19 апреля – Шарапова порадовала поклонников сообщением о том, что скоро станет мамой. В тот момент она находилась на Бали со своим женихом Алексом Гилксом и в соцсетях выложила фото на фоне океана, где можно было разглядеть её округлившийся живот. Подпись под кадром гласила: «Драгоценное начало. Поедание праздничного торта за двоих всегда было моей специализацией».

Мария Шарапова ждёт ребёнка! Видимо, свадьба с британским миллионером тоже не за горами Мария Шарапова ждёт ребёнка! Видимо, свадьба с британским миллионером тоже не за горами

Прошло три месяца с объявления о беременности, и Мария наконец призналась, что малыш появился на свет. В пятницу, 15 июля, теннисистка выложила в своих соцсетях первую семейную фотографию, на которой вместе с ней и Алексом изображён и их ребёнок. Под этим кадром россиянка написала: «Теодор, VII-I-MMXXII, самый красивый, сложный и полезный подарок, о котором только может мечтать наша маленькая семья».

Мария Шарапова, Алекс Гилкс и их сын Теодор

Мария Шарапова, Алекс Гилкс и их сын Теодор

Фото: Из личного архива Марии Шараповой

Судя по сообщению теннисистки, 1 июля 2022 года у неё родился сын, которого счастливые родители назвали Теодор. Видимо, Мария и Александр будут ласково называть малыша Тедди, отсюда и забавный статус Марии – «Мама Медвежонка» (Teddy Bear – в Западной Европе и Америке традиционное наименование плюшевого медвежонка. – Прим. «Чемпионата»).

Сразу после появления сообщения о рождении Теодора – наследника Шараповой – коллеги Марии, спонсоры, турниры начали поздравлять теннисистку со знаменательным событием. Отметились официальный аккаунт WTA-тура; турниры в Цинциннати, который россиянка выиграла в 2011 году, и в Майами; олимпийская чемпионка Моника Пуиг, которой Шарапова помогала в организации благотворительной акции по спасению Пуэрто-Рико после чудовищного урагана; россиянки Елена Веснина и Алла Кудрявцева, чемпионка US Open Флавия Пеннетта, чешка Барбора Стрыцова, британка Йоханна Конта, австралийка Айла Томлянович, вывший тренер Марии — швед Свен Грёнефельд и другие. За час сообщение набрало под 100 тысяч лайков.

В теннисе назрел беби-бум! Кто ещё ожидает пополнения, кроме Шараповой и Надаля? В теннисе назрел беби-бум! Кто ещё ожидает пополнения, кроме Шараповой и Надаля?

Напомним, Александр Гилкс и Мария Шарапова объявили о помолвке в декабре 2020 года. Тогда они одновременно опубликовали в своих соцсетях посты о том, что россиянка сказала «да» в ответ на предложение руки и сердца. Позднее Мария продемонстрировала шикарное кольцо. По некоторым оценкам, изготовленное на заказ помолвочное кольцо из розового золота с бриллиантом изумрудной огранки весит пять карат и обошлось жениху не менее чем в $ 400 тыс.

Поделиться
Теги Теннис WTA Мария Шарапова •••

Заглавное фото: Из личного архива Марии Шараповой

Источник: «Чемпионат»

Сообщить об ошибке
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022