«Мама Медвежонка». Как выглядит Мария Шарапова после родов и какое имя дали малышу

Знаменитая теннисистка Мария Шарапова ещё во время Уимблдона заинтриговала всех своих поклонников, поменяв в соцсетях свой статус. Фанаты чемпионки увидели, что рядом с её именем «Мария Шарапова» стоит скромная приписка «мама» и изображение медвежонка. Многие стали догадываться, что в её жизни произошло радостное событие, и начали поздравлять спортсменку с рождением малыша. Однако россиянка упорно хранила молчание и не реагировала на поздравления. И вот сейчас стало известно, что означает новый статус Шараповой – «Мама Медвежонка».

Стоит напомнить, что в свой день рождения – 19 апреля – Шарапова порадовала поклонников сообщением о том, что скоро станет мамой. В тот момент она находилась на Бали со своим женихом Алексом Гилксом и в соцсетях выложила фото на фоне океана, где можно было разглядеть её округлившийся живот. Подпись под кадром гласила: «Драгоценное начало. Поедание праздничного торта за двоих всегда было моей специализацией».

Прошло три месяца с объявления о беременности, и Мария наконец призналась, что малыш появился на свет. В пятницу, 15 июля, теннисистка выложила в своих соцсетях первую семейную фотографию, на которой вместе с ней и Алексом изображён и их ребёнок. Под этим кадром россиянка написала: «Теодор, VII-I-MMXXII, самый красивый, сложный и полезный подарок, о котором только может мечтать наша маленькая семья».

Мария Шарапова, Алекс Гилкс и их сын Теодор Фото: Из личного архива Марии Шараповой

Судя по сообщению теннисистки, 1 июля 2022 года у неё родился сын, которого счастливые родители назвали Теодор. Видимо, Мария и Александр будут ласково называть малыша Тедди, отсюда и забавный статус Марии – «Мама Медвежонка» (Teddy Bear – в Западной Европе и Америке традиционное наименование плюшевого медвежонка. – Прим. «Чемпионата»).

Сразу после появления сообщения о рождении Теодора – наследника Шараповой – коллеги Марии, спонсоры, турниры начали поздравлять теннисистку со знаменательным событием. Отметились официальный аккаунт WTA-тура; турниры в Цинциннати, который россиянка выиграла в 2011 году, и в Майами; олимпийская чемпионка Моника Пуиг, которой Шарапова помогала в организации благотворительной акции по спасению Пуэрто-Рико после чудовищного урагана; россиянки Елена Веснина и Алла Кудрявцева, чемпионка US Open Флавия Пеннетта, чешка Барбора Стрыцова, британка Йоханна Конта, австралийка Айла Томлянович, вывший тренер Марии — швед Свен Грёнефельд и другие. За час сообщение набрало под 100 тысяч лайков.

Напомним, Александр Гилкс и Мария Шарапова объявили о помолвке в декабре 2020 года. Тогда они одновременно опубликовали в своих соцсетях посты о том, что россиянка сказала «да» в ответ на предложение руки и сердца. Позднее Мария продемонстрировала шикарное кольцо. По некоторым оценкам, изготовленное на заказ помолвочное кольцо из розового золота с бриллиантом изумрудной огранки весит пять карат и обошлось жениху не менее чем в $ 400 тыс.