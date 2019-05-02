Лечиться вам надо! Мужеподобным спортсменкам не дадут разрушить спорт

В наши дни каждый пятиклассник знает, чем мужчина отличается от женщины. Казалось бы – что может быть проще? Но когда дело касается спортивного закона и сложных случаев, зайти в тупик очень легко. Однако 1 мая Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес решение, которое создаёт важнейший прецедент и позволяет чётко разделить мужской и женский спорт.

Женщина или мутант?

Вы помните, кто такая Кастер Семеня?



Это бегунья из ЮАР, выигравшая два чемпионата мира и две Олимпиады в беге на 800 метров. Однако в общем ряду чемпионок её выделяет мужская внешность: черты лица, фигура – всё словно от атлета-мужчины. Спорная внешность породила долгие разбирательства. И с тех пор, как Семеня в 2009 году впервые стала чемпионкой мира, ей пришлось пройти десятки тестов.



Всестороннее тестирование показало, что Кастер всё-таки женщина, однако имеющая аномально высокий уровень гормона тестостерон. Среднестатистический показатель для женщин – 1,79 наномоль на литр крови (для мужчин – 29,4 наномоль). У Семени – около 10 наномоль. Высокая концентрация мужского гормона и отразилась на внешности спортсменки, а ещё на её костной и мышечной структуре: природа сделала Кастер намного сильнее своих конкуренток. Научные исследования подтвердили, что высокий уровень тестостерона даёт ощутимое преимущество.

IAAF не будет настаивать, что бегунья Семеня — мужчина, считающий себя женщиной

Конкуренткам это не нравилось. Семеню называли монстром и мутантом, пока Всемирная федерация лёгкой атлетики по-прежнему разрешала ей стартовать с женщинами. Однако возникли и ограничения: с 2011 года IAAF приняла правило, согласно которому у участниц соревнований по лёгкой атлетике уровень тестостерона не должен превышать 10 наномоль на литр. Причём такой уровень должен держаться на протяжении полугода перед соревнованиями.



Кастер стала выступать реже, но всё равно побеждала на крупных стартах. И тогда было принято решение закрутить гайки – верхний предел был установлен на уровне пяти наномоль на литр в женском спорте. Если от природы он выше – нужно применять гормональные препараты.



Фактически среди спортсменок самого высокого уровня пострадала только Семеня. Она же подала в CAS апелляцию на принятое IAAF решение. И суд доводам спортсменки не внял. Двукратной олимпийской чемпионке придётся или прибегать к терапии или заканчивать карьеру.

CAS отклонил апелляцию Семени, выступавшей против снижения уровня тестостерона

Защита женского спорта

Персонально для Кастер Семени подобное ограничение – настоящая трагедия и несправедливость. Она не нарушала никаких правил, чтобы стать такой сильной и быстрой. Однако мировому спорту подобный ограничительный прецедент был необходим. И дело не столько в бегунье из Южной Америки, сколько в интерсексуалах (людях с отклонениями в половом развитии) и трансгендерах (людях, сменивших пол, особенно в случаях перемены мужского пола на женский).

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В конце апреля широкую огласку получила история травли штангистки-трансгендера Мэри Грегори. Мэри, которая ещё недавно была мужчиной, выигрывает женские турниры и устанавливает мировые рекорды. Её соперницы, а также представительницы других видов спорта, конечно, недовольны тем, что де-факто мужчина с изменёнными первичными половыми признаками соревнуется с обыкновенными женщинами. И случай Мэри Грегори далеко не единичен: особенно много спортсменок-трансгендеров в США и Австралии.

Участники ОИ устроили травлю штангистки-трансгендера, установившей рекорды мира

Жёсткое правило по ограничению уровня тестостерона пока касается только лёгкой атлетики. Однако, вполне вероятно, скоро его подхватят и в других видах спорта, где это необходимо.



Не стоит думать, что мужчины, желающие побеждать в женском спорте – новшество XXI века. Это было с тех пор, как большой спорт был открыт для женщин. В 50-х и 60-х годах обманщиков выявляли с помощью «голых парадов»: врачи просто осматривали спортсменок. Затем появился анализ на половой хроматин, затем – генетическое тестирование. И лишь в 1999 году МОК отказался от поголовной верификации пола спортсменок, оставив за собой возможность проводить необходимую проверку в сложных случаях, вызывающих сомнения.

Теперь появился ещё один чёткий критерий определения пола в спорте. Разумеется, генетическое тестирование никто не отменял, но определение уровня гормона поможет в спорных случаях.



Ограничение уровня тестостерона у женщин, конечно, вызовет волну критики. Но гораздо больше у него будет сторонников. Всё-таки на пьедестал почёта должны подниматься самые сильные, быстрые и ловкие среди женщин, а не среди экс-мужчин, сменивших пол.