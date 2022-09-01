Суперсерия Самсоновой продолжается! Только она может остановить Серену на US Open?

Для Серены сейчас каждый матч как последний. Но как объяснить перформанс младшей из сестёр Уильямс на US Open после трёх неудач в четырёх матчах за год? Неужели она за такие сроки набрала форму? А может, банально не хочет прощаться с теннисом и держится за счёт ауры Флашинг-Медоус? В любом случае на US Open — 2022 примут любую из этих догадок — местные кассы объявляют солд-аут ещё за сутки до её встреч.

Матч первого круга с теннисисткой из Черногории Данкой Ковинич вообще побил один из рекордов посещаемости турнира. На Уильямс пришли 29 тысяч болельщиков — лучшие цифры вечерних сессий за всю историю «Шлема».

Людям не терпится проводить Серену и запостить сотню слезливых видео в сеть. Вот и парный матч с Винус впервые в истории американского тенниса поставили на корт Артура Эша в ночную сессию первым запуском. Боссы решили полностью отыграть запланированный уход и, конечно, подзаработать на этом — как удобно, что прощальные слова вновь и вновь откладываются.

Новость по теме Уильямс прокомментировала свою игру в матче против Контавейт во 2-м круге US Open

Серена уже в третьем раунде домашнего «Шлема»: она прошла и №2 WTA Анетт Контавейт за 2,5 часа. Сюрприз? Небольшой, ведь эстонка не в лучшей форме, да и главные удары Серены ещё при ней: она не штампует по 20-30 первых, но подачу стабильно держит — дежурных 11 эйсов заколотить может. Этот фактор и оказался определяющим для Уильямс даже на фоне брака в виде 40 невынужденных после года отсутствия в про-туре.

Людмила Самсонова Фото: Christian Kaspar-Bartke/Getty Images

«Ключ к победе Серены над Анетт Контавейт очень прост. Она, может, уже не так хорошо двигается по корту, как несколько лет назад. Но Серена очень хорошо проводит первые два удара в розыгрыше. Её подача — это лучший удар в нашем виде спорта. Когда она на приёме, то старается направлять мяч к боковой линии. Соперница тут же оказывается под давлением. В начале матча это будет очень важно для Серены», — рассказала Ким Клейстерс ещё до матча с Контавейт.



У этого турнира сейчас одна главная героиня — именно Серена Уильямс. Да, тяжело поверить, что она поборется за титул, но интересно, как долго продлится сказка? Ведь дальше американку ждёт Айла Томлянович, а в перспективе и битва с Людмилой Самсоновой за выход в четвертьфинал турнира.

Конечно, это все лишь расклады. Россиянке надо ещё пройти Александру Крунич. Но как уверенно бежит Самсонова к этой встрече — серия из 12 матчей без поражений пока её лучшая в карьере на профессиональном уровне. Люда давила на американском харде в Вашингтоне и Кливленде, а на пути к третьему раунду USO смела прошлогоднюю финалистку турнира Лейлу Фернандес — 6:3, 7:6 (7:3).

Серена Уильямс Фото: Frey/TPN/Getty Images

Да и у Самсоновой работает то же оружие в виде подачи: она заколотила 11 эйсов и обошлась без двойных. С реализацией первой — это 83% — Фернандес даже не претендовала на брейки.



Так что бронируйте вечерний слот в этот уикенд — тем более возможную битву силового тенниса определят на центральную арену US Open. И будет красиво, если историческую «точку» в карьере Серены Уильямс поставит россиянка!