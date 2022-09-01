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Людмила Самсонова взяла уже два матча на US Open — 2022 после победного дубля: она может остановить Серену Уильямс?

Суперсерия Самсоновой продолжается! Только она может остановить Серену на US Open?
София Колодкина
Людмила Самсонова
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Людмила взяла уже 12 матчей подряд.

Для Серены сейчас каждый матч как последний. Но как объяснить перформанс младшей из сестёр Уильямс на US Open после трёх неудач в четырёх матчах за год? Неужели она за такие сроки набрала форму? А может, банально не хочет прощаться с теннисом и держится за счёт ауры Флашинг-Медоус? В любом случае на US Open — 2022 примут любую из этих догадок — местные кассы объявляют солд-аут ещё за сутки до её встреч.

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Матч первого круга с теннисисткой из Черногории Данкой Ковинич вообще побил один из рекордов посещаемости турнира. На Уильямс пришли 29 тысяч болельщиков — лучшие цифры вечерних сессий за всю историю «Шлема».

Людям не терпится проводить Серену и запостить сотню слезливых видео в сеть. Вот и парный матч с Винус впервые в истории американского тенниса поставили на корт Артура Эша в ночную сессию первым запуском. Боссы решили полностью отыграть запланированный уход и, конечно, подзаработать на этом — как удобно, что прощальные слова вновь и вновь откладываются.

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Уильямс прокомментировала свою игру в матче против Контавейт во 2-м круге US Open

Серена уже в третьем раунде домашнего «Шлема»: она прошла и №2 WTA Анетт Контавейт за 2,5 часа. Сюрприз? Небольшой, ведь эстонка не в лучшей форме, да и главные удары Серены ещё при ней: она не штампует по 20-30 первых, но подачу стабильно держит — дежурных 11 эйсов заколотить может. Этот фактор и оказался определяющим для Уильямс даже на фоне брака в виде 40 невынужденных после года отсутствия в про-туре.

Людмила Самсонова

Людмила Самсонова

Фото: Christian Kaspar-Bartke/Getty Images

«Ключ к победе Серены над Анетт Контавейт очень прост. Она, может, уже не так хорошо двигается по корту, как несколько лет назад. Но Серена очень хорошо проводит первые два удара в розыгрыше. Её подача — это лучший удар в нашем виде спорта. Когда она на приёме, то старается направлять мяч к боковой линии. Соперница тут же оказывается под давлением. В начале матча это будет очень важно для Серены», — рассказала Ким Клейстерс ещё до матча с Контавейт.

У этого турнира сейчас одна главная героиня — именно Серена Уильямс. Да, тяжело поверить, что она поборется за титул, но интересно, как долго продлится сказка? Ведь дальше американку ждёт Айла Томлянович, а в перспективе и битва с Людмилой Самсоновой за выход в четвертьфинал турнира.

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Конечно, это все лишь расклады. Россиянке надо ещё пройти Александру Крунич. Но как уверенно бежит Самсонова к этой встрече — серия из 12 матчей без поражений пока её лучшая в карьере на профессиональном уровне. Люда давила на американском харде в Вашингтоне и Кливленде, а на пути к третьему раунду USO смела прошлогоднюю финалистку турнира Лейлу Фернандес — 6:3, 7:6 (7:3).

Серена Уильямс

Серена Уильямс

Фото: Frey/TPN/Getty Images

Да и у Самсоновой работает то же оружие в виде подачи: она заколотила 11 эйсов и обошлась без двойных. С реализацией первой — это 83% — Фернандес даже не претендовала на брейки.

Так что бронируйте вечерний слот в этот уикенд — тем более возможную битву силового тенниса определят на центральную арену US Open. И будет красиво, если историческую «точку» в карьере Серены Уильямс поставит россиянка!

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