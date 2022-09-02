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Анна Курникова позорно ушла с телевидения во время US Open — 2003 — теннисистку признали профнепригодной

«Было очень неловко». Как Анна Курникова опозорилась на US Open, даже в нём не участвуя
Михаил Георгиев
Анна Курникова позорно ушла с телевидения
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В 2003 году россиянка попробовала себя в качестве телеведущей. Опыт получился чрезвычайно неудачным.

Анну Курникову сложно назвать выдающейся спортсменкой. Её лучший результат на турнирах «Большого шлема» — попадание в полуфинал Уимблдона в 1997 году. В резюме Анны есть 16 титулов в парном разряде, но всё-таки их престижность не слишком высокая.

При этом россиянка является одной из самых популярных теннисисток на планете. За пределами корта Курникова добилась большого коммерческого успеха, а также стала чрезвычайно обсуждаемой личностью в медиа. В основном все восхищались красотой Анны и её отношениями с певцом Энрике Иглесиасом. Однако Курникова попадала на главные полосы СМИ и по неприятным поводам. Один из главных эксцессов в жизни теннисистки случился на US Open — 2003.

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Курникова решила попробовать себя в роли ведущей. Начиналось всё неплохо

Последнее выступление Курниковой на US Open было в 2002 году. Анна без шансов проиграла 17-летней Анжелик Виджайя (3:6, 0:6) из Индонезии. На закате карьеры россиянка страдала от травм. Курникова смогла принять участие в Australian Open — 2003 и добыла первую за два года победу на ТБШ, обыграв Генриету Надьову (6:1, 6:2) в первом раунде, после чего уступила Жюстин Энен (0:6, 1:6).

Травмы спины и приводящей мышцы привели к тому, что в мае Анна провела свой последний матч за карьеру в WTA туре. Тем не менее стартовавший в конце лета US Open — 2003 без присутствия Курниковой не обошёлся. Ею в буквальном смысле слова наполнился весь Нью-Йорк. Изображения россиянки можно было увидеть на огромном количестве витрин и бордов города. Порой с вызывающими заголовками вроде «В постели с Анной».

Популярность Курниковой в США вполне объяснима. В 2002 году журнал FHM поставил её на первое место в топ-100 самых сексуальных женщин мира. На Западе рейтинг этого издания известен не менее, чем список миллиардеров журнала Forbes. Да и в целом в начале 2000-х Анна была более чем успешной и популярной, зарабатывая восьмизначные суммы за год за пределами корта. Её фотографии появлялись на обложках различных изданий, в том числе мужских журналов. Она активно снималась в рекламе и являлась лицом брендов одежды.

Перед стартом US Open — 2003 Курникова сделала символическую первую подачу на матче бейсбольных «Нью-Йорк Янкиз», приняла участие в церемонии вручения наград телеканала MTV и традиционном мероприятии Arthur Ashe Kids' Day вместе с Энди Роддиком и Андре Агасси.

Энди Роддик, Андре Агасси и Анна Курникова

Энди Роддик, Андре Агасси и Анна Курникова

Фото: Evan Agostini/Getty Images

Далее её ждала работа на непривычном поприще. Анна решила попробовать себя в качестве журналиста. В обязанности теннисистки входило рассказывать об околоспортивной жизни участников US Open, проходившего с 25 августа по 7 сентября.

Анна была самой обсуждаемой персоной US Open в тот момент времени. Особенно с учётом того, что сёстры Серена и Винус Уильямс снялись с турнира из-за травм. Журналисты не стеснялись на комплименты в адрес Курниковой. Они называли её поп-идолом женского тенниса и признавали, что в этом плане с ней не могут сравниться Эшли «Американская Анна» Харклроуд, привлекательная словачка Даниэла Гантухова или Мария «Кричащая Золушка» Шарапова.

Было и признание со стороны коллег на фоне приближающейся работы в качестве журналиста.

«Я думаю, что Курникова создана для того, чтобы добиваться успеха. Я никогда не видела, чтобы билеты на матчи первого раунда распродавались, а на трибунах был бы аншлаг. Однако Курникова собирала аншлаги даже на таких встречах. Сейчас Анна мучается из-за травм, и я не знаю, будет ли она играть дальше или завершит спортивную карьеру», — сказала американская теннисистка Линдсей Дэвенпорт в интервью Reuters.

Наконец-то стартовал US Open и Анна вышла в эфир. В дебютном выпуске она предстала в ярком красном бюстгальтере и вызывающей мини-юбке. Начало вроде бы выдалось успешным. Представитель сети USA Network Том Каракколи заявил, что Курникова очень упорно трудится во время дебюта на телевидении.

«Пока Анна очень волнуется, и это видно, но задатки работы на ТВ у неё есть», — сказал Каракколи.

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Сказка продлилась недолго. 30 августа, через пять дней после начала US Open, неожиданно появилась новость о том, что Курникова решила завязать с телевизионной журналистикой. Она объявила, что дорабатывает на телеканале ESPN последнюю неделю, после чего прекращает свою деятельность по освещению Открытого чемпионата США.

Анна мотивировала своё решение тем, что, когда она появляется в раздевалке, чтобы взять очередное интервью, теннисисты стесняются её и чувствуют себя не в своей тарелке. Кроме того, Курникова пожаловалась, что за время работы журналистом она слишком много ела и это отразилось на её фигуре. Курникова также подчеркнула, что просто хотела попробовать себя на телевизионном поприще, но это не пришлось ей по нраву.

Анна Курникова берёт интервью у Александра Богомолова

Анна Курникова берёт интервью у Александра Богомолова

Фото: M. David Leeds/Getty Images

Уйти спокойно россиянке не удалось. 1 сентября Анну уволили с позорной формулировкой за «служебное несоответствие». Ей выплатили причитающиеся по контракту $ 140 тыс., но это слабое утешение на фоне обрушившейся критики. По мнению журналистов, наблюдать за работой Курниковой «было очень неловко»: единственное, что могло хоть как-то заставить зрителя смотреть репортажи Анны – её ярко-розовый топ и короткая юбка, а работу ей предложили только из-за «соблазнительных изгибов тела».

«То, что Курникова может в наше время сойти за модного журналиста, доказывает только одно: мир официально сошёл с ума, а спортивные комментаторы стали интереснее самих игроков», — выдержка из статьи The New York Daily News.

По словам очевидцев, наблюдавших за работой Анны, её репортажи были «забавной пародией». Теннисные болельщики, стоявшие за спиной оператора, «строили ей рожи и издевались», в то время как теннисистка делала одну ошибку за другой. Продюсеру пришлось выгонять всех лишних людей из помещения, в котором шла съёмка, потому что «он не мог больше выносить этого позора».

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Карьера Курниковой на телевидении оказалась крайне неудачной и очень короткой. Вряд ли Анна сильно расстроилась. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Она попробовала себя в качестве ведущей, но не сложилось. От этого теннисистка не стала менее знаменитой и успешной.

Курникова оказала влияние на массовую культуру. Её именем назван один из вариантов коктейля «Белый русский», теннисная видеоигра на PlayStaytion, компьютерный вирус и комбинация в покере. Анна продолжала оставаться самой популярной спортсменкой мира по поисковым запросам в ​​Интернете до 2008 года, хотя уже пять лет как ушла из профессионального тенниса. Выпала из топ-10 только в 2010-х, когда окончательно сосредоточилась на семейной жизни с Энрике Иглесиасом, с которым она сейчас растит троих детей. Курьёз на US Open на этом фоне — неприятный, но несущественный инцидент, никоим образом не сказавшийся на её суперзвёздном статусе.

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